Отгул

Отгул — это один из формальных способов предоставления работнику свободного времени от выполнения служебных обязанностей, обычно оплачиваемый в рамках трудового законодательства. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы осознаем важность грамотного регулирования отгулов, которые помогают поддерживать баланс между работой и личной жизнью сотрудников.

Согласно трудовому законодательству, отгулы могут предоставляться по разным причинам: личным, семейным, для восстановления сил или в связи с экстренными ситуациями. Работодатели обязаны соблюсти определенные процедуры при оформлении отгулов, включая заранее уведомление сотрудников о правилах того, как они могут воспользоваться этой возможностью.

Отгулы способствуют повышению уровня удовлетворенности и лояльности сотрудников, а также служат важным инструментом для профилактики профессионального выгорания. Кадровое агентство ФАВОРИТ рекомендует компаниям разрабатывать гибкие политики относительно предоставления отгулов, которые учитывают потребности работников, что позволяет эффективно управлять трудовыми ресурсами.

Кроме того, грамотное использование отгулов может повысить производительность труда, так как отдохнувшие сотрудники более мотивированы и сосредоточены на своих задачах. Важно помнить, что соблюдение законодательства о трудовых отгулах помогает избежать потенциальных конфликтов и недопонимания между работниками и работодателями, создавая комфортную и продуктивную рабочую атмосферу. Правильное использование отгулов является частью стратегии управления персоналом, нацеленной на создание благоприятных условий труда и повышение эффективности компании.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить