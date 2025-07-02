Профпросвещение

Профпросвещение — это систематический процесс обучения и информирования людей о различных профессиях и возможностях на рынке труда. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что профпросвещение играет ключевую роль в формировании грамотного подхода к выбору карьеры, особенно среди молодежи и студентов, которые только начинают свой путь.

Профпросвещение включает в себя организацию семинаров, тренингов, карьерных ярмарок и экскурсионных программ на предприятия. Эти мероприятия позволяют участникам узнать о специфике различных профессий, требованиях к ним и перспективах карьерного роста. Освоение информации о современных трендах на рынке труда обеспечивает молодежь необходимыми знаниями для осознанного выбора профессионального пути.

Кадровое агентство ФАВОРИТ активно реализует программы профпросвещения в сотрудничестве с учебными заведениями и работодателями. Мы организуем встречи с профессионалами, которые делятся своим опытом и дают советы по развитию карьеры. Благодаря таким инициативам участники могут не только расширить свои горизонты, но и укрепить уверенность в своих силах.

Эффективное профпросвещение способствует снижению уровня безработицы и повышению качества кадров на рынке труда. Оно помогает людям не только выбрать правильный путь в профессии, но и развивать навыки, необходимые для успешной карьеры. В результате, профпросвещение формирует подготовленное, мотивированное поколение специалистов, готовых к вызовам современного рабочего мира.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить