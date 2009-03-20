Журнал — Самая. «Рассмотрение сложных ситуаций на работе… Как быть?»

Искусство компромисса

Эксперт — Светлана Яценко, менеджер по персоналу МКЦ «Фаворит».

В условиях экономического кризиса многим из нас пришлось сменить работу. Выйти на новое место, в незнакомый коллектив, приступить к не очень понятным первое время обязанностям — ситуация стрессовая для любого человека. Впрочем, и в сложившихся коллективах случаются проблемы, интриги, разборки «полетов». «Самая» пробует найти достойный выход из наиболее типичных ситуаций.

Ситуация 1. Вас не замечают

Неделю вы исправно ходите на новую работу. Но непосредственный начальник отказывается вас замечать. При встрече в коридоре еле кивает головой, и весь день смотрит мимо. Вы уже сомневаетесь, помнит ли он ваши имя-фамилию. Как переломить ситуацию?

Лучший способ привлечь внимание — проявить инициативу. Оглянитесь вокруг, наверняка есть некий объем работы, до которого ни у кого не доходят руки, хотя он и важен для организации. Возьметесь за него: прикиньте, как лучше сделать, заинтересуйте руководство и приступайте. Будьте уверены, начальство это оценит.

Совет Светланы:

Начните сразу хорошо и вдумчиво работать, брать на себя сложные дела. Учтите, чаще всего руководители относятся равнодушно к бездельникам.

Ситуация 2. Примите меня в стаю

На новом месте устраивает все: зарплата, обязанности, расположение офиса. Одна незадача — коллектив вас никак не принимает: никто не зовет обедать, не делится новостями. Вокруг явно образовался некий вакуум. Что делать?

Затаиться, половить витающие в воздухе флюиды. Наверняка неприятие вашей персоны вызвано чем-то конкретным. Вы приезжаете в офис на дорогой иномарке, в то время как все остальные добираются на метро? Или игнорируя корпоративные обеды ходите в кафе? Срочно исправляйте положение. Успеете во время, вас обязательно примут в «стаю». Впрочем, можно и не отказывать себе в маленьких удовольствиях, если немножко схитрить, показав себя человеком, нуждающимся в сочувствие и поддержке. Машину вы купили в кредит, а ездить на ней вынуждены из-за приступов клаустрофобии, охватывающих вас в общественном транспорте. А в кафе ходите из-за язвы желудка и заказываете там исключительно кашу. И вот уже ваши странности превратились в особенности, о которых через пару дней все благополучно забыли.

Совет Светланы

Понятие моббинг (травля новичков, своего рода «офисная дедовщина») уже успело укорениться на рынке труда. Как его избежать? При первоначальном знакомстве с коллегами соблюдайте «золотую середину» между осторожностью и открытостью, помните о главных правилах: улыбаться, здороваться первым, задавать вопросы, пригласить коллектив на празднование какого-то личного события. А также не уходить первым из офиса и не устанавливать на компьютер провокационные программы: типа аськи, скайпа и пр.

Ситуация 3. На работе — работать! На новом месте коллектив разбит на две враждующие группировки. Каждая из них, пытается привлечь вас на свою сторону. Как не промахнуться лагерем? Ведь ошибка наверняка негативно скажется на вашей карьере.

Самое время вспомнить тривиальную истину: на работе нужно работать. Постарайтесь держать с коллегами разумную дистанцию. Не включайтесь сразу в активную дружбу с кем-то, держите рот на замке, с головой уйдите в свои должностные обязанности. Со временем все образуется, и вы поймете, что среди коллег есть вполне адекватные и дружелюбные люди.

Ситуация 4. Шеф не нравится!

После долгих поисков вы, наконец, нашли новое место. Все вроде замечательно: работа интересная, коллектив дружный, но вот начальник… Зануда, выскочка и дурак. И уже с утра ноги в офис не несут, все из рук валится. Но не увольняться же даже не пройдя испытательный срок!

Постарайтесь поддерживать с руководителем исключительно официальные отношения. Обращайтесь к нему только на вы, и только по делу. Сосредоточьтесь на своих непосредственных обязанностях, чем лучше и эффективнее будете работать, тем скорее последует продвижение по службе, и вы избавитесь от ненавистного общества. Ну а если станет совсем невмоготу, повесьте дома фотографию шефа и кидайте в нее дротики. Проверено, помогает.