Стоимость подбора персонала

  • Стоимость рассчитывается индивидуально: зависит от уровня вакансии, региона, объёма и срочности.
  • Возможные схемы оплаты: предоплата, аванс + постоплата, оплата по факту (постоплата).
  • Юридическое сопровождение договора и конфиденциальность гарантированы.
  • Доступны договоры NDA и эксклюзивные контракты.


Рекрутинг - подбор персонала

Без предоплаты

  • Брифинг, формирование профилей вакансий и SLA
  • Комплексный запуск каналов набора (порталы, соцсети, таргет, внутренняя база)
  • Постоянный скрининг и отбор кандидатов, проведение интервью (при необходимости - применение методов тестирования)
  • Профильные интервью - оценка мотивации, базовых компетенций, культурной совместимости, разбор кейсов, бизнес‑задания и ситуационные интервью
  • Введение и сопровождение сотрудников в период адаптации (онбординг)
  • Еженедельные / ежемесячные отчёты KPI, аналитика источников кандидатов
  • Ведение реестра вакансий и кандидатов, рекомендации по оптимизации затрат
  • Проверка рекомендаций, бэкграунд‑чеки (по согласованию заказчика) — контакты, достижения, соответствие должностным обязанностям
  • Предоставление детализированных профилей: CV, ключевые достижения, результаты assessment, резюме переговоров
  • Гарантийный период: 3 месяца (условия прописываются в договоре)
  • Дополнительные расходы (background‑checks, психологические тесты, выездные интервью) — отдельно по факту и с согласия клиента
13 % от годового дохода специалиста

Подбор руководителей

Без предоплаты

  • Глубокий корпоративный бриф: стратегия компании, KPI позиции, профиль идеального кандидата, ограничения и требования
  • Исследование рынка: таргет‑компании, benchmarking компенсаций, оценка availability
  • Формирование стоп листа, подготовка целевого списка компаний и лиц (target list)
  • Комплексный запуск каналов набора (порталы, соцсети, таргет, внутренняя база)
  • Конфиденциальный Executive search, Headhunting: персональные контакты, прямые обращения, деловые сети (профессиональные сообщества)
  • Профильные интервью - оценка мотивации, базовых компетенций, культурной совместимости, разбор кейсов, бизнес‑задания и ситуационные интервью
  • Психометрические тесты и оценка лидерских компетенций по запросу
  • Проверка рекомендаций, бэкграунд‑чеки (по согласованию заказчика) — контакты, достижения, соответствие должностным обязанностям
  • Формирование short‑list (3–6 релевантных кандидатов)
  • Предоставление детализированных профилей: CV, ключевые достижения, результаты assessment, резюме переговоров
  • Гарантийный период: 6 месяцев (условия прописываются в договоре)
  • Дополнительные расходы (background‑checks, психологические тесты, выездные интервью) — отдельно по факту и с согласия клиента
от 15 % от годового дохода специалиста

Подбор персонала на аутсорсе

С предоплатой

  • Назначение выделенного рекрутера, ведение от 3 вакансий одновременно в одном пуле
  • Брифинг, формирование профилей вакансий и SLA
  • Комплексный запуск каналов набора (доступны 75+ источников поиска: порталы, соцсети, таргет, внутренняя база)
  • Постоянный скрининг и отбор кандидатов, проведение интервью (при необходимости - применение методов тестирования)
  • Профильные интервью - оценка мотивации, базовых компетенций, культурной совместимости, разбор кейсов, бизнес‑задания и ситуационные интервью
  • Введение и сопровождение сотрудников в период адаптации (онбординг)
  • Еженедельные / ежемесячные отчёты KPI, аналитика источников кандидатов
  • Ведение реестра вакансий и кандидатов, рекомендации по оптимизации затрат
  • Проверка рекомендаций, бэкграунд‑чеки (по согласованию заказчика) — контакты, достижения, соответствие должностным обязанностям
  • Предоставление детализированных профилей: CV, ключевые достижения, результаты assessment, резюме переговоров
  • Дополнительные расходы (background‑checks, психологические тесты, выездные интервью, платные вакансии, сервисы проверки, командировки) — отдельно по факту и с согласия клиента
от 350 000 ₽ в месяц

Экспресс рекрутмент

С предоплатой

  • Брифинг, формирование профилей вакансий и SLA
  • Комплексный запуск каналов набора (порталы, соцсети, таргет, внутренняя база)
  • Постоянный скрининг и отбор кандидатов, проведение интервью (при необходимости - применение методов тестирования)
  • Профильные интервью - оценка мотивации, базовых компетенций, культурной совместимости, разбор кейсов, бизнес‑задания и ситуационные интервью
  • Введение и сопровождение сотрудников в период адаптации (онбординг)
  • Еженедельные / ежемесячные отчёты KPI, аналитика источников кандидатов
  • Ведение реестра вакансий и кандидатов, рекомендации по оптимизации затрат
  • Проверка рекомендаций, бэкграунд‑чеки (по согласованию заказчика) — контакты, достижения, соответствие должностным обязанностям
  • Предоставление детализированных профилей: CV, ключевые достижения, результаты assessment, резюме переговоров
  • Гарантийный период: 3 месяца (условия прописываются в договоре)
  • Дополнительные расходы (background‑checks, психологические тесты, выездные интервью) — отдельно по факту и с согласия клиента
  • 50% от стоимости оплачиваются перед началом работ, оставшиеся 50% по итогу прохождения испытательного срока
от 13 % от годового дохода специалиста

Региональный подбор персонала

Без предоплаты

  • Брифинг, формирование профилей вакансий и SLA
  • Комплексный запуск каналов набора (порталы, соцсети, таргет, внутренняя база)
  • Постоянный скрининг и отбор кандидатов, проведение интервью (при необходимости - применение методов тестирования)
  • Профильные интервью - оценка мотивации, базовых компетенций, культурной совместимости, разбор кейсов, бизнес‑задания и ситуационные интервью
  • Введение и сопровождение сотрудников в период адаптации (онбординг)
  • Еженедельные / ежемесячные отчёты KPI, аналитика источников кандидатов
  • Ведение реестра вакансий и кандидатов, рекомендации по оптимизации затрат
  • Проверка рекомендаций, бэкграунд‑чеки (по согласованию заказчика) — контакты, достижения, соответствие должностным обязанностям
  • Предоставление детализированных профилей: CV, ключевые достижения, результаты assessment, резюме переговоров
  • Гарантийный период: от 3 до 6 месяцев в зависимости от уровня позиции (условия прописываются в договоре)
  • Дополнительные расходы (background‑checks, психологические тесты, выездные интервью) — отдельно по факту и с согласия клиента
от 13 % от годового дохода специалиста

Массовый подбор персонала

С предоплатой

  • Брифинг, формирование профилей вакансий и SLA
  • Комплексный запуск каналов набора (доступны 75+ источников поиска: порталы, соцсети, таргет, внутренняя база)
  • Постоянный скрининг и отбор кандидатов, проведение интервью (при необходимости - применение методов тестирования)
  • Профильные интервью - оценка мотивации, базовых компетенций, культурной совместимости
  • Введение и сопровождение сотрудников в период адаптации (онбординг)
  • Еженедельные / ежемесячные отчёты KPI, аналитика источников кандидатов
  • Ведение реестра вакансий и кандидатов, рекомендации по оптимизации затрат
  • Предоставление детализированных профилей: CV, ключевые достижения, результаты assessment, резюме переговоров
  • Гарантийный период: 1 месяц (условия прописываются в договоре)
  • Дополнительные расходы (background‑checks, психологические тесты, выездные интервью, платные вакансии, сервисы проверки, командировки) — отдельно по факту и с согласия клиента
  • 50% от стоимости оплачиваются перед началом работ, оставшиеся 50% оплачиваются по итогу прохождения испытательного срока
  • Набор 5 и более кандидатов на каждую вакантную позицию
от 60 000 ₽ За каждого кандидата

Гарантийный период можно продлить из расчета +10% за каждый месяц


Этапы предоставления услуг
1
Бриф и требования
2
Подготовка профиля и каналов
3
Сбор резюме / скрининг
4
Первичные интервью
5
Тестирование / ассессмент
6
Шорт-лист и интервью заказчика
7
Оформление и адаптация
8
Гарантийное сопровождение

Поможем найти лучшего сотрудника в любом регионе Российской Федерации

Качественные кандидаты
отобранные по вашим KPI и корпоративной культуре.
Полный цикл рекрутинга
от заполнения брифа на подбор до оформления и адаптации.
Возможность масштабировать ресурсы
массовый набор, срочный экспресс‑рекрутинг, подбор на эксклюзиве.

Почему стоит обратиться к нам

Опыт и специализация — многолетняя практика в подборе персонала, экспресс‑рекрутинге и подборе руководителей.
Выделенный рекрутер — вы получаете персонального специалиста, который ведёт вакансии и интегрируется в ваши процессы.
Быстрый запуск — подготовка и старт кампании за 1 рабочий день для большинства вакансий.
Глубокий анализ рынка — бенчмаркинг зарплат, целевые списки компаний и таргетированный хэдхантинг.
Прозрачная отчетность — еженедельные отчёты по KPI, метрики эффективности каналов и рекомендации по оптимизации найма.
Гибкие схемы оплаты — предоплата, постоплата, аванс + постоплата или рассрочка (по согласованию).
Конфиденциальность и работа по NDA — особенно важно при найме топ‑менеджеров и корпоративно‑чувствительных ролях.
Удобные условия сотрудничества по подбору персонала - по УСН или ОСН, предоставляем всю отчетную документацию по ЭДО или в бумажном виде.
На нас можно положиться!

Узнайте стоимость подбора персонала

Заполните форму

Наши клиенты

5morey
5 Морей
HoReCa, Туризм, Гостиницы и Рестораны, Тревел компании, Пищевые производства
backaldrin
Бакальдрин
HoReCa, Туризм, Гостиницы и Рестораны, Тревел компании, Пищевые производства
balsahar
Балашовский сахарный комбинат
HoReCa, Туризм, Гостиницы и Рестораны, Тревел компании, Пищевые производства
campina
Campina
HoReCa, Туризм, Гостиницы и Рестораны, Тревел компании, Пищевые производства
chokodelika
Чокоделика
HoReCa, Туризм, Гостиницы и Рестораны, Тревел компании, Пищевые производства
coffeehouse
Кофе Хауз
HoReCa, Туризм, Гостиницы и Рестораны, Тревел компании, Пищевые производства
cone-forest
Шишкин Лес
HoReCa, Туризм, Гостиницы и Рестораны, Тревел компании, Пищевые производства
dixy
Дикси
HoReCa, Туризм, Гостиницы и Рестораны, Тревел компании, Пищевые производства
agoracompany
Агора
Транспорт, Логистика, Грузоперевозки, Логистические услуги, Автомобильный транспорт
caircharter
Air Charter Service
Транспорт, Логистика, Грузоперевозки, Логистические услуги, Автомобильный транспорт
alev-trans
Алев-транс
Транспорт, Логистика, Грузоперевозки, Логистические услуги, Автомобильный транспорт
allcranes
Все краны
Транспорт, Логистика, Грузоперевозки, Логистические услуги, Автомобильный транспорт
ardv
ПромТехСнаб
Транспорт, Логистика, Грузоперевозки, Логистические услуги, Автомобильный транспорт
aviaservices
Авиасервисес
Транспорт, Логистика, Грузоперевозки, Логистические услуги, Автомобильный транспорт
bmw
BMW
Транспорт, Логистика, Грузоперевозки, Логистические услуги, Автомобильный транспорт
cargobull
Schmitz Cargobull
Транспорт, Логистика, Грузоперевозки, Логистические услуги, Автомобильный транспорт
art-in
Арт-Ин-умный дом
Информационные технологии, Телекоммуникации, Разработка ПО, Кибербезопасность, IT-консалтинг
btc
Banking Technologies & Consulting
Информационные технологии, Телекоммуникации, Разработка ПО, Кибербезопасность, IT-консалтинг
glonasssystem
ГЛОНАСС Систем
Информационные технологии, Телекоммуникации, Разработка ПО, Кибербезопасность, IT-консалтинг
kesoft
Кесофт
Информационные технологии, Телекоммуникации, Разработка ПО, Кибербезопасность, IT-консалтинг
megafon
Мегафон
Информационные технологии, Телекоммуникации, Разработка ПО, Кибербезопасность, IT-консалтинг
optiramp
ОптиРамп
Информационные технологии, Телекоммуникации, Разработка ПО, Кибербезопасность, IT-консалтинг
plm-ural
ПЛМ Урал
Информационные технологии, Телекоммуникации, Разработка ПО, Кибербезопасность, IT-консалтинг
servity
Сервити
Информационные технологии, Телекоммуникации, Разработка ПО, Кибербезопасность, IT-консалтинг
aci-r
ACIR Southern Europe
Финансовые услуги, Банки, Страхование, Инвестиции
cliff
Клифф
Финансовые услуги, Банки, Страхование, Инвестиции
genbank
Генбанк
Финансовые услуги, Банки, Страхование, Инвестиции
home bank
Хоум Банк
Финансовые услуги, Банки, Страхование, Инвестиции
ingos
Ингосстрах
Финансовые услуги, Банки, Страхование, Инвестиции
lkapital
Личный капитал
Финансовые услуги, Банки, Страхование, Инвестиции
maxelent
Maxelent
Финансовые услуги, Банки, Страхование, Инвестиции
rgs
