Personnel Director

Personnel Director (директор по персоналу) — это ключевая фигура в управлении человеческими ресурсами, отвечающая за разработку и реализацию стратегий по управлению персоналом в организации. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что роль Personnel Director является важным аспектом устойчивого развития бизнеса и формирования эффективной команды.

Директор по персоналу занимается широким спектром задач, включая подбор, обучение, развитие и мотивацию сотрудников. Он также отвечает за формирование корпоративной культуры, управление изменениями и внедрение HR-инициатив, направленных на оптимизацию работы компании. Это требует глубокого понимания как внутренней структуры организации, так и внешних рыночных тенденций.

Кроме того, Personnel Director обеспечивает соблюдение трудового законодательства и регулирует вопросы, связанные с компенсациями и льготами. Он является связующим звеном между руководством компании и сотрудниками, способствуя открытой коммуникации и взаимодействию.

Понимание роли Personnel Director поможет вашей организации создать эффективные стратегии управления талантами, что в свою очередь повысит уровень вовлеченности работников и снизит текучесть кадров. Сотрудничая с кадровым агентством ФАВОРИТ, вы получите квалифицированную поддержку в поиске и подборе директоров по персоналу, которые способны привести вашу организацию к успеху.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить