ФАВОРИТ Кадровое агентство, Москва, услуги по персоналу (с 1993 г.)

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КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО ФАВОРИТ

+7 (495) 988-55-25 работодателям podbor@favorit.pro


Кадровое агентство ФАВОРИТ


С 1993 года

многолетний опыт и
отлаженные технологии


Тысячи наших

кандидатов работают в ведущих компаниях страны


HR команда

эксперты с высокими оценками и заслугами


Качественно

за 1-3 дня показываем подходящие резюме кандидатов


По всей России

предоставляем персонал во всех регионах России


Надежность

1 бесплатная замена - гарантия от 1 месяца и более


 

С развитием бизнеса растут и его потребности в кадрах.

Наше агентство со всей ответственностью подходит к процессу отбора кандидатов и предлагает профессиональные услуги по поиску сотрудников, наши основные принципы:

широкий диапазон выбора стоимости услуг и максимальное качество при сжатых сроках! 

Подбор персонала - кадровое агентство ФАВОРИТ.

ФАВОРИТ Кадровое агентство - подбор персонала

Наша команда профессионалов стремится обеспечить идеальное совпадение между запросами компаний и квалификациями кандидатов. Мы понимаем, что для вашего бизнеса важны не только профессионализм и навыки персонала, но и другие аспекты, такие как стоимость услуг, сроки гарантии на предоставленных кадров, а также выполнение оговоренных сроков поиска, подбора и предоставления персонала. Мы готовы индивидуально подходить к каждому запросу, учитывая все эти важные моменты, чтобы обеспечить вам оптимальное решение.
 
В основе нашей работы – кадровая политика компании-клиента.

 

Сегодня наши услуги для бизнеса включают:

  • Поиск, подбор и предоставление персонала
  • Подбор руководящих кадров (Headhunting, Executive search)
  • Предоставление персонала на временные проекты
  • Региональный подбор персонала
  • Ресечинг резюме
  • Обзор заработных плат
  • Статистические исследования и аналитику
  • Коучинг, тренинги для персонала и соискателей

 

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Найти персонал - кадровое агентство ФАВОРИТ

обзор заработных плат + 1 дополнительный месяц гарантии

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