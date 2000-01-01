Рекрутинговое агентство ФАВОРИТ

С 1993 года мы подбираем персонал для любых отраслей экономики и управления – от линейных сотрудников до топ-менеджеров. Многолетний опыт, профессионализм, огромная база данных, индивидуальный подход к потребностям клиентов, знание рынка труда и тонкостей бизнес-процессов – вот тот фундамент, на котором более четверти века работает рекрутинговое агентство ФАВОРИТ.

Для кого мы работаем

Для работодателей

Наша миссия выходит далеко за пределы простого поиска персонала. Мы создаём высокопрофессиональные команды во главе с опытными руководителями, помогая предпринимателям повышать конкурентоспособность и прибыльность бизнеса. Среди наших клиентов – известные бренды, крупные корпорации и государственные структуры вплоть до федеральных министерств. Рекрутинговое агентство в Москве ФАВОРИТ решает сложнейшие кадровые задачи, подбирая сотрудников быстро, точно и с гарантией.

Для соискателей

Не менее важная задача – поддержка профессионалов, ищущих возможности для раскрытия своего потенциала и реализации амбиций. Мы формируем кадровый резерв, внося резюме высококвалифицированных соискателей в собственную базу данных, востребованную у широкого круга коммерческих и государственных организаций. С нашей помощью специалисты и руководители находят работу с высокой оплатой, достойными условиями труда и перспективами карьерного роста.

ФАВОРИТ – услуги рекрутинга для лидеров бизнеса

Как наш опыт работает на вас:

Мы умеем быть первыми – во всех смыслах этого слова

Наша компания стояла у истоков российского рекрутинга – в сложные времена зарождения рыночной экономики и формирования крупных отечественных компаний. У нас ещё не существовало собственной базы и отработанных технологий, но были поставлены амбициозные цели: ФАВОРИТ стал первопроходцем, сразу нацелившимся на первое место на рынке. И теперь, когда к нам обращается клиент, открывающий свой бизнес, мы делаем для него то, что когда-то сделали для себя: помогаем вывести компанию с низкого старта на высокую орбиту.

Мы не боимся жёсткой конкуренции и умеем побеждать

Новорождённому ФАВОРИТ пришлось вступить в неравный бой с мощными конкурентами – иностранными рекрутинговыми компаниями, которые стремились подмять под себя российский рынок. А теперь мы помогаем выигрывать конкурентные битвы уже нашим клиентам.

Мы не боимся форсировать преграды, торить новые дороги и браться за казалось бы неразрешимые задачи

Путь агентства ФАВОРИТ – это путь непрерывного развития. Так, в 2001 году, вопреки скептикам, мы создали аутстаффинговое направление. В 2006-м получили Золотой знак качества от Российского союза предпринимателей за инновации в сфере оптимизации штатной политики компаний. В 2007-м открыли консалтинговое направление. Теперь наши клиенты могут не только заказать подбор персонала, но и получить множество других полезных услуг – от кадрового делопроизводства до медиапланирования.

Мы знаем, что такое начинать с нуля – и в быстром темпе выходить на лидерские позиции

В 1993 году пять сотрудников агентствта ФАВОРИТ приступили к работе в маленькой комнате, предоставленной бизнес-партнёром. Но уже через полгода рекрутинговое агентство переехало в собственный офис, через год авторитетное аналитическое агентство IMC признало нас серьёзным игроком рынка, а через пять лет в компании работало более сотни менеджеров. Теперь мы формируем для клиентов эффективные команды, которые обеспечивают динамичный рост их предприятиям.

Мы умеем работать с человеческими ресурсами, находить лучшие кадры и раскрывать их потенциал

Когда мы начинали работу, на рынке высококвалифицированных сотрудников наблюдалась 25-процентная безработица, а компании не могли найти специалистов, соответствующих новым рыночным требованиям. Мы провели большую работу, чтобы проложить мост между работодателями и профессионалами. Теперь у нас – крупнейшая в России база топ-менеджеров для любых направлений бизнеса. Для подбора специалистов мы используем более 70 источников, в зависимости от позиции. Квалификацию и деловые качества соискателей проверяют опытные рекрутеры и психологи с применением различных методик, включая уникальные авторские разработки.

