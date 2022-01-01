Военная служба по контракту н СВО
Заявка: заключить контракт на военную службу - выплаты и субсидии до 17 500 000 ₽
Международный Кадровый Центр «ФАВОРИТ» ведёт набор кандидатов: подбираем направление, оформляем документы, сопровождаем от заявки до подписания контракта: служба по контракту на лучших условиях.
Важно: итоговый размер выплат зависит от воинской части, региона заключения контракта на военную службу, воинского звания, должности и фактических достижениях во время службы по контракту. Условия по единовременной выплате и ежемесячном доходе напрямую связаны с регионом в котором заключается контракт.
Поступление на военную службу по контракту на СВО
до 17 500 000 ₽
Выплаты по контракту за первый год на СВО
до 10 000 000 ₽
Списание просроченной задолженности
до 4 100 000 ₽
Доход в 1-й месяц при заключении контракта
10 соток
Сертификат на земельный участок
до 1 000 000 ₽
С учётом выплат за госнаграды и уничтоженную технику противника
Обучение у опытных инструкторов
до 17 500 000 ₽
Выплаты по контракту за первый год на СВО
до 4 100 000 ₽
Доход в 1-й месяц при заключении контракта
до 1 000 000 ₽
С учётом выплат за госнаграды и уничтоженную технику противника
до 10 000 000 ₽
Списание просроченной задолженности
10 соток
Сертификат на земельный участок
Обучение у опытных инструкторов
Что важно знать про службу по контракту на СВО?
- Мужчины в возрасте от 18 до 65 лет без инвалидности
- Граждане РФ и иностранцы
- С опытом военной службы и без него
- Отсутствие серьёзных судимостей по статьям 134, ч. 1 ст. 205.2, ч. 1–2 ст. 220, ч. 1 ст. 221, ч. 1 ст. 280, ст. 281–281.3 УК РФ
- Состояние здоровья определяется на медицинском осмотре
С чего начать подготовку на службу по контракту в СВО? Мы даём понятную последовательность действий: какие документы собрать, как пройти комиссию, как оформить логистику.
Что входит в информационную поддержку:
- проверка пакета документов и список обязательных справок
- берём на себя полное сопровождение: покупаем билет, встречаем, выделяем суточные, обеспечиваем жильем на время зачисления
- пошаговые инструкции по этапам отбора
- Статус ветерана боевых действий и льготы ветерана
- Региональные выплаты и надбавки контрактникам
- Бесплатные места в вузах для детей военнослужащих
- Бесплатные путёвки в детские лагеря для семей контрактников
- Льготы по ЖКХ для военнослужащих по контракту
- Кредитные каникулы и налоговые льготы для контрактников
После завершения службы можно претендовать на ряд мер поддержки:
· жилищные программы и субсидии;
· приоритетное право на обучение или переобучение;
· налоговые льготы и компенсации;
· внеочередное медицинское обслуживание в отдельных учреждениях;
· дополнительные баллы при поступлении в вузы (в ряде случаев).
Для большинства должностей требуется категория «А» (полная годность) либо «Б» (годность с незначительными ограничениями). В отдельных направлениях допускается категория «В» — но каждый случай рассматривается индивидуально.
Что принимают, а что является противопоказанием при зачислении на службу по контракту
- Гепатит С: возможен при условии полного излечения и отрицательного показателя ПЦР - обязательно наличие справки.
- Гепатит В: в большинстве случаев — противопоказание.
- ВИЧ: в ряде направлений (включая Восточный военный округ) кандидатов принимают, но при отсутствии сопутствующих заболеваний и при соответствии возрастным критериям (до 55 лет).
- Сифилис и туберкулёз: допускаются при подтверждённом излечении и наличии документов; в военкомате могут назначить дополнительные обследования.
- Металлоконструкции, пластины, спицы: возможны при условии полной работоспособности и отсутствия видимых шрамов, ограничивающих функции; требуется согласование.
- Отсутствие почки, лёгкого, селезёнки: рассматривается строго по согласованию.
- Шунтирование: возможно при хорошем результате ЭКГ и подтверждении работоспособности.
- Варикоз: 1‑я степень — категория «Б», годность; при варикозной болезни более высокой степени — согласование.
- Псориаз: принимается по согласованию.
- Вес: предельный показатель — до 150 кг.
Как проходит процесс зачисление на службу по контракту
Покупаем ли билеты?
Да. Необходимо указать в заявке город отправления, город прибытия и желаемую дату.
Виды транспорта?
Самолёт, поезд, автобус.
Встреча кандидата?
Вызываем такси: при отдельных случаях - встречает куратор лично.
Предоставляется жильё, есть суточные?
