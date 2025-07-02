Перевод

Перевод — это процесс изменения места работы сотрудника внутри одной компании или между различными организациями, который может касаться как вертикальных, так и горизонтальных перемещений. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что перевод имеет большое значение для управления талантами и может способствовать развитии карьеры сотрудников, а также улучшению общей эффективности бизнеса.

Переводы могут быть вызваны различными факторами, такими как необходимость заполнения вакансий в других подразделениях, желание сотрудника попробовать себя в новой роли или необходимость повышения мотивации и вовлеченности. Внутренний перевод позволяет компаниям максимизировать потенциал существующих сотрудников, минимизируя время на адаптацию и обучение.

Кадровое агентство ФАВОРИТ предлагает профессиональные услуги по управлению процессами перевода, включая оценку необходимостей бизнеса и разработку стратегий, которые помогут в корректном перемещении сотрудников. Мы осуществляем анализ текущих компетенций работников и помогаем им определиться с наиболее подходящими для них позициями.

Понимание работы системы переводов внутри компании способствует созданию позитивной корпоративной культуры и удержанию наиболее талантливых сотрудников. В нашем агентстве мы стремимся помочь бизнесам эффективно управлять карьерными перемещениями, что приводит к повышению производительности и увеличению вовлеченности работников. Перевод — это важный инструмент адаптации и развития, позволяющий компании укреплять свои позиции на рынке и увеличивать стабильность.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить