Работа сборщик комплектовщик на склад, вакансия с доход до 150 000 ₽ в месяц

Вакансия сборщик комплектовщик для тех, кто хочет стабильный и высокий доход без требований к опыту. Тёплый склад класса «А», сдельная оплата без потолка заработка, оплачиваемое обучение с первого дня и бесплатные обеды. Оформление по самозанятости или по ГПХ у партнёра сервиса с официальной оплатой без задержек.

Требуются сборщик комплектовщик

Открыт набор на работу сборщиком комплектовщиком на дневные и ночные смены. Работа подходит новичкам - опыт необязателен, всему обучат на месте и помогут освоиться наставники. Доход до 9 000 рублей за смену и до 150 000 ₽ в месяц при сдельной оплате без ограничений по заработку.