Стоимость подбора персонала
- Стоимость рассчитывается индивидуально: зависит от уровня вакансии, региона, объёма и срочности.
- Возможные схемы оплаты: предоплата, аванс + постоплата, оплата по факту (постоплата).
- Юридическое сопровождение договора и конфиденциальность гарантированы.
- Доступны договоры NDA и эксклюзивные контракты.
Рекрутинг - подбор персонала
Без предоплаты
Подбор руководителей
Без предоплаты
Подбор персонала на аутсорсе
С предоплатой
Экспресс рекрутмент
С предоплатой
Региональный подбор персонала
Без предоплаты
Массовый подбор персонала
С предоплатой
Гарантийный период можно продлить из расчета +10% за каждый месяц
Этапы предоставления услуг
1
Бриф и требования
4
Первичные интервью
7
Оформление и адаптация
2
Подготовка профиля и каналов
5
Тестирование / ассессмент
8
Гарантийное сопровождение
3
Сбор резюме / скрининг
6
Шорт-лист и интервью заказчика
Поможем найти лучшего сотрудника в любом регионе Российской Федерации
Качественные кандидаты
отобранные по вашим KPI и корпоративной культуре.
Полный цикл рекрутинга
от заполнения брифа на подбор до оформления и адаптации.
Возможность масштабировать ресурсы
массовый набор, срочный экспресс‑рекрутинг, подбор на эксклюзиве.
Почему стоит обратиться к нам
Опыт и специализация — многолетняя практика в подборе персонала, экспресс‑рекрутинге и подборе руководителей.
Выделенный рекрутер — вы получаете персонального специалиста, который ведёт вакансии и интегрируется в ваши процессы.
Быстрый запуск — подготовка и старт кампании за 1 рабочий день для большинства вакансий.
Глубокий анализ рынка — бенчмаркинг зарплат, целевые списки компаний и таргетированный хэдхантинг.
Прозрачная отчетность — еженедельные отчёты по KPI, метрики эффективности каналов и рекомендации по оптимизации найма.
Гибкие схемы оплаты — предоплата, постоплата, аванс + постоплата или рассрочка (по согласованию).
Конфиденциальность и работа по NDA — особенно важно при найме топ‑менеджеров и корпоративно‑чувствительных ролях.
Удобные условия сотрудничества по подбору персонала - по УСН или ОСН, предоставляем всю отчетную документацию по ЭДО или в бумажном виде.
На нас можно положиться!
Наши клиенты
5 Морей
HoReCa, Туризм, Гостиницы и Рестораны, Тревел компании, Пищевые производства
Бакальдрин
HoReCa, Туризм, Гостиницы и Рестораны, Тревел компании, Пищевые производства
Балашовский сахарный комбинат
HoReCa, Туризм, Гостиницы и Рестораны, Тревел компании, Пищевые производства
Campina
HoReCa, Туризм, Гостиницы и Рестораны, Тревел компании, Пищевые производства
Чокоделика
HoReCa, Туризм, Гостиницы и Рестораны, Тревел компании, Пищевые производства
Кофе Хауз
HoReCa, Туризм, Гостиницы и Рестораны, Тревел компании, Пищевые производства
Шишкин Лес
HoReCa, Туризм, Гостиницы и Рестораны, Тревел компании, Пищевые производства
Дикси
HoReCa, Туризм, Гостиницы и Рестораны, Тревел компании, Пищевые производства
Агора
Транспорт, Логистика, Грузоперевозки, Логистические услуги, Автомобильный транспорт
Air Charter Service
Транспорт, Логистика, Грузоперевозки, Логистические услуги, Автомобильный транспорт
Алев-транс
Транспорт, Логистика, Грузоперевозки, Логистические услуги, Автомобильный транспорт
Все краны
Транспорт, Логистика, Грузоперевозки, Логистические услуги, Автомобильный транспорт
ПромТехСнаб
Транспорт, Логистика, Грузоперевозки, Логистические услуги, Автомобильный транспорт
Авиасервисес
Транспорт, Логистика, Грузоперевозки, Логистические услуги, Автомобильный транспорт
BMW
Транспорт, Логистика, Грузоперевозки, Логистические услуги, Автомобильный транспорт
Schmitz Cargobull
Транспорт, Логистика, Грузоперевозки, Логистические услуги, Автомобильный транспорт
Арт-Ин-умный дом
Информационные технологии, Телекоммуникации, Разработка ПО, Кибербезопасность, IT-консалтинг
Banking Technologies & Consulting
Информационные технологии, Телекоммуникации, Разработка ПО, Кибербезопасность, IT-консалтинг
ГЛОНАСС Систем
Информационные технологии, Телекоммуникации, Разработка ПО, Кибербезопасность, IT-консалтинг
Кесофт
Информационные технологии, Телекоммуникации, Разработка ПО, Кибербезопасность, IT-консалтинг
Мегафон
Информационные технологии, Телекоммуникации, Разработка ПО, Кибербезопасность, IT-консалтинг
ОптиРамп