Да. На время зачисления на службу по контракту предоставляется проживание в хостеле и выделяются суточные.
Прибытие и военно-врачебное освидетельствование
- По прибытии в аэропорт / на ж/д вокзал связываемся с кандидатом и вызываем такси хостела (в зависимости от времени суток и возможности успеть на ВВК в день прибытия).
- Личная встреча - при необходимости.
Прохождение военно-врачебное освидетельствование
- Если не успеваете пройти ВВК за один день - направляетесь на ночь в место ночлега, откуда на следующий день возвращаетесь в военкомат для завершения ВВК и подписания контракта.
- Встречающие - присутствуют, полный цикл сопровождения.
Этапы заключения контракта
С вами свяжется наш специалист и обсудит условия военной службы по контракту
Скоординируем на всех этапах и подскажем точный перечень необходимых документов
Сотрудничаем с регионами России, точки сбора: Нижний Новгород, Сургут, Москва, Пермь, Белебей, Балашиха, Калуга, Чита, Йошкар‑Ола, Тольятти, по запросу и другие регионы России.
Мы обеспечим полное сопровождение: возьмём билеты, встретим, предоставим проживание и выделим суточные, поможем с оформлением документов.
Процедура зачисления в пункте отбора на военную службу по контракту с прохождением медицинской комиссии и заключением контракта с Министерством обороны Российской Федерации
Для подготовки и прохождения службы и выполнения боевых задач по контракту на новых территориях в зоне СВО
Что входит в сопровождение и обеспечение
О нас: Международный Кадровый Центр «ФАВОРИТ»
МКЦ «ФАВОРИТ» ведёт набор кандидатов, кто осознанно выбирает военную службу по контракту и хочет получить лучшие условия — в деньгах, условиях и надёжности тыла. Мы только консультируем, а полностью берём на себя процесс вашего трудоустройства: от анализа навыков до прибытия в пункт сбора и заключения контракта.
Служба по контракту: вакансии и направления
- Тыловые войска обеспечения
- Мотострелковые войска
- Танковые войска
- Ракетные войска и артиллерия
- Войска противовоздушной обороны
- Сборщики БПЛА
- Врачи
- Ремонтный батальон
- Строительный батальон
- Войска связи
- Операторы БПЛА
- Войска РЭБ
- Инженерные войска
- Добровольческий отряд «БАРС»
- Охрана государственных объектов (не СВО)
- Африканский корпус (ЧВК)
В чём преимущества заключения контракта на военную службу через кадовый центр ФАВОРИТ
Экспертиза. Мы досконально знаем, как устроена контрактная служба изнутри, и используем эти знания, чтобы подобрать для вас самые выгодные предложения по выплатам и специализации.
Полное сопровождение. Закрепляем личного куратора на весь процесс зачисление. Вы не остаётесь один на один с документами и неопределённостью — наша организация ведёт вас до момента подписания контракта.
Прозрачность. Всё, что мы предлагаем, зафиксировано в официальных условиях военной службы по контракту, а наша задача — сделать ваш путь к ним прямым и безопасным.
Для нас служба по контракту — это не просто работа, а содействие в государственной программе. Вы заходите в этот процесс подготовленным, с полным пониманием своих выгод и с полным сопровождением с нашей стороны.
Льготы при военной службе по контракту на СВО
Дополнительные льготы заключившим контракт на военную службу - СВО
Детям
- Ежемесячное пособие на детей — 19 586 рублей на каждого ребёнка
- Единовременное пособие молодым родителям
- Место в детском саду с полутора лет и, при необходимости, перевод в детский сад или школу рядом с домом
- Бесплатное посещение городских и муниципальных детских садов, а также занятий в кружках и секциях в школах и городских учреждениях
- Бесплатные завтраки и обеды ученикам 1–11-х классов и обеды студентам городских колледжей
- Бесплатная продлёнка и зачисление без очереди в группы продлённого дня учеников с первого по шестой класс
Супругам
- Меры поддержки для супругов и совершеннолетних детей
- Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (для граждан России)
- Содействие в поиске работы
Родителям
- Социальное обслуживание на дому всем нуждающимся пожилым гражданам, гражданам с инвалидностью I и II группы, а также семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью
- Наблюдение, уход и другая помощь пожилым родственникам и инвалидам в пансионатах и других учреждениях социального обслуживания независимо от состава семьи
Заключение контракта на СВО - условия
Заключив контракт на СВО, вы становитесь военнослужащим с фиксированным доходом выше среднего по региону.
Минобороны РФ гарантирует единовременную выплату при подписании, затем регулярные выплаты один раз в месяц, дополнительные надбавки за выполнение боевых задач, отпуск не менее 30 суток и льготную выслугу лет. Выплаты защищены бюджетным законодательством: задержки исключены.
