Обзор заработных плат
Обзор заработных плат в кадровом агентстве ФАВОРИТ - комплексная аналитика, которая помогает работодателям и HR-специалистам формировать конкурентоспособную зарплатную политику, оптимизировать бюджет и привлекать лучших специалистов.
Кому нужен обзор и анализ заработных плат
готовящим бюджет и планы по мотивации сотрудников
стремящемуся оставаться конкурентоспособным
для оценки компенсации
Что входит в обзор заработных плат
Преимущества нашего обзора заработных плат
Данные обновляются на основе реальных вакансий и откликов
Анализ по вертикалям, уровням позиций и формам занятости
Готовые рекомендации для внедрения в HR-процессы
Мы соблюдаем стандарты защиты данных и корпоративной тайны
Детальный обзор заработных плат по России с учётом региональных особенностей
Методика сбора и анализа данных
- Источники: вакансии, резюме, отраслевые отчёты, открытые базы данных.
- Очистка данных: исключение дубликатов и аномалий.
- Кластеризация по отраслям и уровням позиций.
- Расчёт ключевых метрик: медиана, среднее, квартильные значения, динамика.
- Визуализация: таблицы, графики и карты для принятия решений.
Форматы отчётов
Почему ФАВОРИТ
Международное Кадровое Агентство ФАВОРИТ сочетает практический HR‑опыт и аналитические компетенции. Наши обзоры заработных плат помогают снизить текучесть, оптимизировать HR‑бюджет и выстроить прозрачную систему вознаграждений, соответствующую рынку.
Свяжитесь с нами для предварительной консультации: опишите цель обзора, список ключевых позиций и регионов — и мы подготовим коммерческое предложение с кратким планом работ и сроками.