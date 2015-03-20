К началу этого года работодателям России требовались почти 1,5 миллиона сотрудников

На начало 2015 года российские работодатели нуждались в почти 1,5 миллиона сотрудников. По состоянию на 1 января 2015 года в России было зарегистрировано 1 397 400 открытых вакансий, что по информации Роструда свидетельствует о снижении потребности в работниках на 17,7% по сравнению с 1 декабря 2014 года, когда в базе ведомства насчитывалось 1 697 700 вакансий.

Значительное снижение потребности в сотрудниках наблюдалось в различных регионах. В Ингушетии этот показатель упал на 72,6%, в Нижегородской области — на 56,8%, а в Калужской области− на 41,6%. Также отмечено снижение в Курской области (на 36,3%) и Краснодарском крае (на 39,7%). Не обошли стороной сокращения и Камчатский край, где потребность уменьшилась на 36,1%.

Коэффициент напряженности на рынке труда Российской Федерации в начале года составил 0,7, что на 0,1 пункта выше, чем на 1 декабря 2014 года. Эти данные говорят о наличии трудностей на рынке труда и указывают на необходимость адаптации как со стороны работодателей, так и со стороны соискателей для нахождения взаимовыгодных решений.