Ваша семья получает бесплатную медицину, места в детских садах и университетах, компенсацию за коммунальные услуги.
Заключить контракт можно на срок 1, 3 или 5 лет.
Ключевые преимущества службы по контракту
Служба по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации — это не только возможность защитить интересы страны, но и комплексная социальная поддержка военнослужащего и его семьи. Ниже приведены основные гарантии и льготы, предусмотренные законодательством.
Заключение контракта на военную службу: ответы на важные вопросы
- Возможность приобретать жильё за счёт Минобороны через накопительно-ипотечную систему
- Служебное жильё или компенсация за наём
- Бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских организациях
- Страхование жизни и здоровья за счёт федерального бюджета
- Право на пенсию после 20 лет службы
- Двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже 1 раза в 6 месяцев
- Статус ветерана боевых действий
- Увеличенная пенсия
- Ежемесячная денежная выплата
- Компенсация расходов на оплату жилых помещений
- Внеконкурсное поступление в вузы и ссузы
- Дополнительный неоплачиваемый отпуск до 35 календарных дней и другие
- Статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы
- Кредитные и налоговые каникулы
- Бронирование рабочих мест
- Бюджетные места для обучения детей в вузах
- Бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях
- Единые дополнительные выплаты, льготы и гарантии субъектов РФ
Да. С 21 сентября 2022 г. для добровольцев, участвующих в специальной военной операции, установлены такие же условия, как и для мобилизованных граждан. Трудовые договоры с ними не прекращаются, а приостанавливаются. Рабочие места за ними будут сохранены.
- Продовольственное и вещевое обеспечение
- Обязательное государственное личное страхование
- Право на бесплатную медицинскую помощь в военно-медицинских организациях и бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и медизделиями по назначению врача
Да, получат. Оформить отсрочку можно по всем видам займов, которые были взяты до начала участия в СВО: ипотеке, потребительским кредитам, кредитным картам и другим. Сделать это могут и индивидуальные предприниматели, которые участвуют в СВО как добровольцы. Количество и величина кредитов и займов значения не имеют.
- Возможность приобретать жильё за счёт Минобороны через накопительно-ипотечную систему
- Служебное жильё или компенсация за наём
- Бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских организациях
- Страхование жизни и здоровья за счёт федерального бюджета
- Право на пенсию после 20 лет службы
- Двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже 1 раза в 6 месяцев
- Статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы
- Кредитные и налоговые каникулы
- Бронирование рабочих мест
- Бюджетные места для обучения детей в вузах
- Бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях
- Единые дополнительные выплаты, льготы и гарантии субъектов РФ
- Продовольственное и вещевое обеспечение
- Обязательное государственное личное страхование
- Право на бесплатную медицинскую помощь в военно-медицинских организациях и бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и медизделиями по назначению врача
- Статус ветерана боевых действий
- Увеличенная пенсия
- Ежемесячная денежная выплата
- Компенсация расходов на оплату жилых помещений
- Внеконкурсное поступление в вузы и ссузы
- Дополнительный неоплачиваемый отпуск до 35 календарных дней и другие
Да. С 21 сентября 2022 г. для добровольцев, участвующих в специальной военной операции, установлены такие же условия, как и для мобилизованных граждан. Трудовые договоры с ними не прекращаются, а приостанавливаются. Рабочие места за ними будут сохранены.
Да, получат. Оформить отсрочку можно по всем видам займов, которые были взяты до начала участия в СВО: ипотеке, потребительским кредитам, кредитным картам и другим. Сделать это могут и индивидуальные предприниматели, которые участвуют в СВО как добровольцы. Количество и величина кредитов и займов значения не имеют.
Частые вопросы
Как проходит оформление и сколько это занимает?
- Вы оставляете заявку, специалист связывается с вами, уточняет данные и подбирает направление службы. Далее — отбор в пункте отбора, медицинская комиссия и заключение контракта с Министерством обороны РФ. Сроки зависят от результатов медкомиссии и выбранного направления.
Можно ли заключить контракт, если ранее не служил?
- Да. Опыт военной службы не обязателен — подготовка проходит под руководством опытных инструкторов.
Могут ли заключить контракт иностранные граждане?
- Да, центр работает с гражданами РФ и иностранцами.
Какой срок контракта можно выбрать?
- 1 год, 3 года или 5 лет, в том числе по программе «СПЕЦКОНТРАКТ — 1 год».
Что происходит после подписания контракта?
- Вы убываете в воинскую часть для подготовки и прохождения службы, выполнения боевых задач по контракту на новых территориях в зоне СВО.