Анализ уровня заработной платы

Опасности неправильного определения уровней заработных плат

Несвоевременное или некорректное установление уровня заработной платы может привести к ряду негативных последствий для компании:

  • Потеря ценных кандидатов — слишком низкая зарплата отпугнет квалифицированных специалистов, а завышенная — увеличит расходы без необходимости.
  • Низкая мотивация и производительность — несоответствие уровня оплаты ожиданиям сотрудников снижает их мотивацию и эффективность.
  • Проблемы с удержанием персонала — неправильные уровни заработных плат способствуют высокой текучести кадров.
  • Риск нарушения рынка труда — несоответствие рыночным стандартам может негативно сказаться на репутации компании и её конкурентоспособности.
  • Юридические риски — несоблюдение трудового законодательства в части оплаты труда может привести к штрафам и судебным разбирательствам.



Когда нужен и зачем нужен анализ заработных плат?

Обзор и анализ заработных плат помогают принимать обоснованные решения, укрепляя позиции вашей компании на рынке труда. 

Анализ и обзор заработных плат — важнейшие инструменты для успешного управления персоналом и развития бизнеса. Он необходим в следующих случаях:

  • Для удержания ценных сотрудников — своевременное понимание уровня оплаты помогает сохранять ключевых специалистов и снижать текучесть кадров.
  • Для повышения конкурентных преимуществ как работодателя — актуальные данные о рынке труда позволяют предлагать конкурентоспособные условия и привлекать лучших профессионалов.
  • Для адекватных указаний уровня заработных плат при подборе новых сотрудников — правильное формирование предложений способствует быстрому закрытию вакансий и снижению затрат на подбор.

Правильная оценка уровня заработных плат — залог стабильности, мотивации и конкурентоспособности компании.

Как получить анализ уровня заработной платы?

1
Шаг 1:

Вы отправляете заявку специалистам Кадрового Агентства «Фаворит», указывая: регион, название вакансии, вид анализа, цель исследования.

2
Шаг 2:

Формируются документы: договор, соответствующие заявки на анализ заработных плат и счет, подписываем (достаточно скана или подписание по ЭДО).

3
Шаг 3:

Наши эксперты приступают к сбору данных с использованием современных методик и инструментов для обработки полученной информации, чтобы обеспечить точность и актуальность результатов.

Шаг 4:

Вы получаете подробный отчет, полностью отвечающий вашим запросам и задачам, что позволяет принимать обоснованные кадровые решения.

Какие задачи решит обзор и анализ заработных плат?

Формирование конкурентоспособного предложения — создание привлекательных вакансий в вашем регионе или городе.
Предотвращение ухода ценных сотрудников — создание условий, удерживающих ключевых специалистов и руководителей.
Оптимизация компенсационного пакета — разработка условий, привлекательных для работников и соответствующих возможностям компании.
Быстрое закрытие вакансий — экономия ресурсов HR-отдела за счет точных данных.
Грамотная кадровая политика — оптимизация оплаты труда текущих сотрудников.
Привлечение профессионалов — расширение команды вне зависимости от уровня компании.

Какие методики анализа мы используем?

Наши специалисты проводят масштабные исследования рынка с использованием передовых методик:

1
Опросы сотрудников конкурентов — под видом экспертов или социологов.
2
Анализ баз резюме — собственных и сторонних источников.
3
Анализ откликов на вакансии — публикации предложений о работе.
4
Изучение официальной статистики и данных СМИ — для получения актуальных рыночных данных.

Среднее время проведения исследования — от 2-х дней, в зависимости от масштаба и сложности.

Ценообразование индивидуально. Стоимость определяется кругом задач, которые ставит перед нами клиент (опыт специалистов, должность, данные о динамике изменений, необходимость анализа конкурентов, локальность и т.п.).

Анализ уровня заработной платы
3 000 - 10 000 руб. за позицию

Конфиденциальность — наш приоритет

Обращаясь в Кадровый Центр «Фаворит», вы можете быть уверены — все данные остаются строго конфиденциальными. Мы гарантируем, что информация никогда не будет опубликована в открытых источниках и не попадет к третьим лицам.