Мы много трудились, чтобы завоевать достойную репутацию

ФАВОРИТ стал брендом №1 на рекрутинговом рынке России, и теперь просто немыслимо снизить планку. Доверие клиентов – наш главный актив, и мы последовательно укрепляем его, повышая уровень компетентности своих сотрудников и предоставляя гарантийные обязательства.

Наши принципы работы

Комплексный охват
Предоставляя широкий набор услуг и работая со всеми кадровыми позициями, решаем любые кейсы по подбору персонала, повышению КПД команды, разработке рекрутинговых стратегий и оптимизации штатной политики
Компетентность
С каждым сегментом экономики у нас работает отдельный департамент, специалисты которого знают все нюансы направления и способны точно оценить, насколько подходит сотрудник для той или иной работы
Конфиденциальность
Это основа нашей профессиональной этики и один из ключевых аспектов сотрудничества. Получая те или иные данные о бизнесе клиента, подбирающего штат, мы гарантируем неразглашение информации
Скорость без ущерба для качества
Срочный подбор персонала занимает от 1 дня до 1 недели, большинство вакансий закрывается в течение месяца, на подбор топовых специалистов требуется от 4 до 8 недель
Индивидуальный подход
Ставя во главу угла интересы клиентов, мы подбираем персонал в строгом соответствии с их требованиями. Учитываем и профессиональную подготовку соискателей, и наличие у них необходимых психологических качеств для выполнения задач работодателя
Юридическая защита клиента
Проводя рекрутинг персонала, агентство ФАВОРИТ обеспечивает профессиональную правовую поддержку при найме работников (в том числе и иностранных), грамотное оформление аутсорсинговых контрактов, берёт на себя аутстаффинг и кадровое делопроизводство

Отзывы

А.Г. Еремин Генеральный директор

Финансовая компания Цюрих

ЗАО «Цюрих» неоднократно прибегало к услугам агентства «Фаворит» для поиска и подбора необходимых специалистов.
Уровень услуг, оказанных в процессе подбора персонала, заслуживает самой высокой оценки. Качество и оперативность выполнения работ позволили нам занять имевшиеся вакансии квалифицированными специалистами, максимально отвечающими требованиям, которые были заявлены при заключении договора.

Поскольку в условиях современного наукоемкого производства и жесткой рыночной конкуренции качество «человеческих ресурсов» стало главнейшим фактором, определяющим выживание и экономическое положение фирмы, деятельность агентства «Фаворит», подходящего к подбору кадров с высоким профессионализмом и ответственностью, создает условия для эффективного развития предприятия.

Полишкис А.С. Генеральный директор
Лорес консалтинг

Выражаем благодарность ООО МКЦ "Фаворит" за оперативную, качественную и профессиональную работу. Сотрудники показали себя высококвалифицированными, тактичными и доброжелательными специалистами. Желаем успехов и надеемся на плодотворное сотрудничество.

Комарова Е.Г. Заместитель генерального директора

Весь учет

Обращение в МКЦ "Фаворит" для подбора кандидатов на вакансии менеджеров по продажам со стороны нашей фирмы было впервые. Сотрудники рекрутинговой компании подобрали соискателей в соответствии со всеми нашими требованиями. Работа была выполнена на протяжении двух дней, уровень квалификации кандидатов – высокий, выбор резюме просто огромный.
Благодаря профессионализму сотрудников, подобранных для нашей компании МКЦ "Фаворит", значительно увеличились продажи наших программных продуктов. ООО "Весь учет" выражает благодарность рекрутинговой компании и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Козлова Л.А. Нач. отд. маркетинга

Фирма ЭР-СТРОЙ

Комментарии по вопросу эффективности работы агентства «Фаворит».
«Фаворит» достаточно быстро и оперативно обрабатывает поступающую информацию, характеризующую соискателя. Большой объем базы данных позволяет подобрать широкий круг кандидатов на вакансию. Причем менеджеры по подбору персонала достаточно точно выявляют кандидатов, подходящих на ту или иную вакансию, что упрощает принятие решения по выбору кандидата со стороны работодателя. Профессионализм и оперативность позволяют менеджерам «Фаворита» быстрее отреагировать на запрос работодателя и решить проблему подбора персонала.
Кроме того, следует отметить умение сотрудников «Фаворита» работать с людьми и находить компромисс при решении вопросов по подбору кадров.

Косин М.Н. Заместитель генерального директора

СтройПаритет

Компания ООО «Строй Паритет» на постоянной основе сотрудничает с Международным Кадровым Центром «Фаворит» более 3-х лет. Периодически возникает потребность доукомплектовать штат нашей компании новыми сотрудниками среднего и топ уровня. Специалисты кадрового центра за все время нашего сотрудничества, ни разу не нарушили сроки закрытия вакансий, всегда подбирали только высокопрофессиональных и опытных кандидатов, что, в свою очередь, свидетельствует о доскональном владении информацией о рынке труда.
Благодарим МКЦ «Фаворит» за помощь в поиске персонала, желаем успехов и процветания.

Холмогоров И.Н. Генеральный директор

Архитектурная студия Холмогорова

О работе Агентства по персоналу «Фаворит»
ООО «Архитектурная студия Холмогорова» на протяжении з-х месяцев пользуется услугами агентства по подбору и найму персонала «Фаворит». В течение всего периода фирма зарекомендовала себя как грамотный и надежный партнер. Четкая, быстрая и высоко квалифицированная работа менеджера фирмы Зульфановой Р.Ш., профессиональная этика и при этом умеренные цены за оказываемые услуги помогли сделать выбор из множества других фирм в пользу сотрудничества именно с «Фаворитом». Работа данного агентства в лице Зульфановой Р.Ш. предполагает и является залогом успешного сотрудничества в дальнейшем.

Бельская Елена Михайловна Генеральный директор

Холдинг Медиа Компас

Выражаем признательность и благодарность МКЦ "ФАВОРИТ" за продуктивную работу по поиску персонала для нашей компании. За два года нашего сотрудничества мы стали не только крепкими партнерами по бизнесу, но и настоящими коллегами, друзьями, работающими на общий резльтат. Особую благодарность выражаем нашему менеджеру, Наталье Мазанько! Благодаря ее высокому профессионализму и уникальной способности вникнуть в ситуацию, понять особенности и специфику нашей работы, к нам в компанию пришли высококвалифицированные специалисты, работа которых в условиях жесткой конкуренции на рынке, является определяющей для нашей компании.

О.Н. Морозов Генеральный директор

Экотехник-2000

ООО "ЭКОТЕХНИК-2000" в лице руководителя отдела закупок Морозова О.Н. благодарит Вас за сотрудничество, а т.ж. приносит личную благодарность Мухиной Ксении за прекрасно проведенную работу по подбору персонала для нашей фирмы.

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

Эрную В.Ю. Ген. директор

ЭнергоТранс

Благодарность.

Компания ООО "ЭнергоТранс" выражает благодарность всему коллективу МКЦ «Фаворит» за плодотворное сотрудничество.
За прошедшие 3 года сотрудничества с агентством «Фаворит» нам всегда было комфортно работать, тк всегда на лицо серьезный подход к нашим требованиям и оперативное закрытие вакансий.

МКЦ «Фаворит» довольно быстро справляется с поставленными задачами и всегда выполняет свои обязательства с большой ответственностью и на профессиональном уровне.

Рекомендуем МКЦ «Фаворит» для быстрого и качественного подбора персонала.

Н.А. Емельянова Зам.генерального директора

Лексика

ЗАО "Лексика" сотрудничает с агентством "Фаворит” в течение года.
На протяжении этого времени фирма сумела подобрать нам квалифицированных специалистов разного профиля.
Наша фирма полностью удовлетворена работой агентства "Фаворит" и надеется на дальнейшее сотрудничество.

