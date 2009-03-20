«Новая газета» № 117

Кризис на рынке труда заставляет соискателей осваивать экзотические профессии. Даже если их еще не придумали.

Случайно оказавшись на одном занимательном тренинге по социальной адаптации, интенсификации профессиональной деятельности и прочим умным вещам, я стала свидетелем интересного эксперимента.

Собравшимся было предложено пофантазировать на тему идеального для себя занятия, причем не ограничивая полет мысли условностями: если профессии вашей мечты нет сегодня, вовсе не значит, что она не появится завтра. Помимо желания как такового требовалось озвучить собственные навыки, определившие выбор. Процитирую лишь несколько, наиболее впечатливших, ответов:

«Способен генерировать творческие идеи, хочу создать банк идей».

«Могу осваивать экстремальные туристические маршруты, просто потому что считаю себя профессиональным туристом с большим опытом».

«Умею обрабатывать статистику, анализировать большой объем научных материалов, вычленяя главное, хотел бы заниматься этим под заказ».

«Способна решать сложные проблемы, готова выступать консультантом в трудных жизненных ситуациях. К традиционной психологии с идеями поиска всех проблем в глубоком детстве отношусь отрицательно».

Первая эмоциональная реакция на все услышанное сменилась рациональным вопросом: а возможно ли в принципе желаемое сделать действительным? «Таким соискателям помочь сложно, но можно, — уверен генеральный директор Кадрового центра «Фаворит», занимающегося кадровым консалтингом, тренингами и подбором персонала Котегов Александр. — Мы смогли бы донести предложение кандидата до работодателя. В нашей практике есть случаи, когда новые идеи рождались на собеседовании у работодателя. Мы помогаем продвинуть и идею, и самого соискателя, но только в том случае, когда интересы этих двух сторон совпадают».

Совпадения интересов, как показывает практика, случаются. Еще чаще происходит стыковка желаемого и предлагаемого (пресловутых спроса и предложения). Когда одним необходимо выговориться, а другие готовы подставить уши, почему бы их не свести, решили японцы. В результате в самых оживленных районах Токио прямо на улицах появляются кабинки с людьми, выслушивающими всех желающих. С недавних пор в крупных городах специально нанятый человек в униформе за соответствующую плату готов втиснуть пассажира в переполненный вагон метро. На улицах китайских городов можно встретить людей, которые зарабатывают на жизнь, отправляя всех страждущих в ближайший общественный туалет. Запись в трудовой книжке так и гласит: «Туалетный гид». Весьма востребованы нынче и «стояльщики в очередях». Услуга недешевая, но экономия времени того стоит. В Москве подобных специалистов можно встретить, например, в одном из посольств.

Упаковщик динамита, штатный донор, постижер (сопровождающий важные документы), инструктор образовательных программ в тюрьме, няня для домашнего животного, стилист и парикмахер для него же, титестер (дегустатор чая). А еще зоопсихолог, упаковщик рождественских подарков, гринкипер (смотритель гольф-полей), личный стенографист студента (на лекциях), актер для тренингов, сотрудник службы спасения домашних животных, запаховед: Не знаю, насколько хороши все эти работы, но уж на любой вкус — это точно. Особого упоминания заслуживает профессия трубочиста (официально — чистильщика дымовых труб), дефицитная и востребованная в условиях российской действительности. В московском государственном учебном центре «Профессионал» вполне успешно готовят мастеров данного профиля. Более того, именно здесь, ориентируясь на огромное количество запросов, несколько лет назад создали новую специальность — промышленный альпинист. «Мы разработали учебный план по этой профессии, прошли все необходимые инстанции, в результате новая профессия была внесена в единый квалификационно-тарифный справочник», — рассказал ведущий специалист центра.

Редкими в наши дни стали специалисты по производству. Не так просто оказалось подобрать агронома и конюха для частных клиентов, а дисинатора (художника-дизайнера по тканям) для текстильного производства в буквальном смысле слова — добывали из ниоткуда. Не менее сложной была задача у сотрудников международного кадрового агентства «Фаворит», когда потребовалось найти сразу тридцать обвальщиков кур на птицефабрику. Кто знает, может завтра рекрутерам придется подбирать: смотрителя огней, судопропускника, консервировщика кожевенного сырья, выгребальщика костров, инженера-лесопатолога — словом, обладателей профессий, мало кому знакомых, но реально существующих.

К числу редких можно, пожалуй, отнести и специальности относительно новые, появление которых в большинстве случаев — требование жизни. Весьма ответственной по нынешним временам может считаться, например, деятельность актуария, разрабатывающего научно обоснованные методы исчисления тарифных ставок по долгосрочному страхованию жизни. Или профессия коллектора. «В нынешних условиях профессия коллектора — специалиста по возврату долгов приобретает особую актуальность, — утверждает руководитель департамента по связям с общественностью международного кадрового агентства «Фаворит» Светлана Яценко. — Ничего общего с физическим воздействием. Напротив, соискатель должен обладать высшей степенью эмпатии, т.е. умением расположить к себе настолько, чтобы добровольно захотелось отдать все до копейки. Или, скажем, «этичный хакер» — эта специальность появилась среди разработчиков сайтов несколько лет назад. Такой хакер по заказу проверяет прочность созданного продукта. Ну а говорить о том, насколько нынче ценен бастер, и вовсе бессмысленно. Юрист с доскональным знанием трудового права помогает уволить человека без исков и компенсаций — словом, с минимальными для работодателя потерями».

Но это все, так сказать, высокие сферы. Более прозаичную вакансию изобрели некоторые водители маршруток. Специальный человек призван следить за тем, как долго маршрутное такси находится на посадочной платформе. В случае расхождения с графиком «счетчик» напоминает водителю о том, что он уже простоял лишнее и должен трогаться. В лидеры по востребованности может выбиться водитель с навыками экстремального вождения, главная профессиональная обязанность которого — объезжать пробки. Еще одну экстремальную вакансию — испытателя секс-игрушек — разместил один из сайтов в Сети, там же наткнулась на объявление о найме заготовителей грибов и мастера по пошиву обуви для профессионального балета.

Фантазия человеческая, и без того не имеющая границ, в условиях кризиса получила дополнительный мощный стимул. Так многие в желании сэкономить пытаются в одну повозку впрячь коня и трепетную лань. Например, коммерческой компании требовалась девушка на должность «кофе-леди», но (!) со знанием IT-технологий, чтобы могла и кофе подать, и компьютерную программу установить. Другому работодателю необходим был обладатель профессии, которой в едином классификаторе просто нет. А именно — «координатор проектов», готовый сопровождать крупного политического деятеля во всех его поездках по миру и вести все проекты.

«Но не всем так везет», — скажут скептики и будут абсолютно правы. Так как же человеку, обладающему узкими, специфическими знаниями, выйти на потенциальных работодателей? Один из вариантов — блоги, социальные сети, форумы и максимум полезной информации о себе.

Некто Сет Стенберг, работающий в компании по обмену мгновенными сообщениями, придумал и ввел в обиход новую должность: инженера по информации, в чьи обязанности входит в буквальном смысле откапывание полезных информационных крупинок. В отличие от него наш соотечественник Алексей, желающий создать банк идей, не знает, как называется его нынешняя профессия, но точно формулирует свои должностные обязанности в крупной компании: «Сбор любого рода информации, касающейся конкурентов, из любых источников».

«Новая газета» № 117 от 21 октября 2009 г.