Информационные технологии, Телекоммуникации, Разработка ПО, Кибербезопасность, IT-консалтинг
ПЛМ Урал
Информационные технологии, Телекоммуникации, Разработка ПО, Кибербезопасность, IT-консалтинг
Сервити
Информационные технологии, Телекоммуникации, Разработка ПО, Кибербезопасность, IT-консалтинг
ACIR Southern Europe
Финансовые услуги, Банки, Страхование, Инвестиции
Клифф
Финансовые услуги, Банки, Страхование, Инвестиции
Генбанк
Финансовые услуги, Банки, Страхование, Инвестиции
Хоум Банк
Финансовые услуги, Банки, Страхование, Инвестиции
Ингосстрах
Финансовые услуги, Банки, Страхование, Инвестиции
Личный капитал
Финансовые услуги, Банки, Страхование, Инвестиции
Maxelent
Финансовые услуги, Банки, Страхование, Инвестиции
Росгосстрах
Финансовые услуги, Банки, Страхование, Инвестиции
APTOS
Здравоохранение, Косметология Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии
Bionorica
Здравоохранение, Косметология Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии
Центр Дикуля
Здравоохранение, Косметология Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии
Domix
Здравоохранение, Косметология Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии
Алфавит Защиты
Здравоохранение, Косметология Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии
Eurokappa
Здравоохранение, Косметология Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии
Faberlic
Здравоохранение, Косметология Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии
Ferrosan Medical Devices
Здравоохранение, Косметология Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии
Аикон
Недвижимость, Строительство, Девелопмент
Актис-Строй
Недвижимость, Строительство, Девелопмент
АМТ-Групп
Недвижимость, Строительство, Девелопмент
Ареал
Недвижимость, Строительство, Девелопмент
Ascott Group
Недвижимость, Строительство, Девелопмент
Beckhoff
Недвижимость, Строительство, Девелопмент
Floor Service
Недвижимость, Строительство, Девелопмент
Fortes
Недвижимость, Строительство, Девелопмент
Алиаксис
Горнодобыча, Промышленность
Амур Золото
Горнодобыча, Промышленность
Drillmec
Горнодобыча, Промышленность
Элтех-А
Горнодобыча, Промышленность
Gusarnt
Горнодобыча, Промышленность
Высочайший
Горнодобыча, Промышленность
Промэлектромонтаж
Горнодобыча, Промышленность
Иис-Минералз
Горнодобыча, Промышленность
ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ
Торговля Розничная, Оптовая, Электронная
АтланТЕКС
Торговля Розничная, Оптовая, Электронная
Автопанорама
Торговля Розничная, Оптовая, Электронная
Bekker
Торговля Розничная, Оптовая, Электронная
Читай-город
Торговля Розничная, Оптовая, Электронная
Climona
Торговля Розничная, Оптовая, Электронная
Cluev
Торговля Розничная, Оптовая, Электронная
David Roytman Luxury Judaica
Торговля Розничная, Оптовая, Электронная
AV Stumpfl
Медиа и развлечения, Pr Телевидение, Киноиндустрия, Музыкальная индустрия
Burn Your Records
Медиа и развлечения, Pr Телевидение, Киноиндустрия, Музыкальная индустрия
Диджискай
Медиа и развлечения, Pr Телевидение, Киноиндустрия, Музыкальная индустрия
NK Project
Медиа и развлечения, Pr Телевидение, Киноиндустрия, Музыкальная индустрия
Национальная Медиа Группа
Медиа и развлечения, Pr Телевидение, Киноиндустрия, Музыкальная индустрия
ЦСКА
Медиа и развлечения, Pr Телевидение, Киноиндустрия, Музыкальная индустрия
БЛМ Синержи
Медиа и развлечения, Pr Телевидение, Киноиндустрия, Музыкальная индустрия
GranFest
Производство и продажа оборудования
ИПК Прогрес
Производство и продажа оборудования
Авиафинсервис
Производство и продажа оборудования
Цемек Минералс
Производство и продажа оборудования
Cisco Russia
Производство и продажа оборудования
Криосистемы
Производство и продажа оборудования
КлиматВентМаш
Производство и продажа оборудования
Меги
Производство и продажа оборудования
Би Эл Эс Кустос ГРУП
Услуги Консалтинговые, Правовые, Образовательные
ИНТЕРПОНТ
Услуги Консалтинговые, Правовые, Образовательные
Мариллион
Услуги Консалтинговые, Правовые, Образовательные
Сальдо Фаворит
Услуги Консалтинговые, Правовые, Образовательные
TÜV SÜD
Услуги Консалтинговые, Правовые, Образовательные
Юрмед
Услуги Консалтинговые, Правовые, Образовательные
Бухгалтерский консалтинг
Услуги Консалтинговые, Правовые, Образовательные
Лорес консалтинг
Услуги Консалтинговые, Правовые, Образовательные