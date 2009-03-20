Обзор заработных плат за июль 2009 года

Согласно данным, представленным на ведущих сайтах по поиску работы и предоставлению персонала, июль 2009 года продемонстрировал положительную динамику в заработной плате по ряду специальностей. В среднем, зарплатные предложения для ТОП-менеджеров увеличились от 18% до 39%. Генеральный директор теперь получает в среднем 143,000 рублей, что на 20,88% больше, а коммерческий директор — 115,000 рублей, что составляет рост на 18,6%. Финансовый директор демонстрирует наибольший прирост по сравнению с предыдущими месяцами — 38,68%, с зарплатой 130,000 рублей.

В области IT наблюдается рост зарплат на 38,68%, и средняя заработная плата Технического директора составляет 94,000 рублей. Также отмечен рост зарплат и у маркетологов — 21,55% (38,000 рублей), а логисты увеличили свои предложения на 7,17% до 31,200 рублей. Эти тенденции свидетельствуют о восстановлении рынка труда и растущем спросе на квалифицированных специалистов в различных отраслях.