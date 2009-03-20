Комментарии МКЦ «Фаворит» в газете «Работа для Вас» № 73 (2178)

Сегодня на рынке труда.

Светлана Яценко: «Последние месяцы наблюдается рост спроса на специалистов-продажников. Основной заказ идет со стороны торговых сетей по реализации бытовой техники и сотовых операторов. Наметилась такая тенденция: чем солиднее бренд товара, тем более «взрослых» претендентов готовы рассматривать компании, поскольку зрелые люди вызывают больше доверия у клиентов. Студенты же отлично работают на молодежных марках. Соискателям нужно учесть и такой аспект: в магазины, расположенные в центре, предпочитают брать персонал со знанием европейских языков.

В непродовольственной сфере доходы продавцов сегодня составляют в среднем 20-25 тыс. руб. в месяц, включая проценты от продаж.

В настоящий момент продавцы-консультанты особенно востребованы в секторе ТНП, (спрос возрос на 30% по сравнению с первым полугодием). Увеличились и оклады. По некоторым прогнозам, они будут продолжать рост. Однако социальный пакет и дополнительные бонусы в большинстве компаний по-прежнему отсутствуют».

Комментарии МКЦ «Фаворит» в газете «Работа для Вас» № 73 (2178), 21 сентября 2009 года