Подбор персонала в страхование

Подбор персонала в сфере страхование

Кадровое агентство ФАВОРИТ специализируется на подборе персонала в страховании: мы закрываем вакансии в страховых компаниях, брокерских и перестраховочных структурах. Комбинация базы, отраслевого хедхантинга и тестирования гарантирует быстрый и качественный подбор специалистов для страхового бизнеса.

Технология успеха

1
Детальный бриф с клиентом: продукт, целевые рынки, KPI продаж и требования к комплаенсу
2
Позиционирование вакансии под страховой рынок и подготовка релевантного профиля кандидата
3
Поиск по отраслевым базам, партнёрским каналам и хедхантинг нужных специалистов
4
Компетенционный скрининг: тесты продаж, знания страховых продуктов, underwriting‑кейсы
5
Проверка соответствия требованиям регуляторов, допусков и репутации у предыдущих работодателей
6
Сопровождение при адаптации: обучение продуктам, поддержка первых продаж и контроль KPI
от 75 000 руб.

Востребованные профессии в сфере страхование

Успешно подбираем по всей России
  • Страховой агент / менеджер по продажам страховых продуктов
  • Андеррайтер (underwriter) по ОСАГО, КАСКО, имущественному страхованию
  • Специалист по урегулированию убытков (claims adjuster)
  • Актуарий и аналитик страховых рисков
  • Специалист по перестрахованию и брокерские позиции


  • Менеджер по работе с корпоративными клиентами (B2B)
  • Специалист по комплаенсу и внутреннему контролю
  • Underwriting / технический эксперт по страховым продуктам
  • Data‑аналитик, BI‑разработчик в страховании
  • Юрист по страховым спорам и договорам
Рассматриваем кандидатуры многих, выбираем – лучших.
Обращайтесь к нам за услугами по подбору персонала в сфере страхование!

5 проблем самостоятельного поиска:

  • Недостаток профильных специалистов (актуарии, опытные андеррайтеры)
  • Сложности с проверкой реального опыта и результативности в продажах
  • Риски несоответствия требованиям регулятора и отсутствия допусков


  • Длительные сроки найма, потеря клиентов и упущенная премия
  • Неправильная оценка soft‑skills: переговоры, стрессоустойчивость и работа с конфликтами

Почему стоит обратиться к нам

Глубокая специализация на страховом рынке и понимание бизнес‑моделей
Большая база проверенных страховых профессионалов по всей России
Оценка продаж и технических навыков через профильные кейсы
Проверка соответствия требованиям ЦБ и локальных регламентов
Быстрый старт поиска — первые релевантные кандидаты в 24–48 часов
Сопровождение юридического оформления и проверка документов
Программа адаптации и обучение продуктам клиента
Гарантии качества и оперативная замена по договору
Конфиденциальность при подборе ключевых позиций

Цифры лучше слов

30 +
лет опыта в рекрутинге и HR‑услугах
23 500 +
закрытых вакансий по отраслям, в том числе массовый и экспертный найм для страхования
24-48
часов - от брифа до первых релевантных кандидатов
2 000 000 +
резюме в базе, включая профильных страховых специалистов
3-12
месяцев - гарантийный срок по договору
95 %
процент кандидатов, прошедших испытательный срок и продолжающих работу у клиентов

Найдем персонал в страхование
в короткие сроки

Подбор персонала в страхование
в кадровом агентстве ФАВОРИТ, этапы:

1
Бриф и анализ вакансии

Собираем требования: опыт в страховании, специализация (Жизнь, ОСАГО, КАСКО, корпоративные риски), KPI и корпоративная культура. Чёткий бриф ускоряет поиск персонала в страхование и повышает релевантность кандидатов.

2
Поиск и привлечение кандидатов

Запускаем кампанию по базе, профсообществам и отраслевым площадкам. Комбинируем активный хедхантинг и таргетированный подбор — ключ к быстрому и качественному поиску персонала в страхование.

3
Скрининг и оценка компетенций

Проводим многоуровневый отбор: проверка резюме, телефонное интервью, тесты по продуктам и регуляторике. Так мы отсекаем неподходящие профили и формируем пул готовых к работе специалистов.

4
Глубокая проверка и презентация кандидатов

Тестируем практические навыки, аудируем рекомендации и проверяем соответствие требованиям регуляторов. Клиент получает короткий лист финалистов с отчётом по сильным сторонам для быстрого утверждения.

Оформление и сопровождение адаптации

Помогаем с оформлением, вводим сотрудника в процессы, назначаем наставника и отслеживаем KPI в период адаптации. Такое сопровождение сводит риск текучести и ускоряет выход на продуктивность. Гарантии по договору.

Гарантии

Отраслевой фокус на страховании
Мы знаем специфику продуктов, продаж и рисков страхового бизнеса
Готовая база профильных специалистов
Доступ к опытным агентам, андеррайтерам, актуариям и экспертам по урегулированию
Скорость и оперативность найма
Снижаем вакантность и минимизируем риски простоев
Комплексная проверка навыков и результатов
Оцениваем реальные кейсы продаж, расчёты рисков и опыт урегулирования
Соответствие требованиям регуляторов
Проверяем наличие допусков, лицензий и соответствие стандартам комплаенса
Обучение и адаптация под продукт клиента
Включаем в адаптацию продуктовые тренинги и методики продаж
Гарантии и поддержка после найма
Оперативная замена и сопровождение в период пробной работы
Работа с нашим рекрутинговым агентством ‒ это быстро, выгодно и результативно!

Наши клиенты

5morey
5 Морей
HoReCa, Туризм, Гостиницы и Рестораны, Тревел компании, Пищевые производства
backaldrin
Бакальдрин
HoReCa, Туризм, Гостиницы и Рестораны, Тревел компании, Пищевые производства
balsahar
Балашовский сахарный комбинат
HoReCa, Туризм, Гостиницы и Рестораны, Тревел компании, Пищевые производства
campina
Campina
HoReCa, Туризм, Гостиницы и Рестораны, Тревел компании, Пищевые производства
chokodelika
Чокоделика
HoReCa, Туризм, Гостиницы и Рестораны, Тревел компании, Пищевые производства
coffeehouse
Кофе Хауз
HoReCa, Туризм, Гостиницы и Рестораны, Тревел компании, Пищевые производства
cone-forest
Шишкин Лес
HoReCa, Туризм, Гостиницы и Рестораны, Тревел компании, Пищевые производства
dixy
Дикси
HoReCa, Туризм, Гостиницы и Рестораны, Тревел компании, Пищевые производства
agoracompany
Агора
Транспорт, Логистика, Грузоперевозки, Логистические услуги, Автомобильный транспорт
caircharter
Air Charter Service
Транспорт, Логистика, Грузоперевозки, Логистические услуги, Автомобильный транспорт
alev-trans
Алев-транс
Транспорт, Логистика, Грузоперевозки, Логистические услуги, Автомобильный транспорт
allcranes
Все краны
Транспорт, Логистика, Грузоперевозки, Логистические услуги, Автомобильный транспорт
ardv
ПромТехСнаб
Транспорт, Логистика, Грузоперевозки, Логистические услуги, Автомобильный транспорт
aviaservices
Авиасервисес
Транспорт, Логистика, Грузоперевозки, Логистические услуги, Автомобильный транспорт
bmw
BMW
Транспорт, Логистика, Грузоперевозки, Логистические услуги, Автомобильный транспорт
cargobull
Schmitz Cargobull
Транспорт, Логистика, Грузоперевозки, Логистические услуги, Автомобильный транспорт
art-in
Арт-Ин-умный дом
Информационные технологии, Телекоммуникации, Разработка ПО, Кибербезопасность, IT-консалтинг
btc
Banking Technologies & Consulting
Информационные технологии, Телекоммуникации, Разработка ПО, Кибербезопасность, IT-консалтинг
glonasssystem
ГЛОНАСС Систем
Информационные технологии, Телекоммуникации, Разработка ПО, Кибербезопасность, IT-консалтинг
kesoft
Кесофт
Информационные технологии, Телекоммуникации, Разработка ПО, Кибербезопасность, IT-консалтинг
megafon
Мегафон
Информационные технологии, Телекоммуникации, Разработка ПО, Кибербезопасность, IT-консалтинг
optiramp
ОптиРамп
Информационные технологии, Телекоммуникации, Разработка ПО, Кибербезопасность, IT-консалтинг
plm-ural
ПЛМ Урал
Информационные технологии, Телекоммуникации, Разработка ПО, Кибербезопасность, IT-консалтинг
servity
Сервити
Информационные технологии, Телекоммуникации, Разработка ПО, Кибербезопасность, IT-консалтинг
aci-r
ACIR Southern Europe
Финансовые услуги, Банки, Страхование, Инвестиции
cliff
Клифф
Финансовые услуги, Банки, Страхование, Инвестиции
genbank
Генбанк
Финансовые услуги, Банки, Страхование, Инвестиции
home bank
Хоум Банк
Финансовые услуги, Банки, Страхование, Инвестиции
ingos
Ингосстрах
Финансовые услуги, Банки, Страхование, Инвестиции
lkapital
Личный капитал
Финансовые услуги, Банки, Страхование, Инвестиции
maxelent
Maxelent
Финансовые услуги, Банки, Страхование, Инвестиции
rgs
Росгосстрах
Финансовые услуги, Банки, Страхование, Инвестиции
APTOS
Здравоохранение, Косметология Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии
Bionorica
Здравоохранение, Косметология Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии
dikul
Центр Дикуля
Здравоохранение, Косметология Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии
domix
Domix
Здравоохранение, Косметология Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии
Алфавит Защиты
Алфавит Защиты
Здравоохранение, Косметология Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии
Eurokappa
Eurokappa
Здравоохранение, Косметология Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии
Faberlic
Faberlic
Здравоохранение, Косметология Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии
Ferrosan Medical Devices
Ferrosan Medical Devices
Здравоохранение, Косметология Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии
aicon
Аикон
Недвижимость, Строительство, Девелопмент
aktis-stroy
Актис-Строй
Недвижимость, Строительство, Девелопмент
amtrus
АМТ-Групп
Недвижимость, Строительство, Девелопмент
arealtc
Ареал
Недвижимость, Строительство, Девелопмент
ascottgroup
Ascott Group
Недвижимость, Строительство, Девелопмент
beckhoff
Beckhoff
Недвижимость, Строительство, Девелопмент
floorservice
Floor Service
Недвижимость, Строительство, Девелопмент
fortesfa
Fortes
Недвижимость, Строительство, Девелопмент
aliaxis
Алиаксис
Горнодобыча, Промышленность
amur-gold
Амур Золото
Горнодобыча, Промышленность
drillmec
Drillmec
Горнодобыча, Промышленность
eltech-a
Элтех-А
Горнодобыча, Промышленность
gusarnt
Gusarnt
Горнодобыча, Промышленность
gvgold
Высочайший
Горнодобыча, Промышленность
pemlub
Промэлектромонтаж
Горнодобыча, Промышленность
iic-minerals
Иис-Минералз
Горнодобыча, Промышленность
4lapy
ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ
Торговля Розничная, Оптовая, Электронная
atlanteks
АтланТЕКС
Торговля Розничная, Оптовая, Электронная
autopanorama
Автопанорама
Торговля Розничная, Оптовая, Электронная
bekker
Bekker
Торговля Розничная, Оптовая, Электронная
chitai-gorod
Читай-город
Торговля Розничная, Оптовая, Электронная
climona-shop
Climona
Торговля Розничная, Оптовая, Электронная
cluev
Cluev
Торговля Розничная, Оптовая, Электронная
davidroytman
David Roytman Luxury Judaica
Торговля Розничная, Оптовая, Электронная
avstumpfl
AV Stumpfl
Медиа и развлечения, Pr Телевидение, Киноиндустрия, Музыкальная индустрия
burn your records
Burn Your Records
Медиа и развлечения, Pr Телевидение, Киноиндустрия, Музыкальная индустрия
digisky
Диджискай
Медиа и развлечения, Pr Телевидение, Киноиндустрия, Музыкальная индустрия
NK Project
Медиа и развлечения, Pr Телевидение, Киноиндустрия, Музыкальная индустрия
nmg
Национальная Медиа Группа
Медиа и развлечения, Pr Телевидение, Киноиндустрия, Музыкальная индустрия
pfc-cska
ЦСКА
Медиа и развлечения, Pr Телевидение, Киноиндустрия, Музыкальная индустрия
blms
БЛМ Синержи
Медиа и развлечения, Pr Телевидение, Киноиндустрия, Музыкальная индустрия
granfest
GranFest
Производство и продажа оборудования
analitprogress
ИПК Прогрес
Производство и продажа оборудования
aviafinservice
Авиафинсервис
Производство и продажа оборудования
cemeq
Цемек Минералс
Производство и продажа оборудования
cisco-russia
Cisco Russia
Производство и продажа оборудования
cryosystems
Криосистемы
Производство и продажа оборудования
cvm
КлиматВентМаш
Производство и продажа оборудования
dveri-megi
Меги
Производство и продажа оборудования
blscustos
Би Эл Эс Кустос ГРУП
Услуги Консалтинговые, Правовые, Образовательные
interpont
ИНТЕРПОНТ
Услуги Консалтинговые, Правовые, Образовательные
marillion
Мариллион
Услуги Консалтинговые, Правовые, Образовательные
saldofavorit
Сальдо Фаворит
Услуги Консалтинговые, Правовые, Образовательные
tuvsud
TÜV SÜD
Услуги Консалтинговые, Правовые, Образовательные
yurmed
Юрмед
Услуги Консалтинговые, Правовые, Образовательные
buhcons
Бухгалтерский консалтинг
Услуги Консалтинговые, Правовые, Образовательные
Лорес консалтинг
Лорес консалтинг
Услуги Консалтинговые, Правовые, Образовательные
Все отзывы

Отзывы

А.Г. Еремин Генеральный директор

Финансовая компания Цюрих

ЗАО «Цюрих» неоднократно прибегало к услугам агентства «Фаворит» для поиска и подбора необходимых специалистов.
Уровень услуг, оказанных в процессе подбора персонала, заслуживает самой высокой оценки. Качество и оперативность выполнения работ позволили нам занять имевшиеся вакансии квалифицированными специалистами, максимально отвечающими требованиям, которые были заявлены при заключении договора.

Поскольку в условиях современного наукоемкого производства и жесткой рыночной конкуренции качество «человеческих ресурсов» стало главнейшим фактором, определяющим выживание и экономическое положение фирмы, деятельность агентства «Фаворит», подходящего к подбору кадров с высоким профессионализмом и ответственностью, создает условия для эффективного развития предприятия.

Полишкис А.С. Генеральный директор
Лорес консалтинг

Выражаем благодарность ООО МКЦ "Фаворит" за оперативную, качественную и профессиональную работу. Сотрудники показали себя высококвалифицированными, тактичными и доброжелательными специалистами. Желаем успехов и надеемся на плодотворное сотрудничество.

Комарова Е.Г. Заместитель генерального директора

Весь учет

Обращение в МКЦ "Фаворит" для подбора кандидатов на вакансии менеджеров по продажам со стороны нашей фирмы было впервые. Сотрудники рекрутинговой компании подобрали соискателей в соответствии со всеми нашими требованиями. Работа была выполнена на протяжении двух дней, уровень квалификации кандидатов – высокий, выбор резюме просто огромный.
Благодаря профессионализму сотрудников, подобранных для нашей компании МКЦ "Фаворит", значительно увеличились продажи наших программных продуктов. ООО "Весь учет" выражает благодарность рекрутинговой компании и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Козлова Л.А. Нач. отд. маркетинга

Фирма ЭР-СТРОЙ

Комментарии по вопросу эффективности работы агентства «Фаворит».
«Фаворит» достаточно быстро и оперативно обрабатывает поступающую информацию, характеризующую соискателя. Большой объем базы данных позволяет подобрать широкий круг кандидатов на вакансию. Причем менеджеры по подбору персонала достаточно точно выявляют кандидатов, подходящих на ту или иную вакансию, что упрощает принятие решения по выбору кандидата со стороны работодателя. Профессионализм и оперативность позволяют менеджерам «Фаворита» быстрее отреагировать на запрос работодателя и решить проблему подбора персонала.
Кроме того, следует отметить умение сотрудников «Фаворита» работать с людьми и находить компромисс при решении вопросов по подбору кадров.

Косин М.Н. Заместитель генерального директора

СтройПаритет

Компания ООО «Строй Паритет» на постоянной основе сотрудничает с Международным Кадровым Центром «Фаворит» более 3-х лет. Периодически возникает потребность доукомплектовать штат нашей компании новыми сотрудниками среднего и топ уровня. Специалисты кадрового центра за все время нашего сотрудничества, ни разу не нарушили сроки закрытия вакансий, всегда подбирали только высокопрофессиональных и опытных кандидатов, что, в свою очередь, свидетельствует о доскональном владении информацией о рынке труда.
Благодарим МКЦ «Фаворит» за помощь в поиске персонала, желаем успехов и процветания.

Холмогоров И.Н. Генеральный директор

Архитектурная студия Холмогорова

О работе Агентства по персоналу «Фаворит»
ООО «Архитектурная студия Холмогорова» на протяжении з-х месяцев пользуется услугами агентства по подбору и найму персонала «Фаворит». В течение всего периода фирма зарекомендовала себя как грамотный и надежный партнер. Четкая, быстрая и высоко квалифицированная работа менеджера фирмы Зульфановой Р.Ш., профессиональная этика и при этом умеренные цены за оказываемые услуги помогли сделать выбор из множества других фирм в пользу сотрудничества именно с «Фаворитом». Работа данного агентства в лице Зульфановой Р.Ш. предполагает и является залогом успешного сотрудничества в дальнейшем.

Бельская Елена Михайловна Генеральный директор

Холдинг Медиа Компас

Выражаем признательность и благодарность МКЦ "ФАВОРИТ" за продуктивную работу по поиску персонала для нашей компании. За два года нашего сотрудничества мы стали не только крепкими партнерами по бизнесу, но и настоящими коллегами, друзьями, работающими на общий резльтат. Особую благодарность выражаем нашему менеджеру, Наталье Мазанько! Благодаря ее высокому профессионализму и уникальной способности вникнуть в ситуацию, понять особенности и специфику нашей работы, к нам в компанию пришли высококвалифицированные специалисты, работа которых в условиях жесткой конкуренции на рынке, является определяющей для нашей компании.

О.Н. Морозов Генеральный директор

Экотехник-2000

ООО "ЭКОТЕХНИК-2000" в лице руководителя отдела закупок Морозова О.Н. благодарит Вас за сотрудничество, а т.ж. приносит личную благодарность Мухиной Ксении за прекрасно проведенную работу по подбору персонала для нашей фирмы.

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

Эрную В.Ю. Ген. директор

ЭнергоТранс

Благодарность.

Компания ООО "ЭнергоТранс" выражает благодарность всему коллективу МКЦ «Фаворит» за плодотворное сотрудничество.
За прошедшие 3 года сотрудничества с агентством «Фаворит» нам всегда было комфортно работать, тк всегда на лицо серьезный подход к нашим требованиям и оперативное закрытие вакансий.

МКЦ «Фаворит» довольно быстро справляется с поставленными задачами и всегда выполняет свои обязательства с большой ответственностью и на профессиональном уровне.

Рекомендуем МКЦ «Фаворит» для быстрого и качественного подбора персонала.

Н.А. Емельянова Зам.генерального директора

Лексика

ЗАО "Лексика" сотрудничает с агентством "Фаворит” в течение года.
На протяжении этого времени фирма сумела подобрать нам квалифицированных специалистов разного профиля.
Наша фирма полностью удовлетворена работой агентства "Фаворит" и надеется на дальнейшее сотрудничество.

Л.Е. Титовская Исполнительный директор

«БАЛАТЕП»

В течение 1996 года ЗАО "БАЛАТЕП" неоднократно прибегало к услугам агентства "Фаворит" для поиска и подбора необходимых специалистов.

Уровень услуг, оказанных в процессе подбора персонала, заслуживает самой высокой оценки. Качество и оперативность выполнения работ позволили нам занять имевшиеся вакансии квалифицированными специалистами, Максимально отвечающими требованиям, которые были заявлены при заключении договора.

Поскольку в условиях современного наукоемкого производства и жесткой рыночной конкуренции качество "человеческих ресурсов" стало главнейшим фактором, определяющим выживание экономическое положение фирмы, деятельность агентства "Фаворит", подходящего к подбору кадров с высоким профессионализмом и ответственностью, создает условия для эффективного развития предприятия.

Купоров А.В. Генеральный директор

АНВО

Настоящим выражаем свою безграничную благодарность Вашей компании, в лице Голышевой О.В., за высоко-профессиональное выполнение своих обязанностей.

Озолс О. Генеральный директор
tuvsud

Компания ООО «ТЮФ ЗЮД РУС» выражает свою искреннюю благодарность коллективу кадрового агентства МКЦ «Фаворит» за качественную и оперативную работу по подбору персонала.

МКЦ «Фаворит» зарекомендовало себя как надежный и высококвалифицированный партнер, способный выполнить требования Заказчика в короткие сроки, и очень качественно. Среди основных достоинств хочется отметить высокий уровень профессионализма сотрудников кадрового агентства, оперативное и качественное выполнение проектов по подбору персонала высокого уровня, компетентность и доброжелательность сотрудников к соискателям, а так же что не мало важно отличная работоспособность, гибкость при решении различных вопросов.

МКЦ «Фаворит» это надежный партнер, желаем ему дальнейшего развития и процветания.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество наших компаний.

Харитонов С.В. Генеральный директор
marillion

Наша организация, ООО АК «Мариллион», благодарит ООО МКЦ «Фаворит» за качественно проделанную работу.

Нам нужен был хороший специалист на вакансию секретаря, поэтому мы решили обратиться в кадровое агентство ООО МКЦ «Фаворит». В течение недели мы получили кандидатуры, подходящие под наши требования. В итоге выбрали достойного специалиста с хорошим опытом. Мы искренне благодарим компанию ООО МКЦ «Фаворит» за оказание быстрой и качественной помощи.

О. С. Шакало Генеральный директор
interpont

Компания ИНТЕРПОНТ благодарит кадровое агентство «Фаворит» за качественный подбор сотрудников для нашей фирмы!

Все встречи, организованные агентством, были конструктивны и продуктивны, кандидаты четко подходили под установленные нами требования и критерии.

Мы полностью удовлетворены сроками исполнения и качеством выполненной работы.
Большое спасибо за проделанную работу. Надеемся продолжить и расширить наше сотрудничество в будущем.

Желаем компании «Фаворит» продолжать работать в том же духе! Успехов!

