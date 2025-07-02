Объявления о работе

Объявления о работе — это важный инструмент в процессе привлечения кандидатов на открытые вакансии в компании. Они представляют собой объявления, размещаемые работодателями или кадровыми агентствами, которые содержат информацию о требуемых должностях, условиях труда и необходимых квалификациях. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что качественно составленное объявление о работе может значительно повысить интерес соискателей и улучшить процесс подбора персонала.

Эффективное объявление о работе должно быть ясным и информативным. Оно должно включать такие ключевые элементы, как название вакансии, основные обязанности, требования к кандидатам, условия труда и информацию о компании. Хорошо написанное объявление помогает привлечь целевых соискателей и сформировать положительный имидж работодателя.

В современном мире объявления о работе размещаются на различных платформах и ресурсах, включая сайты по поиску работы, социальные сети и специализированные форумы. Это расширяет аудиторию и повышает шансы найти подходящего кандидата.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
16 сентября, 2025 • 08:43
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
