Заявка на подбор персонала в кадровое агентство

На этом этапе вы можете подать заявку на подбор персонала в кадровое агентство ФАВОРИТ, чтобы начать процесс поиска квалифицированных кандидатов. Мы принимаем заявки на подбор персонала любым удобным способом: через форму на сайте, по электронной почте или по телефону.


Онлайн заявка на подбор персонала - как это работает

1
Шаг 1

Предоставьте максимально подробную информацию о вакансии: должность, обязанности, требования к кандидатам, желательные навыки и опыт. Чем подробнее вы опишете, тем точнее мы сможем подобрать подходящих кандидатов.

2
Шаг 2

Мы тщательно проанализируем вашу вакансию, а вы обсудите все важные нюансы с нашим экспертом, чтобы обеспечить точное понимание требований.

3
Шаг 3

После согласования условий мы подпишем договор и оформим соответствующие заявки на подбор сотрудников.

Шаг 4

Будьте готовы получать от нас резюме кандидатов для рассмотрения. В данном вопросе особенно важна оперативность, чтобы максимально быстро найти подходящих специалистов.

Заполнить заявку на подбор персонала

Важно!

После анализа заявки на подбор персонала и изучения рынка труда мы сможем определить для вас точную стоимость услуг. Специалист, получивший заявку, свяжется с вами для обсуждения всех деталей.

Подать заявку на подбор персонала можно также по

e-mail: podbor@favorit.pro

тел.: +7 (495) 988-55-25

моб.: +7 (977) 588-55-25