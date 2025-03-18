Поиск работы

Мы не занимаемся активным поиском работы для соискателя. Наша задача — помогать компаниям в подборе персонала и одновременно предлагать соискателям актуальные открытые вакансии и профессиональные консультации для повышения шансов трудоустройства.

Поиск работы с кадровым агентством ФАВОРИТ

Профессиональные консультации

  • Консультация по поиску работы — 4 000 руб.
  • Индивидуальная сессия с экспертом по подбору персонала.
  • Оценка резюме и карьерного трека.
  • Персонализированный план действий и рекомендации.
  • Консультация + помощь в составлении резюме — 7 000 руб.
    • Полное создание или переработка резюме на русском языке.
    • Сопроводительное письмо и адаптация под ATS.
    • Детализированный план достижения карьерных целей.

Базовая оценка профиля — бесплатна: после неё мы предложим подходящий платный пакет.

МКЦ «Фаворит» — это ваш надежный помощник на пути к успешной карьере. Консультацию проводит опытный эксперт по подбору персонала, который поможет вам раскрыть секреты создания привлекательного резюме, выделяющего вас среди других кандидатов. Он расскажет, что стоит добавить, чтобы подчеркнуть ваши сильные стороны, а что — убрать, чтобы сделать документ более лаконичным и эффективным. Наш специалист также обучит методам активного поиска работы, подготовит к собеседованию и повысит вашу уверенность при общении с работодателями. Ваша кандидатура будет сохранена в нашей базе, и при появлении подходящих вакансий мы обязательно рассмотрим вас как потенциального кандидата.

Ищете новую работу? 

Просматривайте актуальные вакансии по специальностям, отфильтровывайте по городу, опыту и зарплате и отправляйте резюме прямо через сайт. Наши рекрутеры дополнительно рассматривают добавленные резюме и приглашают подходящих кандидатов на первичное собеседование.

Готовы найти подходящую вакансию?

Почему это удобно

  • Ежедневное обновление вакансий — только актуальные предложения.
  • Широкий выбор отраслей: IT, финансы, медицина, логистика, производство и другие.
  • Возможность добавить резюме в базу бесплатно — наши рекрутеры увидят вашу кандидатуру даже без отклика.
  • Поддержка при подготовке к первичному собеседованию.

Профессиональная помощь в составлении резюме

  • Составление резюме на русском языке — 5 000 руб.
    • Полная структуризация, выделение достижений, оптимизация под ATS.
  • Составление резюме на английском языке — 7 500 руб.
    • Международный стиль, корректность языка, адаптация под зарубежные вакансии.
  • Составление резюме на испанском языке — 7 500 руб.
    • Учет региональных лексических и культурных особенностей, профессиональная локализация.
МКЦ «Фаворит» — ваш надежный партнёр в подготовке эффективных и конкурентоспособных резюме для национального и международного рынка труда. Мы учитываем требования работодателей и особенности каждой языковой аудитории.

Что вы получите:

  • Профессионально оформленное резюме, подчёркивающее ваши сильные стороны;
  • Сопроводительное письмо при необходимости;
  • Персонализированный план действий для выхода на целевые вакансии.

Если у вас уже есть готовое резюме, вы можете бесплатно добавить его в базу данных агентства ФАВОРИТ.

Новые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Консультация по поиску работы и составление резюме

Мы поможем вам системно подготовиться к поиску работы и сделать резюме, которое замечают работодатели.

Что входит в консультацию

  • Аудит текущего резюме и рекомендации по улучшению
  • Составление или редакция резюме под конкретную должность
  • Подготовка сопроводительного письма
  • Индивидуальная стратегия поиска вакансий и рекомендации
  • Советы по подготовке к собеседованию

Полезные статьи для соискателей

02.09.2025
153
2
Как подготовить успешное мотивационное письмо на трудоустройство
Подготовка успешного мотивационного письма — важный шаг в процессе трудоустройства. Мотивационное письмо — это документ, в котором соискатель рассказывает о своих причинах и мотивации подать заявку на конкретную вакансию.
25.03.2025
113
0
Как проводить самопрезентацию на собеседовании
Самопрезентация — это краткое представление себя, своих навыков и достижений в контексте потенциальной работы. Эффективная самопрезентация позволяет произвести положительное первое впечатление на работодателя и выделяет вас на фоне других кандидатов.
18.03.2025
123
0