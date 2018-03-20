Ходить или не ходить на работу с ребенком?

Портал HeadHunter провел опрос среди более чем 3000 сотрудников российских компаний и выяснил, что 40% работающих родителей иногда приводят своих детей на работу. Особенно часто это наблюдается в таких сферах, как Наука и Образование (81%), Искусство (56%), Медицина (53%) и Туризм (51%).

Половина этих сотрудников объясняет свое решение тем, что просто некого оставить с детьми дома. Также 20% опрошенных хотят познакомить ребенка с коллегами, а 11% приводят детей с собой из-за отмены школьных занятий. Кроме того, около 10% сотрудников берут детей в офис, чтобы показать им свою работу, надеясь, что в будущем дети выберут такую же профессию.

Согласно опросу, 57% сотрудников, приходящих на работу с детьми, отмечают, что их коллеги относятся к этому с пониманием и даже радостью. В то же время среди работников без детей результаты показали обратную тенденцию: только 17% из них одобряют присутствие детей в офисе, 63% относятся нейтрально, а 20% высказывают негативное мнение, утверждая, что дети мешают работе. Эта ситуация вызывает интересные дискуссии о балансе между работой и семейной жизнью.