Top HR Executive — это высокопрофильный руководитель, отвечающий за стратегическое управление человеческими ресурсами в организации. Это ключевая фигура, от которой зависит формирование и реализация HR-стратегий, направленных на привлечение, развитие и удержание талантов, что в свою очередь влияет на общую эффективность бизнеса. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что роли Top HR Executive критически важны для успеха компании в современных условиях конкурентного рынка.

Top HR Executive, как правило, занимает должность Chief Human Resources Officer (CHRO) или аналогичную, предоставляя стратегическое видение и руководство команде HR-специалистов. Он управляет различными аспектами человеческих ресурсов, включая подбор кадров, обучение, развитие, управление производительностью и корпоративную культуру. Такой подход позволяет обеспечить согласованность HR-политики с общими целями компании.

Кадровое агентство ФАВОРИТ предлагает услуги по поиску и подбору Top HR Executive для организаций различного масштаба. Мы используем современные методы оценки и подбора, чтобы найти лидеров, способных создать эффективные HR-стратегии и внедрить инновационные подходы.

Эффективные Top HR Executive способны не только повышать уровень вовлеченности сотрудников, но и формировать положительный имидж компании на рынке труда. Мы стремимся помочь нашим клиентам в выборе квалифицированных HR-экспертов, что ведет к созданию высокоэффективной команды, готовой к решению новых задач и достижению стратегических целей. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы уверены, что правильный выбор Top HR Executive — это залог успешного развития любого бизнеса.

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
16 сентября, 2025 • 08:43
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
