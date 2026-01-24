Аналитики назвали главные тренды развития АПК на 2026 год: новая фаза роста и вызовы

Новая фаза развития российского АПК

В 2026 году российский агропромышленный комплекс вступает в качественно новую фазу развития. После успешного импортозамещения 2014–2022 годов и инерционного роста 2023–2024 годов отрасль сталкивается с новыми вызовами и возможностями. Аналитики прогнозируют переход от количественных показателей к качественным изменениям, где успех будет определяться не только объемами производства, но и способностью к технологической модернизации и глобальной конкурентоспособности.

Прогнозы роста: от 3,9% в 2026 году

Динамика производства

Согласно прогнозу Минэкономразвития, российский АПК демонстрирует устойчивую положительную динамику:

• 2025 год: рост производства на 2,2% (обеспечен более высоким урожаем сельхозкультур)

• 2026 год: увеличение на 3,9%

• 2027 год: рост на 2%

• 2028 год: прирост на 2,8

Урожайные перспективы

Россельхозбанк прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых культур в 2026 году на уровне не менее 150 млн тонн. Ожидается увеличение посевных площадей под ключевые культуры:

• Ячмень: +500 тыс. га

• Гречиха: +300 тыс. га

• Кукуруза: +200 тыс. га

• Рапс: +200 тыс. га

• Пшеница: +1 млн га

Ключевые вызовы 2026 года

Геополитические и экономические факторы

Партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина выделяет несколько факторов, подталкивающих АПК к изменениям:

1. Геополитика и санкции, ограничившие доступ к импортным ресурсам

2. Макроэкономическая нестабильность, вынуждающая искать внутренние резервы эффективности

3. Высокая ключевая ставка, делающая кредиты дорогими

4. Экспортные пошлины, снижающие рентабельность экспортеров

Климатические риски

«Последние два сезона показали, что температурные качели могут создать серьезные риски урожаям — и не только зерновым, но и многолетним насаждениям», — отмечает партнер практики потребительского сектора и АПК компании Strategy Partners Владимир Шафоростов. Климатические вызовы требуют внедрения новых агротехнологий и устойчивых сортов сельскохозяйственных культур.

Кадровый дефицит

Системный кадровый дефицит в отрасли оценивается экспертами в 140–200 тыс. человек, что создает дополнительные сложности для развития АПК.

Трансформация стратегии: от импортозамещения к глобальной конкуренции

Насыщение внутреннего рынка «Рекорд потребления, который наблюдается в ряде отраслей, говорит о том, что продовольственный рынок России беспрецедентно насыщен», — отмечает главный аналитик Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. Импорт в большинстве сегментов перестал играть заметное значение: «Это значит, что в большинстве случаев нет продуктов, которые можно заместить своим производством».

Новые приоритеты

После успешного импортозамещения для отрасли настал новый этап технологического перевооружения для глобальной конкуренции. Успех будет определяться:

• Способностью агробизнеса адаптироваться к новой реальности

• Готовностью проводить модернизацию

• Инвестициями в цифровизацию

Экспортная ориентация: новые рынки и вызовы

Планы по экспорту В 2025 году российский АПК экспортирует продукцию на $40 млрд. К 2030 году, согласно поставленной президентом Владимиром Путиным задаче, поставки должны достичь $55,2 млрд. На 2026 год прогнозируется экспорт 55-57,8 млн тонн зерна с ростом поставок по другим категориям агропромышленной продукции. Изменения в мировой торговле Управляющий директор компании «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов отмечает новый виток торгового протекционизма:

• Число односторонних мер, ограничивающих международную торговлю, выросло с 21 до 169 в год

• ВТО понизила прогноз роста объема мировой торговли товарами на 2026 год с 1,8% до 0,5%

• Bloomberg оценил потери мировой экономики к 2027 году в $2 трлн

Конкурентные рынки

Давление усиливается на приоритетных для России рынках:

• Юго-Восточная Азия

• Ближний Восток

• Северная Африка

Эти регионы становятся полем для жесткой конкурентной борьбы, особенно на фоне торговой войны США и Китая.

Точки роста и новые возможности

Государственная поддержка Общая сумма господдержки АПК в 2026 году составит 540,4 млрд рублей, с возможностью увеличения до 542 млрд рублей. Средства будут распределены:

• Госпрограмма развития АПК: 290,7 млрд рублей

• Комплексное развитие села: 13,4 млрд рублей

• Поддержка малого агробизнеса: 7,8 млрд рублей

Рекорды потребления

На внутреннем рынке наблюдается ряд рекордов потребления:

• Мясо: 82–83 кг на душу населения в год (абсолютный рекорд)

• Молочные продукты: более 250 л в молочном эквиваленте (рекорд с середины 90-х)

• Сахар: около 39 кг в год (превышение нормы более чем на 60%)

• Растительное масло: около 14 л (рекордный уровень)

• Столовые яйца: возможен рост на 5%, превышение 300 штук на человека

Новые каналы сбыта

На фоне роста конкуренции производители ищут маржинальность через диверсификацию каналов сбыта:

• Онлайн-торговля

• HoReCA (отели, рестораны, кейтеринг)

• Готовая еда как удобное решение для потребителей

Технологические тренды и цифровизация

Оптимизация расходов

«Вопрос оптимизации расходов будет в повестке хозяйств любой категории в 2026 году», — считает генеральный директор Поле. РФ Евгений Белов.

Инвестиции в технологии

Ключевые направления технологического развития:

1. Точное земледелие и цифровые решения

2. Устойчивые к климатическим изменениям сорта

3. Энергоэффективные технологии производства

4. Автоматизация процессов

Льготное кредитование

Минсельхоз сохранит механизм льготного кредитования, где ставки зависят от ключевой ставки Банка России и меняются в соответствии с ее размером.

Выводы и рекомендации

Стратегические приоритеты на 2026 год

1. Переход к качественному росту вместо количественных показателей

2. Усиление экспортной ориентации с диверсификацией рынков сбыта

3. Технологическая модернизация и цифровая трансформация

4. Повышение эффективности через оптимизацию расходов

5. Развитие кадрового потенциала отрасли

Практические шаги для агробизнеса

• Инвестировать в цифровые технологии и точное земледелие

• Диверсифицировать каналы сбыта, включая онлайн и HoReCA

• Осваивать новые экспортные рынки с учетом меняющейся геополитики

• Внедрять климатически устойчивые агротехнологии

• Использовать возможности господдержки для модернизации

В заключение

2026 год станет переломным для российского агропромышленного комплекса. Отрасль переходит от фазы импортозамещения и инерционного роста к этапу качественных изменений, где успех будет определяться способностью к технологической модернизации и глобальной конкурентоспособности.

Несмотря на серьезные вызовы — от геополитических ограничений до климатических рисков — российский АПК обладает значительным потенциалом для роста. Ключевыми факторами успеха станут грамотное использование государственной поддержки, инвестиции в цифровизацию и способность адаптироваться к меняющимся условиям мировой торговли.

*Материал подготовлен на основе аналитических данных Минэкономразвития, Россельхозбанка, консалтинговых компаний Neo, Strategy Partners, «Рексофт Консалтинг», а также официальных заявлений представителей агропромышленного комплекса России.