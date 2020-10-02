ФАВОРИТ Кадровое агентство, Москва, услуги по персоналу (с 1993 г.)

Международный кадровый центр ФАВОРИТ

с 1993 года предоставляем эффективные кадры!

Кадровое агентство в Москве, сфокусированное на подборе персонала, работающее на международном уровне. Каждый день наш международный кадровый центр Фаворит анализирует потребности клиентов, предлагая инновационные услуги, способствующие росту и развитию наших партнеров.

Мы также уделяем большое внимание взаимодействию с соискателями. На данный момент у нас доступна одна из самых обширных баз резюме, включающая уже отобранных и подготовленных кандидатов. Более 22 500 успешных рекрутированных профессионалов были найдены, проинтервьюированы и трудоустроены у наших партнеров. Наша команда готова продолжать работу в этом направлении, обеспечивая качественные решения для наших клиентов в сфере подбора персонала.