Конфиденциальность — наш приоритет

Обращаясь в Кадровый Центр «Фаворит», вы можете быть уверены — все данные остаются строго конфиденциальными. Мы гарантируем, что информация никогда не будет опубликована в открытых источниках и не попадет к третьим лицам.