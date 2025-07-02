Трудовая пенсия

Трудовая пенсия — это регулярные выплаты, которые назначаются гражданам после достижения пенсионного возраста и накопления определенного трудового стажа. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что трудовая пенсия играет ключевую роль в обеспечении финансовой безопасности работников на этапе выхода на заслуженный отдых.

Трудовая пенсия основывается на размере заработной платы и количестве лет, отработанных на официальной работе. Чем больше стаж и чем выше доход, тем больше будет размер будущей пенсии. Правильное ведение трудовой деятельности и учет всех периодов работы помогают гражданам накапливать необходимые пенсионные баллы для получения достойных выплат.

Кадровое агентство ФАВОРИТ предлагает услуги по консультированию сотрудников и работодателей по вопросам трудовой пенсии. Мы помогаем организациям организовать систему учета рабочего стажа, а также информируем работников о их праве на получение пенсии и необходимых шагах для его реализации.

Забота о трудовой пенсии не только способствует улучшению качества жизни на пенсии, но и повышает уровень доверия сотрудников к работодателям. В нашем агентстве мы стремимся помочь клиентам обеспечить правильное оформление трудовой документации, что ведет к успешному пенсионному обеспечению работников. Трудовая пенсия — это важный элемент социальной защиты, который позволяет обеспечить достойную старость и уверенность в завтрашнем дне.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить