Набор

Набор — это процесс привлечения, отбора и найма сотрудников для удовлетворения потребностей компании. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что эффективный подбор кадров является основой успешного функционирования любой организации. Набор включает в себя различные этапы, начиная от формирования требований к кандидату и заканчивая окончательной оценкой и принятие решения о трудоустройстве.

Процесс набора обычно начинается с анализа потребностей компании и определения ключевых компетенций, необходимых для каждой роли. На этом этапе важно разработать четкое описание вакансии, которое привлечет подходящих кандидатов, соответствующих интересам и потребностям бизнеса. Затем, после размещения объявлений о вакансиях на различных платформах и в социальных сетях, начинается этап активного поиска соискателей.

В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы используем современные методы набора, включая активный поиск талантов, использование баз данных кандидатов и проведение профессиональных собеседований. Мы понимаем, что успешный набор кадров требует не только знаний о профессии, но и навыков в области маркетинга, чтобы привлечь лучших специалистов.

Эффективный набор также включает в себя процесс оценки и отбора, где важно учитывать не только профессиональные навыки, но и личные качества, соответствие корпоративной культуре и командные взаимодействия. Кадровое агентство ФАВОРИТ предлагает комплексные решения по набору, которые позволяют снизить время на поиск и повысить качество найма.

Качественный набор сотрудников играет важную роль в достижении конкурентных преимуществ компании, поскольку именно от уровня специалистов зависит выполнение стратегических задач и общая эффективность бизнеса. Мы помогаем нашим клиентам оптимизировать процесс набора и добиваться наилучших результатов в привлечении и удержании талантливых работников.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить