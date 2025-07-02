Текучесть

Текучесть — это показатель, отражающий уровень смены сотрудников в организации за определенный период времени. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что высокая текучесть кадров может негативно сказаться на производительности, снизить моральный дух в коллективе и увеличить затраты на подбор и обучение новых работников. Поэтому управление текучестью становится важной задачей для HR-отделов.

Текучесть может возникать по различным причинам, включая недовольство условиями труда, отсутствие возможностей для карьерного роста, низкий уровень заработной платы или неподходящую корпоративную культуру. Анализ причин текучести позволяет организациям выявлять слабые места и разрабатывать стратегии для их устранения, что в свою очередь приводит к повышению удовлетворенности сотрудников и снижению уровня увольнений.

Кадровое агентство ФАВОРИТ предлагает услуги по мониторингу и снижению текучести кадров. Мы помогаем проводить опросы среди сотрудников, анализировать текущее состояние морального климата и разрабатывать программы удержания талантов. Создание комфортной рабочей среды, программы развития и карьерного роста могут значительно снизить текучесть и повысить лояльность работников.

Эффективное управление текучестью позволяет не только сэкономить ресурсы компании, но и создать стабильный и сплоченный коллектив, готовый к решению задач и достижению общих целей. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы стремимся помочь нашим клиентам понять динамику текучести и адаптировать свои стратегии управления персоналом, что способствует устойчивому развитию бизнеса и повышению его конкурентоспособности.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить