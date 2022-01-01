Заключив контракт на СВО, вы становитесь военнослужащим с фиксированным доходом выше среднего по региону.

Минобороны РФ гарантирует единовременную выплату при подписании, затем регулярные выплаты один раз в месяц, дополнительные надбавки за выполнение боевых задач, отпуск не менее 30 суток и льготную выслугу лет. Выплаты защищены бюджетным законодательством: задержки исключены.

Ваша семья получает бесплатную медицину, места в детских садах и университетах, компенсацию за коммунальные услуги.

Заключить контракт можно на срок 1, 3 или 5 лет.