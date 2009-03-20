Российская газета. «Как не ошибиться в выборе кадрового агентства? Стоит ли платить деньги в обмен на гарантии трудоустройства?»

Кадровые мошенники

За поиск и предоставление персонала агентству всегда платит работодатель

Лариса Каллиома

Портал Jobsmarket.ru недавно обратился к своим подписчикам с предупреждением: на кадровом рынке появился мошенник, который называет себя агентством HR All Staff и публикует ну очень привлекательные вакансии на многих «работных» сайтах. Если «кассир в банк», то непременно ВТБ или ВТБ24, если «начальник отдела эксплуатации», то тоже не менее «брендовые» организации. При этом от соискателей требовали отсканированную копию своего паспорта, чтобы «служба безопасности компании-работодателя смогла проверить информацию об отсутствии судимости».

— Кадровые агентства никогда в своих вакансиях не указывают название компаний-работодателей, — поясняет директор Jobsmarket.ru Алла Носкова. — Требовать копию паспорта по почте просто не логично, анализ резюме — это предварительный отбор. Проверки службами безопасности правомочны при трудоустройстве непосредственным работодателем, и только в случае согласия соискателя.

Как может быть использован отсканированный паспорт? Вариантов несколько. Оформление кредита и, как следствие, долг перед банком. Изготовление поддельных документов, которые потом «нечаянно» всплывают при совершении преступлений. Регистрация фирмы-однодневки, деятельность которой также укладывается в вышеперечисленные схемы.

Видов и способов мошенничества на кадровом рынке тьма. Совместно с SuperJob.ru «РБГ» составила свой рейтинг. Итак: лжерекрутеры используют следующие алгоритмы. Обязательное платное обучение, покупка специализированной литературы, после чего — увольнение: мол, не прошел испытательный срок. Страховые компании сначала делают обязательным покупку полиса, но потом не обещают трудоустройства.

Под видом трудоустройства продавцы БАДов и косметики продают свою «чудо»-продукцию. Зовут на коллективные собеседования, обещают финансовый и карьерный рост. Затем условие: закупка партии товара «по низкой цене»… Самый простой и циничный способ — обещание работы на дому. В категории жертв люди с ограниченными возможностями, женщины с детьми, пенсионеры. Чтобы начать работать — символическая плата за расходный материал якобы для наклеек, бирок, этикеток для какой-нибудь торговой сети. Дескать, забираем изготовленную продукцию — деньги возвращаем. Как правило, это последние слова «работодателя», который, понятное дело, не имеет никаких отношений с названной сетью, да и делается подобная продукция не вручную, а в типографиях.

— Платить за трудоустройство нельзя вообще, — предостерегает президент портала SuperJob.ru Алексей Захаров. — Если говорят, что после оплаты «гарантированное трудоустройство», то это 100% мошенничество! Никаких гарантий в процессе трудоустройства быть не может, если, конечно, владелец фирмы, куда вы устраиваетесь, не ваш близкий родственник.

По словам Захарова, на цивилизованном рынке труда нет такой услуги, как «услуга по трудоустройству». Агентству в 100% случаев за поиск и предоставление персонала платит работодатель. .

— Серьезно настроенный кандидат обязательно перепроверит информацию, прежде чем решит расставаться со своими деньгами, — убеждена генеральный директор МКЦ «Фаворит» Марина Котегова. — В Интернете есть «черные» списки работодателей и агентств. Обязательно изучите отзывы клиентов. Свой сайт, фирменная символика, офис и солидный опыт работы на рынке — вот подтверждение престижа агентства.

Если же мошенники нашли свою очередную жертву, то закон предусматривает следующие действия.

— Если был договор, по которому мошенники принимали какие-то обязательства, следует обращаться в суд с иском о возмещении причиненных убытков, — советует юрист ГК «Крикунов и партнеры» Ирина Берлизова. — Если отношения никак не формализовывались, то 159-я статья УК РФ предусматривает штраф до 120 тыс. рублей, исправительные работы до одного года, арест до четырех месяцев, а то и лишения свободы до двух лет.

Добавим: если милиции удастся найти мошенников..