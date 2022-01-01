Военная служба по контракту н СВО

Заявка: заключить контракт на военную службу - выплаты и субсидии до 17 500 000 ₽

Международный Кадровый Центр «ФАВОРИТ» ведёт набор кандидатов: подбираем направление, оформляем документы, сопровождаем от заявки до подписания контракта: служба по контракту на лучших условиях.

Важно: итоговый размер выплат зависит от воинской части, региона заключения контракта на военную службу, воинского звания, должности и фактических достижениях во время службы по контракту. Условия по единовременной выплате и ежемесячном доходе напрямую связаны с регионом в котором заключается контракт.

Поступление на военную службу по контракту на СВО

1
Максимальный доход за 1-й год службы

до 17 500 000 ₽ 

Выплаты по контракту за первый год на СВО

2
Выплата при заключении контракта

до 4 100 000 ₽

Доход в 1-й месяц при заключении контракта

3
Ежемесячное денежное довольствие

до 1 000 000 ₽

С учётом выплат за госнаграды и уничтоженную технику противника

4
Субсидия

до 10 000 000 ₽

Списание просроченной задолженности

5
Земельный участок

10 соток

Сертификат на земельный участок

6
Обучение

Обучение у опытных инструкторов

Срок контракта: 1 год, 3 года или 5 лет (в том числе «СПЕЦКОНТРАКТ — 1 год»)

Что важно знать про службу по контракту на СВО?

Требования к кандидатам на службу по контракту
  • Мужчины в возрасте от 18 до 65 лет без инвалидности
  • Граждане РФ и иностранцы
  • С опытом военной службы и без него
  • Отсутствие серьёзных судимостей по статьям 134, ч. 1 ст. 205.2, ч. 1–2 ст. 220, ч. 1 ст. 221, ч. 1 ст. 280, ст. 281–281.3 УК РФ
  • Состояние здоровья определяется на медицинском осмотре
Сопровождение на всех этапах: от документов до логистики

С чего начать подготовку на службу по контракту в СВО? Мы даём понятную последовательность действий: какие документы собрать, как пройти комиссию, как оформить логистику.

Что входит в информационную поддержку:

  • проверка пакета документов и список обязательных справок
  • берём на себя полное сопровождение: покупаем билет, встречаем, выделяем суточные, обеспечиваем жильем на время зачисления
  • пошаговые инструкции по этапам отбора
Преимущества службы по контракту
  • Статус ветерана боевых действий и льготы ветерана
  • Региональные выплаты и надбавки контрактникам
  • Бесплатные места в вузах для детей военнослужащих
  • Бесплатные путёвки в детские лагеря для семей контрактников
  • Льготы по ЖКХ для военнослужащих по контракту
  • Кредитные каникулы и налоговые льготы для контрактников
Льготы и соцподдержка после службы

После завершения службы можно претендовать на ряд мер поддержки:

· жилищные программы и субсидии;

· приоритетное право на обучение или переобучение;

· налоговые льготы и компенсации;

· внеочередное медицинское обслуживание в отдельных учреждениях;

· дополнительные баллы при поступлении в вузы (в ряде случаев).

Для большинства должностей требуется категория «А» (полная годность) либо «Б» (годность с незначительными ограничениями). В отдельных направлениях допускается категория «В» — но каждый случай рассматривается индивидуально.

Что принимают, а что является противопоказанием при зачислении на службу по контракту

  • Гепатит С: возможен при условии полного излечения и отрицательного показателя ПЦР - обязательно наличие справки.
  • Гепатит В: в большинстве случаев — противопоказание.
  • ВИЧ: в ряде направлений (включая Восточный военный округ) кандидатов принимают, но при отсутствии сопутствующих заболеваний и при соответствии возрастным критериям (до 55 лет).
  • Сифилис и туберкулёз: допускаются при подтверждённом излечении и наличии документов; в военкомате могут назначить дополнительные обследования.
  • Металлоконструкции, пластины, спицы: возможны при условии полной работоспособности и отсутствия видимых шрамов, ограничивающих функции; требуется согласование.
  • Отсутствие почки, лёгкого, селезёнки: рассматривается строго по согласованию.
  • Шунтирование: возможно при хорошем результате ЭКГ и подтверждении работоспособности.
  • Варикоз: 1‑я степень — категория «Б», годность; при варикозной болезни более высокой степени — согласование.
  • Псориаз: принимается по согласованию.
  • Вес: предельный показатель — до 150 кг.

Как проходит процесс зачисление на службу по контракту

Покупаем ли билеты?

Да. Необходимо указать в заявке город отправления, город прибытия и желаемую дату.

Виды транспорта? 

Самолёт, поезд, автобус.

Встреча кандидата? 