Л.Е. Титовская Исполнительный директор

«БАЛАТЕП»

В течение 1996 года ЗАО "БАЛАТЕП" неоднократно прибегало к услугам агентства "Фаворит" для поиска и подбора необходимых специалистов.

Уровень услуг, оказанных в процессе подбора персонала, заслуживает самой высокой оценки. Качество и оперативность выполнения работ позволили нам занять имевшиеся вакансии квалифицированными специалистами, Максимально отвечающими требованиям, которые были заявлены при заключении договора.

Поскольку в условиях современного наукоемкого производства и жесткой рыночной конкуренции качество "человеческих ресурсов" стало главнейшим фактором, определяющим выживание экономическое положение фирмы, деятельность агентства "Фаворит", подходящего к подбору кадров с высоким профессионализмом и ответственностью, создает условия для эффективного развития предприятия.

Купоров А.В. Генеральный директор

АНВО

Настоящим выражаем свою безграничную благодарность Вашей компании, в лице Голышевой О.В., за высоко-профессиональное выполнение своих обязанностей.

Озолс О. Генеральный директор
tuvsud

Компания ООО «ТЮФ ЗЮД РУС» выражает свою искреннюю благодарность коллективу кадрового агентства МКЦ «Фаворит» за качественную и оперативную работу по подбору персонала.

МКЦ «Фаворит» зарекомендовало себя как надежный и высококвалифицированный партнер, способный выполнить требования Заказчика в короткие сроки, и очень качественно. Среди основных достоинств хочется отметить высокий уровень профессионализма сотрудников кадрового агентства, оперативное и качественное выполнение проектов по подбору персонала высокого уровня, компетентность и доброжелательность сотрудников к соискателям, а так же что не мало важно отличная работоспособность, гибкость при решении различных вопросов.

МКЦ «Фаворит» это надежный партнер, желаем ему дальнейшего развития и процветания.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество наших компаний.

Харитонов С.В. Генеральный директор
marillion

Наша организация, ООО АК «Мариллион», благодарит ООО МКЦ «Фаворит» за качественно проделанную работу.

Нам нужен был хороший специалист на вакансию секретаря, поэтому мы решили обратиться в кадровое агентство ООО МКЦ «Фаворит». В течение недели мы получили кандидатуры, подходящие под наши требования. В итоге выбрали достойного специалиста с хорошим опытом. Мы искренне благодарим компанию ООО МКЦ «Фаворит» за оказание быстрой и качественной помощи.

О. С. Шакало Генеральный директор
interpont

Компания ИНТЕРПОНТ благодарит кадровое агентство «Фаворит» за качественный подбор сотрудников для нашей фирмы!

Все встречи, организованные агентством, были конструктивны и продуктивны, кандидаты четко подходили под установленные нами требования и критерии.

Мы полностью удовлетворены сроками исполнения и качеством выполненной работы.
Большое спасибо за проделанную работу. Надеемся продолжить и расширить наше сотрудничество в будущем.

Желаем компании «Фаворит» продолжать работать в том же духе! Успехов!

Какие задачи мы решаем

Подбор персонала
От секретаря до директора завода, от одного работника до целого отдела.
Хедхантинг
Лучшие кадры будут работать на вас. Убедим ценного специалиста перейти в вашу компанию.
Консалтинг
Тренинги, повышение мотивации, разрешение внутрикорпоративных конфликтов, командообразование, медиапланирование, брендинг.
Оценка квалификации
Точный подбор нужных вам профессионалов, анализ компетентности штатных сотрудников.

Гарантии

Бесплатная замена сотрудника
Прошедшего испытательный срок или уволившегося в этот период
Длительные гарантийные (испытательные) сроки – до 12 месяцев
Чем выше должность сотрудника – тем продолжительнее гарантия
Предоставление не менее 3 резюме при гарантированной замене
Новые кандидаты будут подобраны в строгом соответствии с вашими первоначальными требованиями
Хотите продлить испытательный срок?
Сделаем. Достаточно символической доплаты в размере 10% за каждый дополнительный месяц
На нас можно положиться!

