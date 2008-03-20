Количество праздничных дней может быть сокращено

Сразу после майских выходных в Государственную думу поступил на рассмотрение проект закона, содержащий новые принципы распределения выходных дней и предоставления отпусков.

Количество праздничных выходных в году предлагается уменьшить с 14 до 4. Выходными в этом случае останутся: 1, 2 и 7 января, а также 9 мая. Оставшиеся 10 дней работники смогут использовать по своему усмотрению в любое время года. Эти дни, по планам авторов проекта, будут оплачиваемыми. Напомним, в настоящее время, праздничные дни, приходящиеся на время отпуска, не оплачиваются.

В качестве аргумента в пользу подобного законопроекта его авторы приводят тот факт, что сейчас многие праздники приходятся на холодное время года, в то время как большинство сотрудников предпочитают отдыхать летом.

Подобный проект вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Работников возможность самим выбирать даты выходных дней, скорее всего, устроит, а вот для работодателей это может обернуться как увеличением расходов, так и вероятностью ухода сотрудника в отпуск в разгар активной работы.