В России 7 000 женщин – докторов наук

В России насчитывается 7 000 женщин, обладающих степенью доктора наук, и 33 000 женщин с кандидатской степенью. В общей сложности в российской науке трудится 151 000 женщин, что составляет более 40% от общего числа отечественных ученых. Эти данные представлены в статистическом сборнике, который готовит к публикации Высшая школа экономики (ВШЭ).

Для сравнения, представим данные о доле женщин в научной сфере в других странах: среди японских научных работников женщин всего 14%, во Франции — 26%, в Швейцарии — 30%, а в Швеции — 37%. Эти цифры подчеркивают, что Россия демонстрирует более высокий процент участия женщин в научной деятельности по сравнению с рядом других развитых стран.

Высокая доля женщин в российской науке свидетельствует о растущем значении их вклада в исследования и научные проекты. Тем не менее, важно продолжать поддерживать и развивать инициативы, направленные на дальнейшее вовлечение женщин в научную деятельность и обеспечение равных возможностей для их карьерного роста.