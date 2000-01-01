Работа вахтой восстановление ДНР и ЛНР и других регионах РФ

Все работы ведутся в мирных районах

Государственная инициатива направлена на комплексное возрождение жилого фонда, социальных объектов и городской среды на освобождённых территориях. Проект объединяет десятки тысяч строителей, инженеров, водителей, связистов, охранников из всех регионов страны. Работа вахтой восстановление ДНР и ЛНР — это не просто работа, а участие в масштабной миссии по возвращению регионов к полноценной мирной жизни.

Территория присутствия охватывает ключевые населённые пункты: Мариуполь, Макеевку, Луганск, Алчевск, Донбасс, Запорожская и Херсонская области, Брянская, Курская, Белгородская области. Все площадки находятся под охраной специализированных подразделений Вооружённых Сил, что гарантирует безопасность персонала на объектах и при перемещениях.

Принамаются граждане СНГ и РФ!