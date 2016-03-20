Итоги проведенного мониторинга заработных плат 2016

Трудовым законодательством РФ предусмотрены нормы оплаты труда для специалистов, работающих не только в разных областях народного хозяйства…

Примечательно, что представители одной и той же специальности в разных регионах получают заработную плату, размер которой может отличаться в разы. Так, самыми перспективными в этом отношении являются: Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ханты-Мансийский Автономные округа, а также Москва и Московская область. Средний уровень заработной платы в указанных регионах составляет 50 – 60 тысяч рублей.

Вместе с тем, агентство, занимающееся подготовкой и распределением трудовых ресурсов, отметило регионы с самым низким уровнем заработной платы. К ним, в частности, относятся: Новосибирская и Кемеровская области, Алтайский край, Дагестанская республика и Карачаево-Черкессия. В этих регионах среднемесячный уровень зарплаты не превышает 15 тысяч рублей. Несомненно, уровень доходов связан с таким показателем, как размер прожиточного минимума. Иными словами, если прожиточный минимум в регионе достаточно высок, то даже высокие заработные платы реально не отразят ситуацию о благосостоянии населения.

Следовательно, вторым показателем при мониторинге заработных плат, реально отражающим социально-экономическое положение работающих в разных регионах, является отношение средней заработной платы к величине прожиточного минимума. В данном ракурсе наиболее показательными являются следующие значения:

• 5, 76 (в Чукотском и Ямало – Ненецком АО);

• 5, 18 (в Ханты-Мансийском АО);

• 4, 93 (в Тюменской области);

• 4, 75 (в Ленинградской области).

Столичные города занимают 7 и 8 позиции в рейтинге, их показатели составляют:

для Санкт-Петербурга 4, 65;

для Москвы 4, 57.

Самые низкие значения отмечены в Смоленской, Ивановской и Псковской областях, а также в республике Крым, где значения коэффициента колеблются в пределах 2, 7 – 2. 8. Не удивительно, что специалисты уезжают из этих регионов и ищут работу в благополучных районах с более высокой с заработной платой.

Специалисты отмечают закономерности установившейся тенденции: в России самый высокий уровень доходов – у работников нефтяной и газовой промышленности. Соответственно, в районах, где расположены добывающие и ресурсоперерабатывающие предприятия уровень заработной платы в несколько раз превышает аналогичные показатели по стране.

При мониторинге заработных плат кадровое агентство «Фаворит» не оставило без внимания такой момент, как разница между максимальным и минимальным уровнем доходов. Известно, что при расчете среднестатистических показателей учитывают усредненные цифры. К примеру, у 20% работающих специалистов порог заработной платы превышает 140 тысяч рублей. Остальные категории работающих получают оплату за результаты своего труда в гораздо меньших размерах.

Следовательно, средние показатели размеров заработных плат в регионах лишь частично отражают реальную ситуацию, характеризующую качество жизни работающего населения.