Трудовая книжка

Трудовая книжка — это официальный документ, который фиксирует трудовую деятельность работника, включая информацию о принятых на работу, должностях, стаже, а также об увольнениях и полученных наградах. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что трудовая книжка является важным документом не только для сотрудников, но и для работодателей, так как она служит доказательством трудового стажа и квалификации.

Каждый работник обязан получать трудовую книжку при поступлении на работу и вести ее в актуальном состоянии. В случае смены места работы, увольнения или получения новых должностей информация об этом заносится в трудовую книжку. Данный документ необходим для получения пенсионных выплат, а также служит подтверждением опыта работы при поиске новой вакансии.

Кадровое агентство ФАВОРИТ предлагает услуги по заполнению трудовых книжек и ведению кадрового учета для организаций. Мы помогаем гарантировать, что все записи в трудовых книгах соответствуют действующему законодательству и требованиям инспекций труда.

Надлежащий учет и ведение трудовых книжек позволяет избежать возможных трудностей в будущем, связанных с пенсионным обеспечением и трудовыми спорами. В нашем агентстве мы стремимся помочь нашим клиентам обеспечить качественное ведение трудовой документации, что способствует созданию надежной базы для учета кадровых ресурсов и повышения доверия со стороны сотрудников. Трудовая книжка — это неотъемлемая часть трудовых отношений, обеспечивающая права и безопасность работников.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить