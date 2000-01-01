Работа вахтой восстановление ДНР и ЛНР и других регионах РФ

Все работы ведутся в мирных районах

Государственная инициатива направлена на комплексное возрождение жилого фонда, социальных объектов и городской среды на освобождённых территориях. Проект объединяет десятки тысяч строителей, инженеров, водителей, связистов, охранников из всех регионов страны. Работа вахтой восстановление ДНР и ЛНР — это не просто работа, а участие в масштабной миссии по возвращению регионов к полноценной мирной жизни.

Территория присутствия охватывает ключевые населённые пункты: Мариуполь, Макеевку, Луганск, Алчевск, Донбасс, Запорожская и Херсонская области, Брянская, Курская, Белгородская области. Все площадки находятся под охраной специализированных подразделений Вооружённых Сил, что гарантирует безопасность персонала на объектах и при перемещениях.

Принамаются граждане СНГ и РФ!

Ключевые направления восстановительных работ

Социально‑экономический и демографический эффект
  • Создание свыше 2000 рабочих мест для жителей ЛНР и ДНР.
  • Обеспечение стабильного дохода для семей участников программы, стимулирование развития строительной отрасли в регионах.
  • Рост инвестиционной привлекательности городов, содействие возвращению населения.


Развитие социальной инфраструктуры
  • Восстановление свыше 50 школ и других образовательных организаций.
  • Ремонт и техническое оснащение более 20 больниц и медицинских центров.
  • Приведение в нормативное состояние детских садов, учреждений культуры, спортивных и досуговых объектов.


Восстановление жилого фонда
  • Капитальный ремонт более 1000 квартир в многоквартирных домах, пострадавших частично (первоочередной список).
  • Полная реконструкция зданий, получивших критические повреждения.
  • Обеспечение безопасных и благоустроенных условий для возвращения местных жителей.


Оборона и жилищное строительство
  • Возведение оборонительных сооружений.
  • Строительство шахт для размещения новых ракетных комплексов.
  • Создание жилой инфраструктуры: общежития, военные городки, жильё для военнослужащих и добровольцев.
  • Формирование социальной среды: школы, детские сады, рабочие места для семей военных.
  • Восстановление разрушенных городов, сёл и посёлков в зоне проведения работ.
  • Охрана особо важных объектов РФ.


Работа вахтой с проживанием и питанием: быт, безопасность, социальный пакет

Работа вахтой с проживанием и питанием организована по принципу «всё включено». Сотрудникам предоставляется:
1
Проживание

Благоустроенные общежития или модульные городки со всем необходимым

2
Питание

Трёхразовое горячее питание на объектах

3
Транспорт и связь

Развозка до рабочих площадок, обеспечение мобильной связью

4
Досуг

Спортивные уголки, зоны отдыха, доступ к интернету

5
Медицина

Медпункты на территории, страхование от несчастных случаев, психологическая поддержка

6
Правовая помощь

Консультации по трудовым, социальным и семейным вопросам

Так же имеются вакансии в на различные объекты в дали от боевых действий для выполнения работы по охране стратегически важных объектов на территории Российской Федерации. Подробности уточняйте.

Правовая база и государственные гарантии

Источники финансирования и координация: прямое федеральное казначейство, бюджеты регионов-шефов, частные спонсоры. Координаторы — Минстрой РФ, Минобороны, МВД, Минвостокразвития. Политическая поддержка — на уровне Президента, Совета Федерации и Государственной Думы.
1
Строительство стратегической инфраструктуры

Для размещения современного вооружения требуется соответствующая база: в частности, необходимо строительство шахт под новые ракетные комплексы. Это технически сложные объекты, возведение которых требует специализированных подразделений с высокой квалификацией. 

Приказ Администрации координационного центр

Параллельно ведётся работа по созданию комфортной среды для военнослужащих и добровольцев: строительство общежитий для прибывающих с фронта; подготовка жилья и обустройство военных городков для тех, кто планирует продолжить службу; формирование социальной инфраструктуры - школ, детских садов, а также рабочих мест для членов семей военнослужащих.

Доход: расчёт заработка за год вахты

2 300 000 - 4 100 000
Единовременная выплата при подписании документов
260 000
Ежемесячная заработная плата
до 7 220 000
Итоговая сумма за 12 месяцев

Актуальные вакансии для мужчин

Строительное направление

  • Монтажник - Выполнять монтажные и демонтажные работы, собирать металлоконструкции, каркасы, ограждения, работать с такелажем и подъёмными механизмами в рамках утверждённых схем.
  • Сварщик - Выполнять сварочные работы по чертежам и техническим заданиям, подготавливать кромки, контролировать качество швов, соблюдать требования безопасности при работе с газовым и электрическим оборудованием.
  • Электрик - Монтировать и обслуживать электрооборудование и кабельные линии, выполнять электромонтажные работы, проверять исправность сетей и заземления, работать по нарядам-допускам.
  • Разнорабочий - Копать траншеи, выполнение несложных задач по строительству.
  • Подсобник - Помощь по выполнению работ в строительных профессиях.

Охрана стратегических объектов

  • Охранник - Охрана стратегически важных объектов в регионах Российской Федерации (до 40 лет, категории "А", "Б", "В").

Кухонные работники

  • Повара - Приготовление горячих и холодных блюд.

Транспортное направление

  • Автослесарь / автомеханик - Диагностика ДВС, ремонт трансмиссии и ходовой части, техобслуживание узлов и агрегатов.
  • Водитель (категория B) - Управление легковым транспортом, перевозка персонала, документов и малых грузов, контроль технического состояния авто.
  • Водитель (категория C) - Доставка стройматериалов, управление грузовиками до 12 тонн, транспортировка спецтехники (экскаваторы, краны на автомобильном шасси).
  • Водитель (категория D) - Управление колёсными экскаваторами, соблюдение норм эксплуатации и техники безопасности.
  • Водитель (категория E) - Управление гусеничными экскаваторами, контроль рабочих параметров и состояния техники.
  • Водитель (категория CE) - Вождение тягачей и автопоездов, транспортировка спецтехники, автокранов и кранов на автомобильном шасси с прицепом, проверка крепления груза.

Связь и технологии

  • Инженер связи - Монтаж вышек, прокладка оптоволокна, настройка сетевого оборудования.
  • Оператор квадрокоптера - Аэросъёмка, ортофотопланы, 3D-моделирование местности.

Медицина

  • Врачи (специалисты с высшим медицинским образованием) - диагностика, лечение больных.

Программирование, IT

  • Программист - Работать с базами данных и цифровыми картами, обеспечивать кибербезопасность.


Актуальный список вакансий намного больше - по запросу! Есть возможность заранее получить отношение - официальный документ: приглашение сотрудника на работу, в котором прописывается занимаемая должность.

Актуальные вакансии для девушек

Медицина

  • Врачи (специалисты с высшим медицинским образованием) - диагностика, лечение больных.

Пошаговый путь к трудоустройству

Контракт заключается на 1, 3 и 5 лет, отпуск каждые пол года на 14 дней (без учёта дороги).
1
Этап 1. Собеседование

Срок: 1–2 рабочих дней. Звонок или видеоконференция. Обсуждаются мотивация, опыт, готовность к вахтовому режиму, условия работы. Формирование анкеты и подготовка фото основных документов.

2
Этап 2. Подача заявки

Срок: 1–2 рабочих дня. Формирование анкеты и сбор фото основных документов, направление на проверку координатору.

3
Этап 3. Проверка безопасности

Срок: 1–2 рабочих дня. Сверка по базам МВД, проверка на причастность к экстремистской деятельности, анализ судебных ограничений.

4
Этап 4. Назначение медкомиссии

Срок: 1–2 дня. Дата согласовывается заранее. Транспортные расходы компенсируются.

5
Этап 5. Медицинская комиссия

Срок: 1-2 дня. Анализы: кровь, ЭКГ, флюорография, осмотры терапевта, невролога, офтальмолога, психолога.

6
Этап 6. Финальное решение

Срок: 1 день. Оценка медицинских и психологических показателей, подтверждение квалификации, уведомление о зачислении.

7
Этап 7. Оформление документов

Срок: 1 рабочий день, подписание документов, страховка, пропуск на объект, покупка билетов.

Этап 8. Отправление

Срок: 1–2 дня. Трансфер к месту вахты, вводный инструктаж, распределение по бригадам. Единовременная сумма 2 300 000 - 4 100 000 рублей зачисляется в первый месяц.

Пакет документов для подачи заявки

ФИО
Дата рождения
Паспортные данные
Номер СНИЛС
Номер телефона
Здоров: да/нет
Не судим: да/нет
Военный билет: да/нет
Выезд (дата):
Убытие (регион отправления)
Прибытие (регион точки сборов)

Дополнительно — по специализациям

Водители

Водительское удостоверение категории: В, С, Д, Е

Автомеханики

На грузовые, дизелисты, аккумуляторщики

Строительные подразделения

Подсобные работы, слесарно-монтажные направления (можно без опыта)

Слесари-инженеры

Техническое обслуживание и ремонт, электромонтаж

Медицинские работники

Врачебное дело

Ремонтные подразделения

Слесарно - ремонтные работы

Охранники

Охрана особо важных объектов России

Специальные программы поддержки, льготы и меры поддержки

  • Программа ветеранов. Льготное трудоустройство, санаторно-курортное обеспечение.
  • Земельные участки. Предоставление земли под ИЖС или ЛПХ.
  • Обучение. Бесплатное повышение квалификации и переподготовка.


  • Жилищные кредиты. Субсидирование ипотеки и спецусловия кредитования.
  • Помощь семьям. Пособия, компенсации, юридическое сопровождение.


Почему выбирают этот проект

Стабильный высокий доход. От 210 000 - 260 000 ₽ ежемесячно плюс единовременная выплата от 2 300 000 рублей.

Полный социальный пакет. Медицина, страховка, в ряде регионов выделяется земельный участок, пенсионные преференции, бесплатные санатории, билеты со скидками.


Безопасность. Охрана силовых подразделений на всех этапах — от проживания до работы на площадке.

Комфортный быт. Билет, жильё, питание, транспорт, досуг — всё предоставляется.


Карьерный рост. Обучение, сертификация, возможность занять руководящие позиции.

Значимость миссии. Важность участия в государственной программе по сохранению и восстановлению территорий России.


Работа вахтой восстановление ДНР и ЛНР и работа вахтой с проживанием и питанием — это государственная программа, с гарантиями, социальной защитой и достойным вознаграждением. Набор ведётся на ремонтные и строительные подразделения - присоединяйтесь к федеральной программе, внесите свой вклад в развитие Страны.

Работа вахтой восстановление ДНР и ЛНР — официальное трудоустройство с проживанием и питанием

1
Работа вахтой с проживанием и питанием: условия размещения

Программа предусматривает полное обеспечение сотрудников на весь период работ. Условия организованы так, чтобы работники могли сосредоточиться на выполнении задач, не отвлекаясь на бытовые вопросы.

2
Жилой фонд

Сотрудники размещаются в благоустроенных помещениях.

3
Питание и инфраструктура

На территории организовано трёхразовое горячее питание в столовой.

Все коммунальные услуги

Водоснабжение, электричество, отопление, интернет скоростью свыше 100 Мбит/с — включены в проживание и не требуют дополнительной оплаты.

ЗП - денежное довольство перечисляется на банковскую карту.

Подъемные выплачиваются в первый месяц. Каждый месяц перевод заработной платы (денежное довольство). 

По ряду регионов действует дополнительная возможность списания долгов до 10 000 000 рублей, получение земельного участка - 10 соток и дополнительные льготы.

Этапы трудоустройства: от заявки до выхода на объект

Шаг 1.

Подача анкеты. Оставьте контактные данные через форму на сайте. С вами свяжутся для уточнения информации и возможности зачисления.

Шаг 2.

Медкомиссия. Вам назначат пункт сбора. Там вы проходите полное медицинское обследование за счёт государства. По итогам комиссии определяется допуск к выполнению обязанностей.


Шаг 3.

Подписание документов. Вы получаете на руки экземпляр со всеми приложениями — графиком, должностной инструкцией, правилами распорядка.


Шаг 4.

Получение единовременной выплаты. В течении месяца после офрмления производится перечисление от 2 300 000 рублей на вашу банковскую карту "МИР".


Шаг 5.

Распределение и начало работы. Сотрудника доставляют в распределительный пункт, откуда направляют на конкретный объект, по направляению ДНР и ЛНР - Луганск, Алчевск, Мариуполь и соседние города, определяемые нуждами программы.


График работы 5/2, 6/1, работать по 8-11 часов в день (в зависимости от загрузки), перерыв на обед.

Необходимо пройти медкомиссию в пункте сбора

Билеты предоставляются! По прибитии вас встречают, 1-2 дня на прохождение медкомисси, проживание и питание за счёт организации. По итогу прохождения медкомиссии отправление к месту работ. Вам остаётся направить данные для анкеты - данные для прохождения СБ и определиться с датой покупки вам билета.

Оформление трудовых отношений

1
Формат

Документ оформляются в письменной форме (вы получаете свой экземпляр на руки), испытательный срок не предусмотрен. Официальная заработная плата. Предоставляется отпуск по итогу 6 месяцев отработки -  не менее 14 суток (без учёта дороги).

2
Правовая защита

Официальное трудоустройство - полностью соответствует требованиям кодекса РФ. При несоблюдении условий со стороны работодателя сотрудник вправе обратиться в суд. При оформлении сотрудники ответят на все вопросы.

3
Что важно знать

Гражданам РФ виза не нужна — Донецкая и Луганская Народные Республики являются субъектами Российской Федерации. Требуется действующий паспорт и пропуск на объект, выдаваемый по прибытии. Для иностранных граждан — требуется наличие доступа на портале Госуслуги, Российская сим карта, перевод паспорта, биометрия (помогаем с оформлением документов — предоставляется жильё на время подготовки необходимого для зачисления).

Медицинское обеспечение и страховые гарантии. Каждому сотруднику предоставляется:

1
Полис обязательного медицинского страхования и страховка от несчастных случаев на производстве.
2
Ежедневный медконтроль и ежемесячный профилактический осмотр.
3
Бесплатные лекарственные препараты — от противопростудных до обезболивающих.
4
Круглосуточная неотложная помощь и экстренная эвакуация в стационар при необходимости.

Официальное трудоустройство, белая заработная плата, выплаты ежемесячно - на карту. Действует полный социальный пакте - масса льгот, перечень зависит от города отправления и  места работы.

Как происходит зачисление: подбор должности и условия

Формируется анкета и подаётся на проверку в СБ
  • Предварительное закрепление происходит до подписания документов.
  • Индивидуальный подход к каждому кандидату.
  • Подбор вакансии с учётом квалификации.
  • Распределение в части, не задействованные на линии боевого соприкосновения.
  • Широкий выбор доступных подразделений.


С каждым кандидатом проводится личное собеседование, по результатам которого подбирается оптимальная должность с учётом навыков, опыта и пожеланий. При этом распределение осуществляется в тыловые или вспомогательные подразделения - на передовую не направляют. Выбор частей обширный: доступен большой перечень воинских формирований, расположенных в разных регионах.

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