Подавляющее большинство россиян хотели бы кардинально сменить профессию

По данным портала HeadHunter, полученным в ходе опроса более 8000 работающих россиян, свыше 81% из них когда-либо думали о кардинальной смене профессии. При этом решаются на это только 30% желающих, и некоторые из них о своем шаге сожалеют. Возможно, отчасти причина этого – отношение работодателей, опасающихся новичков зрелого возраста.

51% респондентов, не переходящих к активным действиям, несмотря на присутствие желания сменить род занятий, объясняют своё бездействие следующими причинами: отсутствие требующегося в новой сфере образования(41%), сожаление о годах учебы и стажа (18%), боязнь перемен и неуверенность в собственных силах (по 12%), хорошая зарплата и перспективы на нынешней работе (11% и 8%), возраст (7%).

Недовольство текущей работой чаще всего приходило к респондентам вместе с осознанием того, что они находятся не на своем месте (около трети опрошенных). Практически так же популярен ответ «маленькая зарплата, нет возможностей для роста и самореализации» — 29% респондентов. 25% разочаровала их работа, чуть меньший процент опрошенных – не выдержали стрессов. А 10% не добились успеха в выбранной сфере.

По возрастным категориям распределение следующее: среди молодых специалистов жалеющих о своем выборе почти нет, среди тридцатилетних таковых 15%, а пик (32–33%) приходится на работников в возрасте 36–40 лет. После 40 лет уровень неудовлетворенности работой спадает: в 50 лет о переквалификации думают лишь 10%, а среди 60-летних таких почти нет.

Среди решившихся на смену деятельности картина такая: 45% респондентов в итоге нашли свое призвание и всем довольны. 38% говорят, что новая профессия не совсем соответствует их ожиданиям. 4% разочарованы новой работой.

Работодатели же в целом относятся к «взрослым» новичкам недоверчиво. 30% представителей компаний заявляют, что такие кандидаты у них не рассматриваются. 24% говорят, что шанс есть, но к таким резюме подходят придирчивее. 38% рассматривают сменивших род деятельности во взрослом возрасте наравне со всеми, а 2% работодателей и вовсе предпочитают именно таких работников выпускникам вузов.