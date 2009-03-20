Корреспондент «Работа для вас» провел целый день в МКЦ «Фаворит» и побывал на нескольких интервью с кандидатами

На полдороги к работодателю.

Нельзя сказать, что поиск работы через агентства пользуется очень большой популярностью среди москвичей: лишь около 15% из них выбирают этот способ трудоустройства. Между тем, он может оказаться весьма эффективным. Чтобы разобраться в том, для каких соискателей сотрудничество с КА будет результативным, в чем особенности собеседования в агентстве, корреспондент «Работы для вас» провел целый день в МКЦ «Фаворит» и побывал на нескольких интервью с кандидатами.

Работяга или офисный менеджер?

В этот день эксперт по подбору персонала агентства «Фаворит» подбирала руководителя транспортного отдела. Крупная, давно работающая на рынке автолизинговая компания в прошлом году организовала 2 собственных транспортных предприятия. Теперь создает третье, которое и должен будет поставить на ноги данный руководитель.

Первый претендент на должность — Николай, молодой мужчина, 28 лет, окончил МАДИ (автодорожный институт), последние 4 года работал на предприятии, закупавшем учебную литературу и школьное оборудование. Занимал должность менеджера в транспортном отделе, доставлявшем заказы клиентам по всей России. Ушел, потому что в кризис обороты предприятия резко упали, соответственно снизились и доходы сотрудников.

На первый взгляд, образование и опыт Николая вполне позволяют ему претендовать на искомую должность. Однако когда эксперт агентства пытается задать ему более конкретные вопросы, парень явно начинает плавать.

— Вы отправляли грузы в Новосибирск и Саратов. По каким ценам?

— Ну… Я на память не могу сказать… У меня все в документах было записано.

— Хорошо. А какой грузооборот имела компания в месяц?

— Это тоже в бумагах.

Николай уходит, и эксперт по подбору коротко подводит итоги встречи: «Кандидат очень умный, интересный, но… Не под данного работодателя. Он — типичный офисный менеджер, а там нужен работяга, который засучив рукава, построил бы водителей, нашел и купил машины, рассчитал оптимальные маршруты и цены. Николаю же нужна компания, где все давно и идеально отлажено, некий японский вариант. Там мужчина будет на своем месте. В данную фирму однозначно рекомендовать его не будем.

— Эксперт по подбору, а нельзя было все это выяснить по телефону? Ведь выходит, соискатель зря потерял время…

— К сожалению, не все и не всегда можно понять в коротком телефонном разговоре. Мы находим подходящего по резюме человека в интернете, либо он сам откликается на вывешенную в открытом доступе вакансию. Вы сами видели — на первый взгляд, Николай вполне подходил под выдвинутые требования. Его несоответствие выяснилось уже в процессе более глубокого прощупывания. Да и откликов сейчас поступает очень много, я сама не успеваю обзванивать всех кандидатов, мне помогают помощники-стажеры, а им иногда не хватает соответствующего опыта. И уж в любом случае, человек пришел не зря. Внесем Николая в базу данных и, вполне вероятно, завтра-послезавтра появится вакансия, идеально для него подходящая.

… А еще бы огонь в глазах

Тем временем подходит второй кандидат на данную должность. Это Валерий, мужчина 48 лет, опыт работы с 1984 года. По образованию — инженер, несколько лет трудился на заводе по переработке текстильных отходов. Затем имел два розничных магазина, которые сам ставил на ноги, был генеральным директором компании по перевозке сборных грузов. В транспорт попал случайно, знакомый из Калининграда предложил возить туда косметику и бытовую химию. В логистике не понимал ничего, но за год разобрался, с нуля поднял обороты компании до 40 тонн в неделю. Ушел все по той же причине — кризис и резкое падение доходов.

Валерий уверенно отвечает на вопросы о ценах, таможенных тарифах, контроле за водителями на маршруте, видах страхования грузов, ответственности перевозчика и т.д. Есть у него и собственная клиентская база. Единственная странность — соискатель соглашается на оклад в 2 раза меньший, чем был у него на предыдущем месте. И эксперт сразу же заостряет на этом внимание:

— Почему согласны на понижение дохода? Что ждете от нового места работы?

— В данный момент мне больше всего хочется стабильности. Устал каждый раз начинать новое дело, поднимать все с нуля. Я же еще ремонтом помещений какое-то время занимался, организовал 3 бригады…

— Хорошо, — заканчивает разговор Светлана, — я отправляю ваше резюме работодателю, в течение 2 дней придет ответ, и я вам перезвоню. Всего доброго, удачи.

Ловлю Валерия на выходе из Центра.

— Скажите, вы первый раз пользуетесь услугами кадрового агентства?

— Как ни странно, первый. До этого всегда либо находил работу через знакомых, либо сам выступал в роли работодателя. Я отправил резюме на данную вакансию, и сотрудник центра позвонил, пригласил меня на собеседование. Однако моя основная проблема — возраст, и не думаю, что обращение в то или иное агентство может как-то переломить ситуацию.

Поговорив с соискателем, возвращаюсь к эксперту по персоналу, она комментирует встречу по-своему: вряд ли Валерию мешает возраст. Меня насторожило другое — усталость и некое равнодушие. Там нужен человек с огоньком в глазах, инициативный, хваткий, готовый пахать и пахать. Кстати, почувствовав энтузиазм кандидата, работодатель готов и зарплату увеличить. Валерий же, как мне показалось, сейчас гораздо больше нуждается в хорошем отдыхе, чем в новой работе.

Скорость — не главное

День продолжается, и эксперта ждет новый кандидат — Елизавета, претендующая на должность экономиста на заводе по производству бумажной продукции. Опыт и образование девушки практически идеально соответствуют требованиям, заявленным в вакансии. Однако в процессе беседы возникает небольшая проблема — работать на новом месте придется в основном в программе «1С: Производство». Елизавета же не слишком уверенный ее пользователь.

«Я, безусловно, буду рекомендовать вас на эту должность, — говорит эксперт. — У вас есть день-два до встречи с непосредственным работодателем. Пожалуйста, дома просмотрите, вспомните данную программу. И на собеседовании постарайтесь убедить будущего руководителя, что освоите ее просто за 5 секунд. Тогда место гарантировано ваше».

В заключении эксперт предлагает соискательнице пройти 2 специальных теста: на внимательность и на быстроту реакции. Тесты показывают, что Елизавета — человек дотошный, скрупулезный, вдумчивый, но вот быстро переключаться с одной задачи на другую ей сложно. Однако для данного места и данной должности больше нужны тщательный сбор и точная подача информации, скорость же второстепенна.

После окончания собеседования, соискательница рассказывает мне, что к услугам кадрового агентства она прибегает не первый раз. Однако ее предыдущий опыт был негативным: пришлось заплатить 1 500 руб. за несколько несуществующих вакансий. Поэтому получив приглашение от «Фаворита», девушка проверила репутацию Центра через интернет. И только убедившись в надежности КА, отправилась на встречу с менеджером. Очень разумный и правильный подход.