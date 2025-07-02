Трудоспособный (рабочий) возраст

Трудоспособный (рабочий) возраст — это период в жизни человека, когда он способен активно участвовать в трудовой деятельности. Обычно этот возраст начинается с окончания обучения и продолжается до выхода на пенсию. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что знание о трудоспособном возрасте имеет важное значение для эффективного управления ресурсами компании и формирования кадровой стратегии.

Трудоспособный возраст варьируется в зависимости от страны и социально-экономических условий. В большинстве случаев он составляет от 16 до 60-65 лет. Понимание характеристик рабочей силы в трудоспособном возрасте позволяет работодателям лучше планировать трудозатраты, разрабатывать программы профессионального развития и адаптировать рабочие процессы под потребности различных возрастных групп.

Кроме того, управление трудовой силой в трудоспособном возрасте включает в себя создание комфортных условий труда, поддержку баланса между работой и личной жизнью, а также внедрение программ по повышению вовлеченности и мотивации сотрудников.

В разделе HR-словаря на сайте ФАВОРИТ вы найдете больше информации о других терминах, связанных с управлением человеческими ресурсами. Понимание концепции трудоспособного возраста поможет вашей компании эффективно использовать потенциал работников, обеспечивая долгосрочный рост и устойчивое развитие бизнеса.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
