Обзор заработных плат

Профессиональный обзор заработных плат от кадрового агентства ФАВОРИТ - точные данные по рынку труда России, аналитика по отраслям и регионам, рекомендации для бизнеса и HR. Закажите обзор рынка заработных плат в кадровом агентстве ФАВОРИТ и принимайте решения на основе актуальных данных.

Обзор заработных плат в кадровом агентстве ФАВОРИТ - комплексная аналитика, которая помогает работодателям и HR-специалистам формировать конкурентоспособную зарплатную политику, оптимизировать бюджет и привлекать лучших специалистов.

Кому нужен обзор и анализ заработных плат

1
Руководителям и HR-директорам

готовящим бюджет и планы по мотивации сотрудников

2
Малому и среднему бизнесу

стремящемуся оставаться конкурентоспособным

3
Финансовым аналитикам и консультантам

для оценки компенсации

Что входит в обзор заработных плат

Сбор и обработка данных по вакансиям и резюме в России
Сравнительный анализ по регионам, отраслям и позициям
Диаграммы и таблицы с медианой, средним и квартилями зарплат
Тренды изменения вознаграждений за 6–12 месяцев
Рекомендации по корректировке тарифных сеток и пакетам вознаграждений
Отдельные отчёты: обзор рынка заработных плат, обзор заработных плат по России, обзор заработных плат в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Преимущества нашего обзора заработных плат

Актуальность

Данные обновляются на основе реальных вакансий и откликов

Глубина

Анализ по вертикалям, уровням позиций и формам занятости

Практичность

Готовые рекомендации для внедрения в HR-процессы

Безопасность

Мы соблюдаем стандарты защиты данных и корпоративной тайны

Локализация

Детальный обзор заработных плат по России с учётом региональных особенностей

Методика сбора и анализа данных

  • Источники: вакансии, резюме, отраслевые отчёты, открытые базы данных.
  • Очистка данных: исключение дубликатов и аномалий.
  • Кластеризация по отраслям и уровням позиций.


  • Расчёт ключевых метрик: медиана, среднее, квартильные значения, динамика.
  • Визуализация: таблицы, графики и карты для принятия решений.




Форматы отчётов

Краткий аналитический бюллетень (1–2 страницы, 7 рабочих дней)
для оперативных решений
Полный отчёт с визуализациями (PDF/Excel, 14 рабочих дней)
для бюджетирования и планирования
Индивидуальный обзор
адаптация под компанию: должности, регионы, структура компенсаций

Почему ФАВОРИТ

Международное Кадровое Агентство ФАВОРИТ сочетает практический HR‑опыт и аналитические компетенции. Наши обзоры заработных плат помогают снизить текучесть, оптимизировать HR‑бюджет и выстроить прозрачную систему вознаграждений, соответствующую рынку.

Свяжитесь с нами для предварительной консультации: опишите цель обзора, список ключевых позиций и регионов — и мы подготовим коммерческое предложение с кратким планом работ и сроками.

Стоимость услуг по обзору заработных плат