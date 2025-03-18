Поиск работы
Мы не занимаемся активным поиском работы для соискателя. Наша задача — помогать компаниям в подборе персонала и одновременно предлагать соискателям актуальные открытые вакансии и профессиональные консультации для повышения шансов трудоустройства.
Поиск работы с кадровым агентством ФАВОРИТ
Профессиональные консультации
- Консультация по поиску работы — 4 000 руб.
- Индивидуальная сессия с экспертом по подбору персонала.
- Оценка резюме и карьерного трека.
- Персонализированный план действий и рекомендации.
- Консультация + помощь в составлении резюме — 7 000 руб.
- Полное создание или переработка резюме на русском языке.
- Сопроводительное письмо и адаптация под ATS.
- Детализированный план достижения карьерных целей.
Базовая оценка профиля — бесплатна: после неё мы предложим подходящий платный пакет.
МКЦ «Фаворит» — это ваш надежный помощник на пути к успешной карьере. Консультацию проводит опытный эксперт по подбору персонала, который поможет вам раскрыть секреты создания привлекательного резюме, выделяющего вас среди других кандидатов. Он расскажет, что стоит добавить, чтобы подчеркнуть ваши сильные стороны, а что — убрать, чтобы сделать документ более лаконичным и эффективным. Наш специалист также обучит методам активного поиска работы, подготовит к собеседованию и повысит вашу уверенность при общении с работодателями. Ваша кандидатура будет сохранена в нашей базе, и при появлении подходящих вакансий мы обязательно рассмотрим вас как потенциального кандидата.
Ищете новую работу?
Просматривайте актуальные вакансии по специальностям, отфильтровывайте по городу, опыту и зарплате и отправляйте резюме прямо через сайт. Наши рекрутеры дополнительно рассматривают добавленные резюме и приглашают подходящих кандидатов на первичное собеседование.
Готовы найти подходящую вакансию?
Почему это удобно
- Ежедневное обновление вакансий — только актуальные предложения.
- Широкий выбор отраслей: IT, финансы, медицина, логистика, производство и другие.
- Возможность добавить резюме в базу бесплатно — наши рекрутеры увидят вашу кандидатуру даже без отклика.
- Поддержка при подготовке к первичному собеседованию.
Профессиональная помощь в составлении резюме
- Составление резюме на русском языке — 5 000 руб.
- Полная структуризация, выделение достижений, оптимизация под ATS.
- Составление резюме на английском языке — 7 500 руб.
- Международный стиль, корректность языка, адаптация под зарубежные вакансии.
- Составление резюме на испанском языке — 7 500 руб.
- Учет региональных лексических и культурных особенностей, профессиональная локализация.
МКЦ «Фаворит» — ваш надежный партнёр в подготовке эффективных и конкурентоспособных резюме для национального и международного рынка труда. Мы учитываем требования работодателей и особенности каждой языковой аудитории.
Что вы получите:
- Профессионально оформленное резюме, подчёркивающее ваши сильные стороны;
- Сопроводительное письмо при необходимости;
- Персонализированный план действий для выхода на целевые вакансии.
Если у вас уже есть готовое резюме, вы можете бесплатно добавить его в базу данных агентства ФАВОРИТ.
Новые вакансии
Консультация по поиску работы и составление резюме
Мы поможем вам системно подготовиться к поиску работы и сделать резюме, которое замечают работодатели.
Что входит в консультацию
- Аудит текущего резюме и рекомендации по улучшению
- Составление или редакция резюме под конкретную должность
- Подготовка сопроводительного письма
- Индивидуальная стратегия поиска вакансий и рекомендации
- Советы по подготовке к собеседованию