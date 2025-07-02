Режим труда и отдыха

Режим труда и отдыха — это установленный порядок чередования рабочего времени и времени для отдыха, который регулирует трудовую деятельность работников. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что соблюдение режима труда и отдыха не только защищает права работников, но и существенно влияет на их продуктивность и общее самочувствие.

Эффективный режим труда и отдыха помогает предотвратить переутомление, повысить уровень мотивации и улучшить качество выполнения рабочих задач. Правильное распределение рабочего времени и периодов отдыха способствует снижению уровня стресса и позволяет работникам восстановить силы для будущих трудовых свершений.

Кадровое агентство ФАВОРИТ предлагает консультационные услуги, направленные на помощь компаниям в разработке и внедрении оптимального режима труда и отдыха. Мы помогаем организациям создать гибкие графики работы, учитывающие индивидуальные потребности сотрудников и особенности бизнеса, что повышает общую продуктивность.

Соблюдение режима труда и отдыха также способствует улучшению морального климата в коллективе, снижению текучести кадров и формированию позитивной корпоративной культуры. В нашем агентстве мы стремимся поддерживать клиентов в создании комфортных условий труда, что обеспечит успех в достижении бизнес-целей. Режим труда и отдыха является важным элементом устойчивого развития организации и заботы о благополучии сотрудников.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
