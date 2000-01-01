Работа вахтой восстановление ДНР и ЛНР и других регионах РФ
Все работы ведутся в мирных районах
Государственная инициатива направлена на комплексное возрождение жилого фонда, социальных объектов и городской среды на освобождённых территориях. Проект объединяет десятки тысяч строителей, инженеров, водителей, связистов, охранников из всех регионов страны. Работа вахтой восстановление ДНР и ЛНР — это не просто работа, а участие в масштабной миссии по возвращению регионов к полноценной мирной жизни.
Территория присутствия охватывает ключевые населённые пункты: Мариуполь, Макеевку, Луганск, Алчевск, Донбасс, Запорожская и Херсонская области, Брянская, Курская, Белгородская области. Все площадки находятся под охраной специализированных подразделений Вооружённых Сил, что гарантирует безопасность персонала на объектах и при перемещениях.
Принамаются граждане СНГ и РФ!
Ключевые направления восстановительных работ
- Создание свыше 2000 рабочих мест для жителей ЛНР и ДНР.
- Обеспечение стабильного дохода для семей участников программы, стимулирование развития строительной отрасли в регионах.
- Рост инвестиционной привлекательности городов, содействие возвращению населения.
- Восстановление свыше 50 школ и других образовательных организаций.
- Ремонт и техническое оснащение более 20 больниц и медицинских центров.
- Приведение в нормативное состояние детских садов, учреждений культуры, спортивных и досуговых объектов.
- Капитальный ремонт более 1000 квартир в многоквартирных домах, пострадавших частично (первоочередной список).
- Полная реконструкция зданий, получивших критические повреждения.
- Обеспечение безопасных и благоустроенных условий для возвращения местных жителей.
- Возведение оборонительных сооружений.
- Строительство шахт для размещения новых ракетных комплексов.
- Создание жилой инфраструктуры: общежития, военные городки, жильё для военнослужащих и добровольцев.
- Формирование социальной среды: школы, детские сады, рабочие места для семей военных.
- Восстановление разрушенных городов, сёл и посёлков в зоне проведения работ.
- Охрана особо важных объектов РФ.
Работа вахтой с проживанием и питанием: быт, безопасность, социальный пакет
Благоустроенные общежития или модульные городки со всем необходимым
Спортивные уголки, зоны отдыха, доступ к интернету
Трёхразовое горячее питание на объектах
Медпункты на территории, страхование от несчастных случаев, психологическая поддержка
Развозка до рабочих площадок, обеспечение мобильной связью
Консультации по трудовым, социальным и семейным вопросам
Благоустроенные общежития или модульные городки со всем необходимым
Трёхразовое горячее питание на объектах
Развозка до рабочих площадок, обеспечение мобильной связью
Спортивные уголки, зоны отдыха, доступ к интернету
Медпункты на территории, страхование от несчастных случаев, психологическая поддержка
Консультации по трудовым, социальным и семейным вопросам
Правовая база и государственные гарантии
Для размещения современного вооружения требуется соответствующая база: в частности, необходимо строительство шахт под новые ракетные комплексы. Это технически сложные объекты, возведение которых требует специализированных подразделений с высокой квалификацией.
Параллельно ведётся работа по созданию комфортной среды для военнослужащих и добровольцев: строительство общежитий для прибывающих с фронта; подготовка жилья и обустройство военных городков для тех, кто планирует продолжить службу; формирование социальной инфраструктуры - школ, детских садов, а также рабочих мест для членов семей военнослужащих.
Доход: расчёт заработка за год вахты
Актуальные вакансии для мужчин
Строительное направление
- Монтажник - Выполнять монтажные и демонтажные работы, собирать металлоконструкции, каркасы, ограждения, работать с такелажем и подъёмными механизмами в рамках утверждённых схем.
- Сварщик - Выполнять сварочные работы по чертежам и техническим заданиям, подготавливать кромки, контролировать качество швов, соблюдать требования безопасности при работе с газовым и электрическим оборудованием.
- Электрик - Монтировать и обслуживать электрооборудование и кабельные линии, выполнять электромонтажные работы, проверять исправность сетей и заземления, работать по нарядам-допускам.
- Разнорабочий - Копать траншеи, выполнение несложных задач по строительству.
- Подсобник - Помощь по выполнению работ в строительных профессиях.
Охрана стратегических объектов
- Охранник - Охрана стратегически важных объектов в регионах Российской Федерации (до 40 лет, категории "А", "Б", "В").
Кухонные работники
- Повара - Приготовление горячих и холодных блюд.
Транспортное направление
- Автослесарь / автомеханик - Диагностика ДВС, ремонт трансмиссии и ходовой части, техобслуживание узлов и агрегатов.
- Водитель (категория B) - Управление легковым транспортом, перевозка персонала, документов и малых грузов, контроль технического состояния авто.
- Водитель (категория C) - Доставка стройматериалов, управление грузовиками до 12 тонн, транспортировка спецтехники (экскаваторы, краны на автомобильном шасси).
- Водитель (категория D) - Управление колёсными экскаваторами, соблюдение норм эксплуатации и техники безопасности.
- Водитель (категория E) - Управление гусеничными экскаваторами, контроль рабочих параметров и состояния техники.
- Водитель (категория CE) - Вождение тягачей и автопоездов, транспортировка спецтехники, автокранов и кранов на автомобильном шасси с прицепом, проверка крепления груза.
Связь и технологии
- Инженер связи - Монтаж вышек, прокладка оптоволокна, настройка сетевого оборудования.
- Оператор квадрокоптера - Аэросъёмка, ортофотопланы, 3D-моделирование местности.
Медицина
- Врачи (специалисты с высшим медицинским образованием) - диагностика, лечение больных.
Программирование, IT
- Программист - Работать с базами данных и цифровыми картами, обеспечивать кибербезопасность.
Актуальный список вакансий намного больше - по запросу! Есть возможность заранее получить отношение - официальный документ: приглашение сотрудника на работу, в котором прописывается занимаемая должность.
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Медицина
- Врачи (специалисты с высшим медицинским образованием) - диагностика, лечение больных.
Пошаговый путь к трудоустройству
Срок: 1–2 рабочих дней. Звонок или видеоконференция. Обсуждаются мотивация, опыт, готовность к вахтовому режиму, условия работы. Формирование анкеты и подготовка фото основных документов.
Срок: 1–2 рабочих дня. Формирование анкеты и сбор фото основных документов, направление на проверку координатору.
Срок: 1–2 рабочих дня. Сверка по базам МВД, проверка на причастность к экстремистской деятельности, анализ судебных ограничений.
Срок: 1–2 дня. Дата согласовывается заранее. Транспортные расходы компенсируются.
Срок: 1-2 дня. Анализы: кровь, ЭКГ, флюорография, осмотры терапевта, невролога, офтальмолога, психолога.
Срок: 1 день. Оценка медицинских и психологических показателей, подтверждение квалификации, уведомление о зачислении.
Срок: 1 рабочий день, подписание документов, страховка, пропуск на объект, покупка билетов.
Срок: 1–2 дня. Трансфер к месту вахты, вводный инструктаж, распределение по бригадам. Единовременная сумма 2 300 000 - 4 100 000 рублей зачисляется в первый месяц.
Пакет документов для подачи заявки
Дополнительно — по специализациям
Водительское удостоверение категории: В, С, Д, Е
На грузовые, дизелисты, аккумуляторщики
Подсобные работы, слесарно-монтажные направления (можно без опыта)
Техническое обслуживание и ремонт, электромонтаж
Врачебное дело
Слесарно - ремонтные работы
Охрана особо важных объектов России
Специальные программы поддержки, льготы и меры поддержки
- Программа ветеранов. Льготное трудоустройство, санаторно-курортное обеспечение.
- Земельные участки. Предоставление земли под ИЖС или ЛПХ.
- Обучение. Бесплатное повышение квалификации и переподготовка.
- Жилищные кредиты. Субсидирование ипотеки и спецусловия кредитования.
- Помощь семьям. Пособия, компенсации, юридическое сопровождение.
Почему выбирают этот проект
Стабильный высокий доход. От 210 000 - 260 000 ₽ ежемесячно плюс единовременная выплата от 2 300 000 рублей.
Полный социальный пакет. Медицина, страховка, в ряде регионов выделяется земельный участок, пенсионные преференции, бесплатные санатории, билеты со скидками.
Безопасность. Охрана силовых подразделений на всех этапах — от проживания до работы на площадке.
Комфортный быт. Билет, жильё, питание, транспорт, досуг — всё предоставляется.
Карьерный рост. Обучение, сертификация, возможность занять руководящие позиции.
Значимость миссии. Важность участия в государственной программе по сохранению и восстановлению территорий России.
Работа вахтой восстановление ДНР и ЛНР и работа вахтой с проживанием и питанием — это государственная программа, с гарантиями, социальной защитой и достойным вознаграждением. Набор ведётся на ремонтные и строительные подразделения - присоединяйтесь к федеральной программе, внесите свой вклад в развитие Страны.
Работа вахтой восстановление ДНР и ЛНР — официальное трудоустройство с проживанием и питанием
Программа предусматривает полное обеспечение сотрудников на весь период работ. Условия организованы так, чтобы работники могли сосредоточиться на выполнении задач, не отвлекаясь на бытовые вопросы.
Сотрудники размещаются в благоустроенных помещениях.
На территории организовано трёхразовое горячее питание в столовой.
Водоснабжение, электричество, отопление, интернет скоростью свыше 100 Мбит/с — включены в проживание и не требуют дополнительной оплаты.
ЗП - денежное довольство перечисляется на банковскую карту.
Подъемные выплачиваются в первый месяц. Каждый месяц перевод заработной платы (денежное довольство).
По ряду регионов действует дополнительная возможность списания долгов до 10 000 000 рублей, получение земельного участка - 10 соток и дополнительные льготы.
Этапы трудоустройства: от заявки до выхода на объект
Подача анкеты. Оставьте контактные данные через форму на сайте. С вами свяжутся для уточнения информации и возможности зачисления.
Медкомиссия. Вам назначат пункт сбора. Там вы проходите полное медицинское обследование за счёт государства. По итогам комиссии определяется допуск к выполнению обязанностей.
Подписание документов. Вы получаете на руки экземпляр со всеми приложениями — графиком, должностной инструкцией, правилами распорядка.
Получение единовременной выплаты. В течении месяца после офрмления производится перечисление от 2 300 000 рублей на вашу банковскую карту "МИР".
Распределение и начало работы. Сотрудника доставляют в распределительный пункт, откуда направляют на конкретный объект, по направляению ДНР и ЛНР - Луганск, Алчевск, Мариуполь и соседние города, определяемые нуждами программы.
График работы 5/2, 6/1, работать по 8-11 часов в день (в зависимости от загрузки), перерыв на обед.
Необходимо пройти медкомиссию в пункте сбора
Билеты предоставляются! По прибитии вас встречают, 1-2 дня на прохождение медкомисси, проживание и питание за счёт организации. По итогу прохождения медкомиссии отправление к месту работ. Вам остаётся направить данные для анкеты - данные для прохождения СБ и определиться с датой покупки вам билета.
Оформление трудовых отношений
Документ оформляются в письменной форме (вы получаете свой экземпляр на руки), испытательный срок не предусмотрен. Официальная заработная плата. Предоставляется отпуск по итогу 6 месяцев отработки - не менее 14 суток (без учёта дороги).
Официальное трудоустройство - полностью соответствует требованиям кодекса РФ. При несоблюдении условий со стороны работодателя сотрудник вправе обратиться в суд. При оформлении сотрудники ответят на все вопросы.
Гражданам РФ виза не нужна — Донецкая и Луганская Народные Республики являются субъектами Российской Федерации. Требуется действующий паспорт и пропуск на объект, выдаваемый по прибытии. Для иностранных граждан — требуется наличие доступа на портале Госуслуги, Российская сим карта, перевод паспорта, биометрия (помогаем с оформлением документов — предоставляется жильё на время подготовки необходимого для зачисления).
Документ оформляются в письменной форме (вы получаете свой экземпляр на руки), испытательный срок не предусмотрен. Официальная заработная плата. Предоставляется отпуск по итогу 6 месяцев отработки - не менее 14 суток (без учёта дороги).
Официальное трудоустройство - полностью соответствует требованиям кодекса РФ. При несоблюдении условий со стороны работодателя сотрудник вправе обратиться в суд. При оформлении сотрудники ответят на все вопросы.
Гражданам РФ виза не нужна — Донецкая и Луганская Народные Республики являются субъектами Российской Федерации. Требуется действующий паспорт и пропуск на объект, выдаваемый по прибытии. Для иностранных граждан — требуется наличие доступа на портале Госуслуги, Российская сим карта, перевод паспорта, биометрия (помогаем с оформлением документов — предоставляется жильё на время подготовки необходимого для зачисления).
Медицинское обеспечение и страховые гарантии. Каждому сотруднику предоставляется:
Официальное трудоустройство, белая заработная плата, выплаты ежемесячно - на карту. Действует полный социальный пакте - масса льгот, перечень зависит от города отправления и места работы.
Как происходит зачисление: подбор должности и условия
- Предварительное закрепление происходит до подписания документов.
- Индивидуальный подход к каждому кандидату.
- Подбор вакансии с учётом квалификации.
- Распределение в части, не задействованные на линии боевого соприкосновения.
- Широкий выбор доступных подразделений.