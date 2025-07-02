Наставничество

Наставничество — это процесс передачи знаний и навыков от более опытного сотрудника к новичку, который способствует профессиональному и личностному развитию. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы осознаем важность наставничества как эффективного инструмента для адаптации новых работников и повышения общей производительности команды.

Наставничество помогает новичкам быстрее освоиться в коллективе, понять внутренние процессы и культуру компании. Наставники играют ключевую роль в этом процессе, предоставляя поддержку, советы и обратную связь, что позволяет новым сотрудникам уверенно выполнять свои обязанности. Кроме того, успешная программа наставничества способствует повышению вовлеченности и мотивации работников, так как они чувствуют заботу и поддержку со стороны более опытных коллег.

Являясь важным элементом корпоративного обучения, наставничество enhances the onboarding process, помогает сократить время на обучение и уменьшает текучесть кадров. Работники, которые прошли программу наставничества, как правило, демонстрируют более высокие результаты и уровень удовлетворенности своей работой.

Понимание принципов наставничества позволит вашей компании создать сильную корпоративную культуру и способствовать развитию кадрового потенциала. С помощью кадрового агентства ФАВОРИТ вы сможете внедрить эффективные программы наставничества, что значительно упростит адаптацию новых сотрудников и повысит общую производительность вашей организации.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить