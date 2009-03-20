Работа для Вас, «Второе высшее образование — плюсы и минусы обучения за счет компании»

Светлана Казакова, эксперт по персоналу МКЦ «Фаворит».

По собственному опыту могу сказать, что одни работодатели предпочитают соискателей, в резюме которых указано чуть ли не ежегодное прохождение тренингов и курсов, другие считают, что учеба только отвлекает от работы. Поэтому, если вы любите учиться, выбирайте компанию, где руководитель приветствует дополнительное образование сотрудников. И заранее, на собеседовании, поинтересуйтесь, как начальник относится к данной проблеме. Из ответов сделайте вывод и хорошо подумайте, будет ли способствовать работа в данной компании осуществлению ваших жизненных приоритетов.