Вызываем такси: при отдельных случаях - встречает куратор лично.

Предоставляется жильё, есть суточные?

Да. На время зачисления на службу по контракту предоставляется проживание в хостеле и выделяются суточные.

Прибытие и военно-врачебное освидетельствование

  • По прибытии в аэропорт / на ж/д вокзал связываемся с кандидатом и вызываем такси хостела (в зависимости от времени суток и возможности успеть на ВВК в день прибытия).
  • Личная встреча - при необходимости.

Прохождение военно-врачебное освидетельствование

  • Если не успеваете пройти ВВК за один день - направляетесь на ночь в место ночлега, откуда на следующий день возвращаетесь в военкомат для завершения ВВК и подписания контракта.
  • Встречающие - присутствуют, полный цикл сопровождения.

Этапы заключения контракта

1
Заполните заявку на сайте

С вами свяжется наш специалист и обсудит условия военной службы по контракту

2
Подготовьте необходимые документы

Скоординируем на всех этапах и подскажем точный перечень необходимых документов

3
Определитесь с городом прохождения ВВК (медокомиссии)

Сотрудничаем с регионами России, точки сбора: Нижний Новгород, Сургут, Москва, Пермь, Белебей, Балашиха, Калуга, Чита, Йошкар‑Ола, Тольятти, по запросу и другие регионы России.

4
Будьте готовы отправиться

Мы обеспечим полное сопровождение: возьмём билеты, встретим, предоставим проживание и выделим суточные, поможем с оформлением документов.

5
Пройти отбор

Процедура зачисления в пункте отбора на военную службу по контракту с прохождением медицинской комиссии и заключением контракта с Министерством обороны Российской Федерации

Убыть в воинскую часть

Для подготовки и прохождения службы и выполнения боевых задач по контракту на новых территориях в зоне СВО

Что входит в сопровождение и обеспечение

Трансфер из любой точки России
Встреча в аэропорту или на вокзале
Предоставление жилья на время оформления
Перевозка до сборного пункта
Медкомиссия на сборном пункте
Трансфер в войсковую часть
Обеспечение проживанием и питанием
Оснащение современной экипировкой
Профессиональная общевойсковая подготовка под руководством опытных инструкторов

О нас: Международный Кадровый Центр «ФАВОРИТ»

МКЦ «ФАВОРИТ» ведёт набор кандидатов, кто осознанно выбирает военную службу по контракту и хочет получить лучшие условия — в деньгах, условиях и надёжности тыла. Мы только консультируем, а полностью берём на себя процесс вашего трудоустройства: от анализа навыков до прибытия в пункт сбора и заключения контракта.

Служба по контракту: вакансии и направления

  • Тыловые войска обеспечения
  • Мотострелковые войска
  • Танковые войска
  • Ракетные войска и артиллерия
  • Войска противовоздушной обороны
  • Сборщики БПЛА
  • Врачи
  • Ремонтный батальон
  • Строительный батальон
  • Войска связи
  • Операторы БПЛА
  • Войска РЭБ
  • Инженерные войска
  • Добровольческий отряд «БАРС»
  • Охрана государственных объектов (не СВО)
  • Африканский корпус (ЧВК)

В чём преимущества заключения контракта на военную службу через кадовый центр ФАВОРИТ

Экспертиза. Мы досконально знаем, как устроена контрактная служба изнутри, и используем эти знания, чтобы подобрать для вас самые выгодные предложения по выплатам и специализации.
Полное сопровождение. Закрепляем личного куратора на весь процесс зачисление. Вы не остаётесь один на один с документами и неопределённостью — наша организация ведёт вас до момента подписания контракта.
Прозрачность. Всё, что мы предлагаем, зафиксировано в официальных условиях военной службы по контракту, а наша задача — сделать ваш путь к ним прямым и безопасным.
 
Для нас служба по контракту — это не просто работа, а содействие в государственной программе. Вы заходите в этот процесс подготовленным, с полным пониманием своих выгод и с полным сопровождением с нашей стороны.

Льготы при военной службе по контракту на СВО

Содействие в оформлении социальных и иных выплат, социальной поддержки, на получение которой имеет право семья
Оказание психологической помощи
Консультирование по юридическим вопросам
Освобождение от начисления пеней за невнесение платы за ЖКУ
Освобождение от поверки приборов учёта
Получение субсидии на оплату ЖКУ
Спортивно-досуговые мероприятия

Дополнительные льготы заключившим контракт на военную службу - СВО

Детям

  • Ежемесячное пособие на детей — 19 586 рублей на каждого ребёнка
  • Единовременное пособие молодым родителям
  • Место в детском саду с полутора лет и, при необходимости, перевод в детский сад или школу рядом с домом
  • Бесплатное посещение городских и муниципальных детских садов, а также занятий в кружках и секциях в школах и городских учреждениях
  • Бесплатные завтраки и обеды ученикам 1–11-х классов и обеды студентам городских колледжей
  • Бесплатная продлёнка и зачисление без очереди в группы продлённого дня учеников с первого по шестой класс

Супругам

  • Меры поддержки для супругов и совершеннолетних детей
  • Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (для граждан России)
  • Содействие в поиске работы

Родителям

  • Социальное обслуживание на дому всем нуждающимся пожилым гражданам, гражданам с инвалидностью I и II группы, а также семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью
  • Наблюдение, уход и другая помощь пожилым родственникам и инвалидам в пансионатах и других учреждениях социального обслуживания независимо от состава семьи

Заключение контракта на СВО - условия

Заключив контракт на СВО, вы становитесь военнослужащим с фиксированным доходом выше среднего по региону.

Минобороны РФ гарантирует единовременную выплату при подписании, затем регулярные выплаты один раз в месяц, дополнительные надбавки за выполнение боевых задач, отпуск не менее 30 суток и льготную выслугу лет. Выплаты защищены бюджетным законодательством: задержки исключены.

Ваша семья получает бесплатную медицину, места в детских садах и университетах, компенсацию за коммунальные услуги.

Заключить контракт можно на срок 1, 3 или 5 лет.

Ключевые преимущества службы по контракту

Служба по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации — это не только возможность защитить интересы страны, но и комплексная социальная поддержка военнослужащего и его семьи. Ниже приведены основные гарантии и льготы, предусмотренные законодательством.

Заключение контракта на военную службу: ответы на важные вопросы

1
Какие основные социальные льготы и гарантии положены контрактникам и членам их семей?
  • Возможность приобретать жильё за счёт Минобороны через накопительно-ипотечную систему
  • Служебное жильё или компенсация за наём
  • Бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских организациях
  • Страхование жизни и здоровья за счёт федерального бюджета
  • Право на пенсию после 20 лет службы
  • Двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже 1 раза в 6 месяцев
2
Какие дополнительные социальные льготы и гарантии положены участникам СВО?
  • Статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы
  • Кредитные и налоговые каникулы
  • Бронирование рабочих мест
  • Бюджетные места для обучения детей в вузах
  • Бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях
  • Единые дополнительные выплаты, льготы и гарантии субъектов РФ
3
Какие льготы получат добровольцы?
  • Продовольственное и вещевое обеспечение
  • Обязательное государственное личное страхование
  • Право на бесплатную медицинскую помощь в военно-медицинских организациях и бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и медизделиями по назначению врача
4
Если доброволец участвует в боевых действиях
  • Статус ветерана боевых действий
  • Увеличенная пенсия
  • Ежемесячная денежная выплата
  • Компенсация расходов на оплату жилых помещений
  • Внеконкурсное поступление в вузы и ссузы
  • Дополнительный неоплачиваемый отпуск до 35 календарных дней и другие
5
Сохраняются ли рабочие места для добровольцев?

Да. С 21 сентября 2022 г. для добровольцев, участвующих в специальной военной операции, установлены такие же условия, как и для мобилизованных граждан. Трудовые договоры с ними не прекращаются, а приостанавливаются. Рабочие места за ними будут сохранены.

6
Получат ли добровольцы отсрочку по выплате кредитов?

Да, получат. Оформить отсрочку можно по всем видам займов, которые были взяты до начала участия в СВО: ипотеке, потребительским кредитам, кредитным картам и другим. Сделать это могут и индивидуальные предприниматели, которые участвуют в СВО как добровольцы. Количество и величина кредитов и займов значения не имеют.

Отсрочка предоставляется на срок участия в СВО плюс 30 календарных дней.

Частые вопросы

Как проходит оформление и сколько это занимает?

- Вы оставляете заявку, специалист связывается с вами, уточняет данные и подбирает направление службы. Далее — отбор в пункте отбора, медицинская комиссия и заключение контракта с Министерством обороны РФ. Сроки зависят от результатов медкомиссии и выбранного направления.

Можно ли заключить контракт, если ранее не служил?

- Да. Опыт военной службы не обязателен — подготовка проходит под руководством опытных инструкторов.

Могут ли заключить контракт иностранные граждане?

- Да, центр работает с гражданами РФ и иностранцами.

Какой срок контракта можно выбрать?

- 1 год, 3 года или 5 лет, в том числе по программе «СПЕЦКОНТРАКТ — 1 год».

Что происходит после подписания контракта?

- Вы убываете в воинскую часть для подготовки и прохождения службы, выполнения боевых задач по контракту на новых территориях в зоне СВО.

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