Уровень неполной занятости

Уровень неполной занятости — это показатель, отражающий долю работников, занятых на неполный рабочий день или в условиях гибкого графика, в общей численности трудоспособного населения. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что анализ уровня неполной занятости является важным аспектом для оценки гибкости рынка труда и определения потребностей в кадровых ресурсах в условиях динамичного бизнес-окружения.

Неполная занятость может быть выгодной как для сотрудников, так и для работодателей. Работники получают возможность совмещать работу с обучением или личными делами, что повышает их общую удовлетворенность. Работодатели, в свою очередь, могут оптимизировать затраты на персонал и привлекать талантливых специалистов без необходимости полного рабочего дня.

Кадровое агентство ФАВОРИТ предлагает своим клиентам анализ текущего уровня неполной занятости в организации и разработку стратегий управления этим показателем. Мы помогаем внедрять модели гибкой занятости, позволяя компаниям эффективно управлять ресурсами и повышать производительность сотрудников.

Также уровень неполной занятости является индикатором экономической активности, позволяющим выявлять тренды и потребности на рынке труда. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы стремимся поддерживать организации в создании привлекательной рабочей среды, где гибкие условия занятости становятся инструментом для достижения стратегических целей и улучшения общей атмосферы в коллективе. Эффективное управление уровнем неполной занятости способствует созданию конкурентоспособной компании, способной адаптироваться к изменениям рынка.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить