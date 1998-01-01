Публикации в СМИ
Журнал Управление персоналом 18 (622)
Сегодня в компаниях, которые крайне ответственно и внимательно относятся к подбору персонала, остро нуждаются в оценке вовлеченности сотрудников в рабочий процесс. Что такое вовлеченный сотрудник и как его отличить от заинтересованного и замотивированного? Вовлеченный сотрудник воспринимает рабочий день в компании как часть своей жизни, своего мира. Это человек, который живет процессами компании, ее успехами, работает над устранением сложностей, радея за…
Журнала Директор по персоналу, «Как избежать неудач при выборе работника»
Вопросы, которые не дают покоя руководителям и работникам служб по управлению персоналом и заставляют ежедневно искать на них ответы. В этой статье вы получите подсказки, на что стоит обратить внимание при подборе персонала. Как распознать профессионально подготовленного специалиста? Что важнее при проведении интервью? Как избежать ошибок и потерь при приеме на работу? Что важнее для кадрового работника: логика или интуиция?…
Мужчинам — мужские профессии, женщинам — женские или же нынче гендерный признак не учитывается?
Котегова Юлия, Коммерческий директор Международного кадрового центра Фаворит В большинстве случаев компании, которые обращаются в наше агентство, подбирают по стереотипу: женщин на женские вакансии, а мужчин — на мужские. К мужским вакансиям можно отнести такие качества, как выносливость, стрессоустойчивость, смелость, способность быстро принимать решения, сила и т.д. К женским вакансиям меньше особенных требований, чаще встречаются отрасли, где и мужчины и…
Управление персоналом, «Оценка личностных качеств кандидата»
При оценке личностных качеств кандидата, отмечает Юлия Котегова (кадровый центр «Фаворит»), помогают и такие психологические приёмы, как знание основ делового этикета: оценка внешнего вида, пунктуальность, манера общения, грамотность. Умение правильно оценивать потенциал и стремления кандидата. Общий психологический анализ личной жизни, рабочей деятельности. На очном собеседовании нужно обязательно проверить паспорт и трудовую книжку (или её копию ― если человек работает, ему…
Поможет ли сертификат сделать карьеру? Мнения специалистов МКЦ Фаворит
СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА. ПОМОЖЕТ ЛИ СЕРТИФИКАТ СДЕЛАТЬ КАРЬЕРУ? Казалось бы, хорошо, если у кандидата на вакансию, кроме диплома или другого документа об образовании, есть еще подтверждающий его профессионализм сертификат. Можно козырнуть им перед работодателем: вот, мол, я какой – не простой, а сертифицированный. Только стоит ли «овчинка выделки»? Ведь за сертификацию придется платить. Хорошо если эту «почетную обязанность» взяла на…
Работа для Вас, «Как часто стоит менять работу с пользой для карьеры?»
Светлана Яценко, менеджер по персоналу МКЦ Фаворит: Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Все зависит от сферы деятельности и от должности, которую занимает специалист. Ежегодная смена работы простительна начинающим менеджерам и недопустима для зрелых профессионалов. При этом слишком долгое пребывание в одной компании может оставить крест на карьере. Так что работу нужно менять, но не чаще одного раза в…
Газета «Коммерсант», «Летний рынок труда не спешит баловать зарплатой»
Несмотря на продолжающееся снижение безработицы и прекращение масштабных увольнений, специалисты кадрового центра «Фаворит» не считают, что ситуация на рынке труда улучшается и возвращается к докризисным показателям. «Общее состояние рынка труда в 2010 году характеризует выражение «сдержанный оптимизм»», утверждают в центре. Специалисты «Фаворита» пришли к таким выводам на основе расчета индекса зарплат, который снижается второй месяц подряд. Индекс зарплат рассчитывается специалистами…
РБК Dailly «Прогноз рынка труда на ближайшие месяцы»
Холодное лето на рынке труда Требуются водители, менеджеры по продажам и бухгалтеры Найти работу в России раньше осени будет сложно. Кадровый центр «Фаворит» с 1998 года составляет обзор зарплат в Москве, РФ и востребованных специальностей. По его оценке, в июне — августе требуются продавцы, водители, менеджеры по работе с клиентами и по продажам, курьеры и бухгалтеры. Больше всего набирают в…
Журнала «Кадровое дело», № 11
Рокировка кадров: что изменилось за полгода? Наталья КУДРЯВЦЕВА, эксперт по подбору персонала «Международного Кадрового Центра “Фаворит”»: «Рынок труда изменился, с новыми реалиями пришли и новые ожидания соискателей. Если в докризисный период, например, соискателей интересовали компании, выплачивающие своим сотрудникам высокие проценты, то сегодня кандидаты больше замотивированы на такую работу, где смогут получать стабильный фиксированный оклад. Менеджеры по продажам переходят из компаний,…
Ток-шоу на 1 канале “Судите сами“
МКЦ «Фаворит» принял участие в ток-шоу на Первом канале «Судите сами», где в открытой дискуссии обсуждалась актуальная тема «Требуется работа». Ведущий программы вместе с экспертами, включая министра здравоохранения и социального развития Татьяну Голикову, представителями крупнейших российских компаний и главами нескольких областей, анализировал ситуацию с безработицей в стране. Обсуждались изменения за последний год, причины продолжающегося роста уровня безработицы, действия правительства и…