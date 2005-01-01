Отзывы о кадровом агентстве ФАВОРИТ

Наша клиника пользуется услугами Международного Кадрового Центра «Фаворит» в течение 5-ти лет.

Поиск медицинского персонала, в том числе высокой квалификации – очень непростая задача. Надо сказать, что с этой задачей сотрудники центра справляются с честью. Обращаясь в центр, мы всегда встречаем внимательное отношение, профессиональную работу, желание помочь. Кадровый центр оказывает качественные услуги по разумным ценам, очень оперативно и без лишней бюрократии.

Особенно хочу отметить Галину Гукову – профессионала, любящего свою работу. Работать с ней легко, Галина – очень ответственный человек, никогда не подведет. Сотрудники, пришедшие к нам от Галины – остаются с нами надолго, они часть нашей команды.

Спасибо Кадровому центру, его сотрудникам и учредителям за полезную работу, за реальную помощь в нашем непростом деле – лечить людей.