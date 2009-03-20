Говорит Москва, В кризис работники всё меньше доверяют российским работодателям

В кризисное время российские работники все меньше доверяют местным работодателям, предпочитая иностранные компании. 29 июня в эфире радиостанции «Говорит Москва» Наталья Кулыгина, эксперт по подбору персонала кадрового центра «Фаворит», обсудила эти тенденции и ответила на вопросы слушателей.

Аудитория узнала о причинах снижения доверия к российским работодателям и преимуществах, которые предлагают международные корпорации. Темы, такие как плюсы и минусы работы в иностранных компаниях, а также другие актуальные вопросы, стали основой для глубокой дискуссии в эфире.