Работа для Вас, «Страх остаться без работы постепенно уходит в прошлое»

Кризис отступает, сетевые магазины начинают расширяться. Страх остаться без работы уходит в прошлое. Те, кто хочет трудоустроиться в розничную торговлю, поняли, что там появилось достаточно свободных вакансий. Возобновляется тенденция, когда соискатели сами выбирают работодателя. Но в то же время работодатели все еще предъявляют к кандидатам завышенные требования. Это значительно удлиняет процесс трудоустройства. Управляющие магазинами стремятся экономить на зарплатах за счет варьирования рабочего графика. Следовательно, у студентов и совместителей сейчас больше возможностей для устройства на работу именно в ритейл.

Марина Котегова, генеральный директор МКЦ «Фаворит».