РБК Dailly «Прогноз рынка труда на ближайшие месяцы»

Холодное лето на рынке труда

Требуются водители, менеджеры по продажам и бухгалтеры

Найти работу в России раньше осени будет сложно. Кадровый центр «Фаворит» с 1998 года составляет обзор зарплат в Москве, РФ и востребованных специальностей. По его оценке, в июне — августе требуются продавцы, водители, менеджеры по работе с клиентами и по продажам, курьеры и бухгалтеры. Больше всего набирают в ТЭКе, на производстве, в консалтинге, финансах, а также в строительстве.

Торговля

Сетевые магазины планируют открывать новые точки, другие расширяют возможности за счет освоения интернет-торговли. Управляющие магазинами стремятся экономить на зарплатах сотрудников с помощью варьирования рабочего графика. Поэтому летом будет много возможностей подработать в розничной торговле у студентов.

Транспорт

Развитие торговых сетей отражается на спросе кадров в сфере транспорта. Многие компании открывают сервисные центры для обслуживания своего автопарка и привлечения сторонних клиентов. Летом будут нужны рабочие-специалисты, менеджеры по работе с клиентами, работники финансового сектора. Зарплаты в транспортном бизнесе увеличились на 5—10 тыс. руб. по сравнению с 2009 годом. Многие компании возвращают льготы по оплате проезда, питания, ДМС.

Промышленность

Положение коммерческого рынка труда на производстве нормализуется, но не хватает квалифицированных рабочих специалистов и инженеров. За время кризиса часть производственных кадров перешли в другие отрасли. А молодые люди, получив диплом рабочего или инженера, не торопятся идти на производство. Спрос будет превышать предложение.

Финансы

Около половины компаний финансового сектора планируют завершить программы оптимизации затрат и начать набор новых сотрудников. Растет спрос на персонал для отделов продаж, востребованы сотрудники call-центров, кредитные менеджеры — те специалисты, которые попали в первую очередь под сокращение в конце 2008 года. Но увеличения заработных плат по этим позициям не предвидится.

Ресторанный бизнес

Подбор новых сотрудников в сфере ресторанного бизнеса вырастет за счет строительства новых точек и расширения направлений деятельности (например, открытие отдела доставки готовой пищи). У логистов, финансистов и бухгалтеров с опытом работы в компаниях данного профиля будут все шансы устроиться на работу летом. Востребован и обслуживающий персонал. Доходы остаются на уровне 70% от середины 2008 года.

РБК dailly

Вторник, 20 апреля, 2010 год.