Отзывы о кадровом агентстве ФАВОРИТ
Руководителю Международный Кадровый Центр «Фаворит»
Сотрудничаем с МКЦ «Фаворит» давно. За весь период сотрудничества услуги предоставлялись на высоком профессиональном уровне. Претензий с нашей стороны не возникало. Профессионализм сотрудников не вызывает сомнений. Особую благодарность хотелось бы выразить Лысенко Ганне, эксперту по подбору персонала. Оперативное реагирование на наши запросы, всегда всё в срок и точно. Пользуясь услугами МКЦ «Фаворит» сэкономили много времени, сотрудничеством удовлетворены.
Однозначно положительные впечатления от компании. Искренне можем рекомендовать МКЦ «Фаворит» для сотрудничества.
ООО «Золотой Мандарин» выражает благодарность команде Кадрового Агентства «Фаворит», за сотрудничество в поиске и подборе сотрудников для нашей компании. Благодаря профессионализму и высокой заинтересованности всех сотрудников, которые с нами работают, а также их отличному знанию рынка специалистов в наш коллектив, были оперативно приняты профессионалы своего дела. На протяжении всего периода сотрудничества «Фаворит" проявил себя как надежный и добросовестный партнер. Продуманный подход в работе над вакансиями и быстрое предложение кандидатов внесли большой вклад в развитие нашей компании. Мы высоко ценим сложившиеся партнерские отношения и считаем их хорошей основой для дальнейшего сотрудничества.
Наша клиника пользуется услугами Международного Кадрового Центра «Фаворит» в течение 5-ти лет.
Поиск медицинского персонала, в том числе высокой квалификации – очень непростая задача. Надо сказать, что с этой задачей сотрудники центра справляются с честью. Обращаясь в центр, мы всегда встречаем внимательное отношение, профессиональную работу, желание помочь. Кадровый центр оказывает качественные услуги по разумным ценам, очень оперативно и без лишней бюрократии.
Особенно хочу отметить Галину Гукову – профессионала, любящего свою работу. Работать с ней легко, Галина – очень ответственный человек, никогда не подведет. Сотрудники, пришедшие к нам от Галины – остаются с нами надолго, они часть нашей команды.
Спасибо Кадровому центру, его сотрудникам и учредителям за полезную работу, за реальную помощь в нашем непростом деле – лечить людей.
Благодарим Вас за предоставленные данные по результатам анализа рыночной ситуации и рекомендации исходя из опыта Международного Кадрового Центра «Фаворит», подкрепленного многими годами пребывания на рынке рекрутинговых услуг.
Рекомендательное письмо
Наша организация ООО "Компания Агора" обратились в кадровое агентство ООО МКЦ "Фаворит" за подбором Программиста 1С. Вакансия была непростой, но наши партнеры ООО МКЦ "Фаворит" справились с задачей. Работа с агентством понравилась, поэтому продолжили сотрудничать с ними и дальше. Считаем ООО МКЦ "Фаворит" нашим надежным и стабильным партнером в подборе персонала. Выражаем благодарность компании. Специалисты агентства знают все тонкости правильного подбора персонала и учитывают пожелания нашей компании. Мы очень довольны, что обратились именно сюда, рекомендуем всем сотрудничество с данной компанией.
Отзыв о работе МКЦ «Фаворит»
ООО «Концерн «Все краны» работает с МКЦ «Фаворит» с 2005 года и за это время Ваша организация охарактеризовала себя как надежный поставщик кадров, способный понять потребность клиента, качественно И быстро подобрать специалистов, отвечающих потребностям клиента, оперативно реагировать на изменения, дополнения к параметрам поиска соискателей.
Немаловажную роль играет работа менеджера, курирующего организацию клиента (в нашем случае Юркова Анна). Возможность оперативного решения вопросов, возникающих в процессе работы, организация собеседований с большим количеством соискателей, профессиональный подход к подбору соискателей. Все это является подтверждением компетентности Ваших специалистов и профессионального подхода Вашего руководства к поиску персонала для себя, а значит и для Ваших клиентов.
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
От лица руководства фирмы выражаем благодарность г-же Пестряковой Анне Юрьевне, исполнительному директору фирмы «Фаворит», за прекрасную организацию обучения менеджеров по персоналу нашей фирмы.
Грамотно составленная программа обучения наряду с удачно подобранным обучающим персоналом позволили в кратчайший срок провести курс лекций и семинаров с менеджерами по персоналу и расставить необходимые акценты.
Нам было очень приятно иметь дело с фирмой «Фаворит», и мы рады рекомендовать ее как серьезного делового партнера по вопросам обеспечения кадрами и проведения обучения менеджеров по персоналу.
Компания ООО «КОМПЛЕКС-ОЙЛ» выражает благодарность Международному кадровому агентству «Фаворит» за эффективное и плодотворное сотрудничество!
Наша компания высоко оценивает профессионализм и качество выполненной работы. Желаем компании «Фаворит» процветания и продолжения работы в том же духе. Успехов!
Выражаем благодарность Международному кадровому центру «Фаворит» за успешно проделанную работу по поиску персонала для нашей компании.
Подбор специалистов был осуществлен быстро и качественно, на основании чего мы можем рекомендовать специалистов компании «Фаворит».