Работа сборщик комплектовщик на склад, вакансия с доход до 150 000 ₽ в месяц

Вакансия сборщик комплектовщик для тех, кто хочет стабильный и высокий доход без требований к опыту. Тёплый склад класса «А», сдельная оплата без потолка заработка, оплачиваемое обучение с первого дня и бесплатные обеды. Оформление по самозанятости или по ГПХ у партнёра сервиса с официальной оплатой без задержек.

Требуются сборщик комплектовщик

Открыт набор на работу сборщиком комплектовщиком на дневные и ночные смены. Работа подходит новичкам - опыт необязателен, всему обучат на месте и помогут освоиться наставники. Доход до 9 000 рублей за смену и до 150 000 ₽ в месяц при сдельной оплате без ограничений по заработку.

Ключевые преимущества предлагаемой нами вакансии сборщик комплектовщик

Высокий доход
Сдельная оплата без потолка заработка, акции для увеличения дохода и оплачиваемое обучение с 1-го дня. Сколько зарабатываете — зависит только от вашей скорости и качества работы
Комфортные условия
Работа в тёплых складских помещениях класса «А» и бесплатные обеды. Чистое, оборудованное рабочее место в современных логистических комплексах
Возможность вахты
Для иногородних сотрудников действует вахтовый метод — выдаём форму и предоставляем общежитие. Трансфер туда и обратно по действующим маршрутам
Карьерный рост
Обучение для профессионального развития и реальные перспективы карьерного роста внутри компании — от сборщика до старших позиций
Оформление у партнёра
Официальный договор с самозанятым или по ГПХ. Оплата без задержек, помощь от наставника и стабильные регулярные выплаты
Гибкий график
Дневные и ночные смены на выбор под ваш ритм жизни. Индивидуальный график работы с возможностью вахтового метода для иногородних сотрудников

Условия работы сборщиком комплектовщиком на складе

1
Транспорт

предоставляется трансфер туда и обратно

2
Обучение

оплачиваемое, с первого дня

3
Форма и общежитие

предоставляется от организации

4
Стабильный доход

до 150 000 ₽ в месяц

5
Регулярные выплаты

без задержек

6
Расписание на выбор

дневные и ночные смены

7
Официальное оформление

договор с самозанятым или ГПХ

8
Тёплые склады

помещения класса «А»

9
Помощь от наставника

на всех этапах работы

10
Надбавки

акции для увеличения дохода

11
Питание

кафе, столовая

12
Перспективы

карьерный рост

Работа сборщиком комплектовщиком - этапы трудоустройства

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Приглашение на обучение

Приходите на оплачиваемое обучение от 1 до 3 дней и вы готовый специалист с доходом до 9 000 рублей за смену

Обязанности сборщика-комплектовщика - чем предстоит заниматься на смене:

Приёмка, сортировка и перемещение товара
Паллетирование и отгрузка готовых заказов
Штрихкодирование товаров, работа с терминалом сбора данных (ТСД)

Вся работа выполняется на современном складском оборудовании, обучение работе с ТСД проводится на месте

Требования к кандидатам и уровень заработной платы

Опыт необязателен. Вы получите необходимые навыки прямо в процессе работы - для новичков проводится обучение, а освоиться помогают наставники

Размер дохода. Размер дохода зависит от количества отработанных часов и смен - без потолка. Точные сроки оплаты указываются в договоре


Какие понадобятся документы для оформления

Гражданам РФ

  • Паспорт с пропиской
  • СНИЛС
  • ИНН

Гражданам Киргизии, Казахстана, Беларуси, Армении

  • Паспорт
  • Регистрация
  • Медицинская книжка
  • Миграционная карта с целью въезда «Работа» (кроме граждан Беларуси)
  • СНИЛС, ИНН
  • ДМС (медицинская страховка)

Другое гражданство

  • Паспорт
  • Регистрация
  • Миграционная карта с целью въезда «Работа»
  • СНИЛС, ИНН
  • ДМС (медицинская страховка)
  • ВНЖ, патент с чеками или РВП для города, в котором хотите работать

Вакансия сборщик-комплектовщик открыта во многих городах

Регионы работы
1
Москва
2
Московская область
3
Санкт-Петербург
4
Ростов-на-Дону
5
Краснодар
6
Екатеринбург
7
Самара
8
Казань
9
Нижний Новгород

Трансфер

  • предоставляется туда и обратно. Список городов с действующим трансфером уточняйте у специалиста

График

  • индивидуальный, для иногородних сотрудников возможен вахтовый метод с предоставлением жилья

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Требуются сборщики-комплектовщики на склад в вашем городе. Заполните анкету, и менеджер свяжется с вами, ответит на вопросы и запишет на оформление. Начните зарабатывать до 225 000 ₽ в месяц уже сейчас.

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