Работодателей могут обязать проводить ежегодную индексацию зарплаты

Возможность ежегодной индексации зарплат работников может стать реальностью благодаря поправкам, предложенным в Трудовой кодекс (ТК) карельским Законодательным собранием. Согласно данной инициативе, компании-работодатели будут обязаны индексировать зарплату сотрудников каждый год, а размеры индексации будут определяться региональными властями на основе уровня жизни и прожиточного минимума.

Депутаты подчеркивают, что действующая формулировка закона нечетко трактуется работодателями, в результате чего многие считают, что индексировать зарплату должны только бюджетные учреждения. Актуальность нововведения объясняется экономическим кризисом и ростом цен, что делает данную инициaтиву крайне важной для поддержки населения. Один из авторов предложения отметил, что инициатива поступила от профсоюзов.

Однако эксперты предупреждают о необходимости гибкого подхода к этому вопросу, особенно в условиях экономического спада. Несмотря на то, что предложение отражает интересы граждан, оно может создать проблемы для работодателей, потенциально приводя к банкротству малых и средних предприятий. Специалисты также напоминают, что государство меняет свою политику в отношении индексации зарплат государственных служащих, что подчеркивает необходимость искать баланс между защитой прав работников и поддержкой бизнеса.