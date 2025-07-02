Режим сокращенного рабочего времени

Режим сокращенного рабочего времени — это форма организации труда, при которой работники выполняют свои обязанности в сокращенном объеме часов в неделю по сравнению с полной нормой. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что режим сокращенного рабочего времени может быть применен в качестве мер поддержки сотрудников, повышения их продуктивности и улучшения баланса между профессиональной и личной жизнью.

Сокращенный рабочий день часто используется в случаях, когда сотрудники сталкиваются с временными трудностями, такими как уход за детьми, семьей или с учетом состояния здоровья. Такой режим может помочь работодателям снизить уровень стресса среди работников, повысить их мотивацию и укрепить лояльность к компании, что в свою очередь может снизить текучесть кадров.

Кадровое агентство ФАВОРИТ предлагает услуги по внедрению режима сокращенного рабочего времени в организации. Мы помогаем бизнесам разработать гибкие графики работы, которые удовлетворяют потребностям сотрудников, а также обеспечиваем соответствие всем законодательным нормам.

Эффективное внедрение режима сокращенного рабочего времени способствует не только повышению удовлетворенности работников, но и увеличению их производительности. В нашем агентстве мы стремимся поддерживать клиентов в создании комфортных условий труда, что ведет к успешному управлению человеческими ресурсами и достижению бизнес-целей. Режим сокращенного рабочего времени — это важный элемент, способствующий созданию здоровой корпоративной культуры и улучшению качества жизни работников.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
