В весенний период 2022 года страхователи получили возможность отсрочки по страховым взносам

Весной 2022 года страхователи получили возможность отсрочки по страховым взносам, что значительно облегчило их финансовое бремя. В частности, была предоставлена 12-месячная отсрочка на уплату взносов за сотрудников за период с апреля по июнь и с июля по сентябрь 2022 года. Эти суммы необходимо будет внести в 2023 году в рамках перехода на расчеты с налоговой службой через единый налоговый платеж (ЕНП).

Важно понимать, как отсрочка по взносам пересекается с новыми правилами ЕНП и какие изменения были введены Правительством с 1 марта 2023 года. В этом материале мы рассмотрим ключевые аспекты, которые помогут страхователям правильно планировать свои обязательства и воспользоваться новыми возможностями.

Обратите внимание на изменения в законодательстве, чтобы не упустить важные сроки и избежать ненужных штрафов. Это позволит эффективно управлять своими финансовыми потоками и минимизировать риски, связанные с изменениями в налоговом законодательстве. Неправильное планирование может привести к дополнительным затратам, поэтому важно оставаться в курсе актуальных требований и рекомендаций.