Росгосстрах
Финансовые услуги, Банки, Страхование, Инвестиции
APTOS
Здравоохранение, Косметология Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии
Bionorica
Здравоохранение, Косметология Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии
dikul
Центр Дикуля
Здравоохранение, Косметология Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии
domix
Domix
Здравоохранение, Косметология Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии
Алфавит Защиты
Алфавит Защиты
Здравоохранение, Косметология Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии
Eurokappa
Eurokappa
Здравоохранение, Косметология Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии
Faberlic
Faberlic
Здравоохранение, Косметология Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии
Ferrosan Medical Devices
Ferrosan Medical Devices
Здравоохранение, Косметология Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии
aicon
Аикон
Недвижимость, Строительство, Девелопмент
aktis-stroy
Актис-Строй
Недвижимость, Строительство, Девелопмент
amtrus
АМТ-Групп
Недвижимость, Строительство, Девелопмент
arealtc
Ареал
Недвижимость, Строительство, Девелопмент
ascottgroup
Ascott Group
Недвижимость, Строительство, Девелопмент
beckhoff
Beckhoff
Недвижимость, Строительство, Девелопмент
floorservice
Floor Service
Недвижимость, Строительство, Девелопмент
fortesfa
Fortes
Недвижимость, Строительство, Девелопмент
aliaxis
Алиаксис
Горнодобыча, Промышленность
amur-gold
Амур Золото
Горнодобыча, Промышленность
drillmec
Drillmec
Горнодобыча, Промышленность
eltech-a
Элтех-А
Горнодобыча, Промышленность
gusarnt
Gusarnt
Горнодобыча, Промышленность
gvgold
Высочайший
Горнодобыча, Промышленность
pemlub
Промэлектромонтаж
Горнодобыча, Промышленность
iic-minerals
Иис-Минералз
Горнодобыча, Промышленность
4lapy
ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ
Торговля Розничная, Оптовая, Электронная
atlanteks
АтланТЕКС
Торговля Розничная, Оптовая, Электронная
autopanorama
Автопанорама
Торговля Розничная, Оптовая, Электронная
bekker
Bekker
Торговля Розничная, Оптовая, Электронная
chitai-gorod
Читай-город
Торговля Розничная, Оптовая, Электронная
climona-shop
Climona
Торговля Розничная, Оптовая, Электронная
cluev
Cluev
Торговля Розничная, Оптовая, Электронная
davidroytman
David Roytman Luxury Judaica
Торговля Розничная, Оптовая, Электронная
avstumpfl
AV Stumpfl
Медиа и развлечения, Pr Телевидение, Киноиндустрия, Музыкальная индустрия
burn your records
Burn Your Records
Медиа и развлечения, Pr Телевидение, Киноиндустрия, Музыкальная индустрия
digisky
Диджискай
Медиа и развлечения, Pr Телевидение, Киноиндустрия, Музыкальная индустрия
NK Project
Медиа и развлечения, Pr Телевидение, Киноиндустрия, Музыкальная индустрия
nmg
Национальная Медиа Группа
Медиа и развлечения, Pr Телевидение, Киноиндустрия, Музыкальная индустрия
pfc-cska
ЦСКА
Медиа и развлечения, Pr Телевидение, Киноиндустрия, Музыкальная индустрия
blms
БЛМ Синержи
Медиа и развлечения, Pr Телевидение, Киноиндустрия, Музыкальная индустрия
granfest
GranFest
Производство и продажа оборудования
analitprogress
ИПК Прогрес
Производство и продажа оборудования
aviafinservice
Авиафинсервис
Производство и продажа оборудования
cemeq
Цемек Минералс
Производство и продажа оборудования
cisco-russia
Cisco Russia
Производство и продажа оборудования
cryosystems
Криосистемы
Производство и продажа оборудования
cvm
КлиматВентМаш
Производство и продажа оборудования
dveri-megi
Меги
Производство и продажа оборудования
blscustos
Би Эл Эс Кустос ГРУП
Услуги Консалтинговые, Правовые, Образовательные
interpont
ИНТЕРПОНТ
Услуги Консалтинговые, Правовые, Образовательные
marillion
Мариллион
Услуги Консалтинговые, Правовые, Образовательные
saldofavorit
Сальдо Фаворит
Услуги Консалтинговые, Правовые, Образовательные
tuvsud
TÜV SÜD
Услуги Консалтинговые, Правовые, Образовательные
yurmed
Юрмед
Услуги Консалтинговые, Правовые, Образовательные
buhcons
Бухгалтерский консалтинг
Услуги Консалтинговые, Правовые, Образовательные
Лорес консалтинг
Лорес консалтинг
Услуги Консалтинговые, Правовые, Образовательные
Все отзывы