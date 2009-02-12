Работа для вас № 10 (2115)

Пришло время 40-летних.

Кризис заставляет работодателя раздвигать возрастные рамки.

Соискатель «за сорок» в последнее время традиционно попадал в категорию проблемных. Всего полгода назад, по данным информационного центра «Работы для вас», в 80% вакансий наличествовал возрастной потолок для кандидата 35-40 лет. Кризис изменил ситуацию на рынке труда кардинально. Количество свободных вакансий резко сократилось, но при этом многие компании, продолжающие сегодня набирать персонал, значительно расширили возрастные рамки для кандидатов! И теперь все чаще работодатели готовы всерьез рассматривать резюме 45-, 50- и даже 55-летних соискателей. Так что же произошло? Этот вопрос мы задали компетентным экспертам.

Наталья Кулыгина, эксперт по подбору персонала Международного Кадрового центра «Фаворит»:

Думаю, этот процесс связан со значительным снижением уровня окладов, предлагаемых сегодня компаниями. Не все кандидаты готовы перестраиваться под новые требования работодателей и идти на снижение зарплатных ожиданий. Следовательно, руководителям и менеджерам по персоналу приходиться менять критерии поиска, одним из которых и является возраст кандидатов. Расширяя возрастные рамки, работодатель тем самым увеличивает количество соискателей, готовых претендовать на вакансию.

Другая причина — низкий уровень квалификации молодых соискателей. В докризисный период люди, не имеющие ни хорошего образования, ни достойного стажа работы, зачастую сами себя считали высококлассными специалистами и не заслуженно претендовали на весьма высокую заработную плату. И, как ни удивительно, нередко получали ее! Сегодня же часть работодателей осознала, что при выборе персонала, в первую очередь, стоит опираться не на возраст кандидата, а на его реальный опыт и твердые знания.

Однако если вы в нынешней непростой ситуации ищете работу, то независимо от того, сколько вам лет, помните: кризис, прежде всего, ударил по доходам, а не по количеству рабочих мест. Он не остановил бизнес, а лишь на время затормозил его обороты. Поэтому адекватно соотносите свои запросы с реальными возможностями рынка. Убедите будущего работодателя в своей искренней готовности все силы отдать тому делу, которое вам предлагают здесь и сейчас.

