Личная карточка — это документ, содержащий важную информацию о сотруднике, который используется для учета и управления персоналом в организации. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что личная карточка играет ключевую роль в процессе HR-менеджмента и является необходимым инструментом для ведения кадрового учета.

Личная карточка включает в себя данные о работнике, такие как ФИО, дата рождения, образование, профессиональный опыт, данные о трудовой деятельности и другие важные сведения. Она помогает работодателю отслеживать текущее состояние кадрового состава, а также обеспечивает поддержку в процессе найма, оценивания и развития сотрудников.

Преимущества использования личной карточки заключаются в упрощении ведения учета, обеспечении доступа к необходимым данным и легкости в управлении кадровыми документами. Кроме того, правильное заполнение личных карточек способствует выполнению юридических требований и улучшает прозрачность внутренней отчетности.

Кадровое агентство ФАВОРИТ предлагает профессиональные услуги по ведению личных карточек сотрудников, а также консультации по их правильному заполнению и хранению. Мы поможем вашей организации разработать стандартные формы и процедуры для учета персонала, что повысит эффективность работы HR-отдела.

Инвестируя в правильное ведение личных карточек, вы обеспечиваете бесперебойную работу кадровой службы и улучшаете взаимодействие с сотрудниками. С помощью нашего агентства вы сможете создать эффективную систему учета, которая поможет вашему бизнесу расти и развиваться в соответствии с современными требованиями рынка.

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
