Работа сборщик комплектовщик на склад, вакансия с доход до 150 000 ₽ в месяц
Вакансия сборщик комплектовщик для тех, кто хочет стабильный и высокий доход без требований к опыту. Тёплый склад класса «А», сдельная оплата без потолка заработка, оплачиваемое обучение с первого дня и бесплатные обеды. Оформление по самозанятости или по ГПХ у партнёра сервиса с официальной оплатой без задержек.
Требуются сборщик комплектовщик
Открыт набор на работу сборщиком комплектовщиком на дневные и ночные смены. Работа подходит новичкам - опыт необязателен, всему обучат на месте и помогут освоиться наставники. Доход до 9 000 рублей за смену и до 150 000 ₽ в месяц при сдельной оплате без ограничений по заработку.
Ключевые преимущества предлагаемой нами вакансии сборщик комплектовщик
Условия работы сборщиком комплектовщиком на складе
предоставляется трансфер туда и обратно
до 150 000 ₽ в месяц
договор с самозанятым или ГПХ
акции для увеличения дохода
оплачиваемое, с первого дня
без задержек
помещения класса «А»
кафе, столовая
предоставляется от организации
дневные и ночные смены
на всех этапах работы
карьерный рост
предоставляется трансфер туда и обратно
оплачиваемое, с первого дня
предоставляется от организации
до 150 000 ₽ в месяц
без задержек
дневные и ночные смены
договор с самозанятым или ГПХ
помещения класса «А»
на всех этапах работы
акции для увеличения дохода
кафе, столовая
карьерный рост
Работа сборщиком комплектовщиком - этапы трудоустройства
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Специалист проконсультирует по всем вопросам и запишет вас на оформление
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Приходите на оплачиваемое обучение от 1 до 3 дней и вы готовый специалист с доходом до 9 000 рублей за смену
Обязанности сборщика-комплектовщика - чем предстоит заниматься на смене:
Вся работа выполняется на современном складском оборудовании, обучение работе с ТСД проводится на месте
Опыт необязателен. Вы получите необходимые навыки прямо в процессе работы - для новичков проводится обучение, а освоиться помогают наставники
Размер дохода. Размер дохода зависит от количества отработанных часов и смен - без потолка. Точные сроки оплаты указываются в договоре
Какие понадобятся документы для оформления
Гражданам РФ
- Паспорт с пропиской
- СНИЛС
- ИНН
Гражданам Киргизии, Казахстана, Беларуси, Армении
- Паспорт
- Регистрация
- Медицинская книжка
- Миграционная карта с целью въезда «Работа» (кроме граждан Беларуси)
- СНИЛС, ИНН
- ДМС (медицинская страховка)
Другое гражданство
- Паспорт
- Регистрация
- Миграционная карта с целью въезда «Работа»
- СНИЛС, ИНН
- ДМС (медицинская страховка)
- ВНЖ, патент с чеками или РВП для города, в котором хотите работать
Вакансия сборщик-комплектовщик открыта во многих городах
Трансфер
- предоставляется туда и обратно. Список городов с действующим трансфером уточняйте у специалиста
График
- индивидуальный, для иногородних сотрудников возможен вахтовый метод с предоставлением жилья
Откликнуться на вакансию
Требуются сборщики-комплектовщики на склад в вашем городе. Заполните анкету, и менеджер свяжется с вами, ответит на вопросы и запишет на оформление. Начните зарабатывать до 225 000 ₽ в месяц уже сейчас.