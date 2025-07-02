Точка сопротивления

Точка сопротивления — это концепция, используемая в управлении персоналом и организационном поведении, обозначающая момент, когда сотрудники начинают оказывать сопротивление изменениям внутри компании. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что осознание точек сопротивления критически важно для успешной реализации любых трансформаций и улучшения процессов.

Каждая организация сталкивается с сопротивлением в той или иной форме, будь то изменения в структуре, новых технологий или методов работы. Точка сопротивления возникает, когда сотрудники не ощущают поддержки или уверенности в результатах изменений. Это может быть связано с недостатком информации, отсутствием вовлеченности или страхом перед неизвестностью.

Чтобы эффективно преодолеть точки сопротивления, важно внедрять стратегии управления изменениями. К ним относятся открытые коммуникации, вовлечение сотрудников в процесс принятия решений и предоставление обучения. В результате, сотрудники будут чувствовать себя более уверенно и готовыми адаптироваться, что значительно увеличит шанс успешного внедрения изменений.

В нашем HR-словаре на сайте ФАВОРИТ вы найдете больше информации о других терминах, связанных с управлением изменениями и развитием команд. Понимание концепции точки сопротивления позволит вам подготовить вашу организацию к переменам и повысить эффективность работы, что является ключом к обеспечению устойчивого роста бизнеса.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить